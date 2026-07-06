Calificaciones de México vs Inglaterra: Vásquez, Quiñones, Jiménez y Fidalgo se salvan en la eliminación del Tri

México cayó 2-3 ante Inglaterra en octavos. Johan, Quiñones, Raúl y Fidalgo destacaron; errores defensivos marcaron la eliminación

Calificaciones de México vs Inglaterra | Reuters

La selección mexicana quedó fuera del Mundial 2026 tras caer 2-3 ante Inglaterra en los octavos de final, en una noche de golpes constantes, errores puntuales y reacción tardía en el Estadio Azteca. El equipo de Javier Aguirre tuvo mayor cantidad de tramos de dominio, encontró vida con los goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez, pero no pudo corregir los detalles que terminaron por inclinar la eliminatoria.

México pasó de ilusionarse con la presión, los centros de Roberto Alvarado y el empuje de su gente, a sufrir con la pegada inglesa. Jude Bellingham castigó dos veces en el primer tiempo, Harry Kane amplió desde el manchón penal y el Tri, pese a jugar varios minutos con un hombre más, no encontró el empate que mandara el partido al tiempo extra.

La defensa mexicana sufrió en los momentos clave

Tala Rangel | 4

El portero mexicano tuvo una noche complicada que no empaña su gran Copa del Mundo. Logró hacer dos atajadas, no pudo hacer mucho en los tres goles de Inglaterra y quedó señalado por el penalti sobre Anthony Gordon que derivó en el 1-3 de Harry Kane. En una instancia de eliminación directa, esa acción pesó demasiado.

El portero mexicano tuvo una noche complicada | Reuters

Jorge Sánchez | 5

Intentó conectarse con sus compañeros en campo contrario y dar salida por la banda derecha, pero Anthony Gordon lo puso en problemas en varios tramos del partido. No logró asentarse del todo en defensa ni darle profundidad constante al equipo. Fue sustituido en el cierre.

César Montes | 3

El defensa no estaba al cien por ciento físicamente y México lo resintió. Aunque trató de ayudar en la salida con balón controlado, su falta de plenitud se notó en los recorridos y en la lectura de algunas acciones. Además, falló una oportunidad clara antes del descanso. Salió al medio tiempo por Edson Álvarez.

Johan Vásquez | 7

Fue el mejor elemento de la zaga mexicana. Ganó duelos, estuvo atento en los despejes y mostró buena lectura para anticipar varias jugadas inglesas. En una defensa que sufrió por momentos, Johan mantuvo concentración y sostuvo al Tri en varias acciones de riesgo.

Jesús Gallardo | 5

Insistió por su costado y trató de darle amplitud al ataque, pero quedó vendido en la jugada del primer gol inglés. También tuvo problemas para terminar bien sus avances, con centros imprecisos en momentos en los que México necesitaba más claridad.

El mediocampo no siempre pudo sostener el ritmo

Gilberto Mora | 4

El joven mediocampista tuvo poca influencia en el juego mexicano, pero su Copa del Mundo es digna de destacar. Inglaterra lo anuló bien y no pudo aportar el dinamismo que suele darle al equipo. También quedó involucrado en la pérdida que terminó en el segundo gol inglés, una jugada que cambió el estado anímico del partido.

El joven mediocampista tuvo poca influencia en el juego mexicano | Reuters

Erik Lira | 6

Empezó como uno de los jugadores más destacados de México, con recuperación, intensidad y presencia en los duelos. Sin embargo, pudo hacer más en la acción del segundo gol de Inglaterra, en la que Gordon superó la presión mexicana antes de la definición de Bellingham.

Luis Romo | 5

Buscó repartir el juego en campo contrario, pero Inglaterra lo neutralizó durante buena parte del encuentro. No logró imponer pausa ni encontrar conexiones constantes entre mediocampo y ataque, por lo que el Tri dependió más de centros laterales que de ataques elaborados.

Roberto Alvarado | 6

El Piojo abusó del centro lateral y no siempre encontró destinatario, pero también fue de los futbolistas que más intentó generar. Dejó tres pases clave y habilitaciones importantes, incluida una jugada muy clara para Raúl Jiménez antes del descanso. Le faltó precisión final para convertir su volumen en daño real.

Quiñones y Raúl mantuvieron vivo a México

Raúl Jiménez | 7

El delantero mexicano respondió en el área. Marcó el penalti con autoridad ante Jordan Pickford y ganó varios duelos por alto. Ya había tenido opciones claras en el primer tiempo, pero el arquero inglés le negó más de una ocasión. Fue referencia constante para los centros mexicanos.

El delantero mexicano respondió en el área | Reuters

Julián Quiñones | 7

Marcó un golazo para devolverle vida a México y confirmar su peso ofensivo en el torneo. Inglaterra lo tuvo muy referenciado, pero aun así fue un dolor de cabeza cuando recibió con ventaja. Su disparo para el 1-2 encendió al Azteca y sostuvo la ilusión del Tri antes del descanso.

La banca le cambió el tono al Tri, pero no le alcanzó

Edson Álvarez | 6

Entró al medio tiempo por César Montes y tuvo buenos momentos con balón. También apareció en el área contraria como amenaza aérea, aunque no pudo concretar una ocasión clara en un tiro de esquina. Su ingreso ayudó a darle otra estructura al equipo.

Brian Gutiérrez | 6

Provocó el penalti que después convirtió Raúl Jiménez, una jugada puntual que volvió a meter a México en el partido. Fuera de esa acción, su influencia fue limitada, aunque sí aportó energía y centros en el tramo final.

Santiago Gimenez | 3

Tuvo una actuación discreta. Apenas registró seis toques de balón y perdió dos posesiones, cifras que resumen lo poco que pudo involucrarse. Le salva un remate de zurda que pasó cerca, pero México necesitaba más presencia de su centro delantero en el cierre.

Álvaro Fidalgo | 7

Entró con mucha energía y cambió el ritmo de México en los últimos minutos. Dio tres pases clave en su rato dentro de la cancha y estuvo cerca de convertirse en un jugador diferencial. Su ingreso llegó tarde para el intento de remontada.

Entró con mucha energía y cambió el ritmo de México | Reuters

Guillermo Martínez | Sin evaluar

El Memote ingresó en la recta final y participó en la presión mexicana dentro del área. Tuvo poco tiempo para recibir una calificación formal, aunque sí apareció en una jugada en la que pidió penalti dentro del área inglesa.

Balance final: México reaccionó, pero pagó caro sus errores

La eliminación deja una lectura dura para el Tricolor: México compitió, empujó y tuvo opciones para empatar, pero Inglaterra castigó cada desconexión. El equipo de Aguirre mostró personalidad en varios pasajes, en especial tras quedarse abajo 1-3, pero no pudo sostener el control emocional ni la precisión en los momentos que definieron la serie.

En las calificaciones, Johan Vásquez, Julián Quiñones, Raúl Jiménez y Álvaro Fidalgo aparecen como los puntos más altos. Del otro lado, Tala Rangel, César Montes, Gilberto Mora y Santiago Gimenez quedaron marcados por una noche en la que México necesitaba una ejecución casi perfecta para tumbar a Inglaterra.

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