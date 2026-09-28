Javier Aguirre exige compromiso en Valencia: “Con la historia de este club no puedes deambular por el campo”

El técnico mexicano fue presentado como nuevo entrenador del Valencia y aseguró que su prioridad es recuperar resultados con trabajo y entrega

Javier Aguirre y su exigencia para Valencia: entrega y compromiso. | Reuters

Javier Aguirre regresó a LaLiga con un mensaje directo: el Valencia necesita competir desde el primer partido. El técnico mexicano fue presentado oficialmente como nuevo entrenador del conjunto de Mestalla y dejó claro que la historia del club exige compromiso dentro del campo.

El estratega de 67 años explicó que aceptó la propuesta del Valencia por la importancia de la institución y por el reto que representa dirigir a un equipo con una afición que espera recuperar protagonismo. “Nunca le puedo decir que no al Valencia. Es un histórico de LaLiga, del fútbol mundial, tiene una afición brutal”, señaló durante su presentación.

Aguirre reconoció que dejó pasar otras oportunidades antes de recibir la llamada del club español, pero consideró que el proyecto valencianista era una oportunidad que no podía rechazar. “Yo había dejado cuatro ofertas a un lado. Estaba con mi familia, con mi mujer, Silvia con mis nietos. Y le dije: ‘Silvia, lo siento, pero nos tenemos que ir para allá'”, explicó.

Aguirre pide responsabilidad con la camiseta del Valencia

El entrenador mexicano habló sobre la identidad que busca recuperar en el equipo y apuntó que los futbolistas deben asumir la responsabilidad que representa defender al Valencia. “Con la historia de este club no puedes deambular por el campo y perder ciertos partidos que no debes perder”, afirmó.

Aguirre explicó que sus equipos suelen caracterizarse por la intensidad y el esfuerzo como una de sus principales bases. “No entiendo el fútbol sin entrega, sacrificio, voluntad y amor a la camiseta. Mis equipos pueden ser lo que sean, pero se caracterizan por mucha energía. Ganarle a equipos míos debe costarte sangre, sudor y lágrimas”, comentó.

El técnico mexicano también recordó su etapa como futbolista para explicar su idea sobre el compromiso dentro de la cancha. “Yo era bastante torpe como futbolista, pero dejaba la última gota de sudor. El esfuerzo no es negociable, como se dice ahora”, agregó.

Aguirre llega al Valencia después de dirigir a la selección mexicana durante el Mundial 2026 y tras sus etapas en clubes españoles como Osasuna, Atlético de Madrid, Zaragoza, Espanyol, Leganés y Mallorca. Con el conjunto valencianista tendrá el objetivo de mejorar los resultados de un equipo que busca salir de una zona complicada en la clasificación.

“La gente está cansada de mensajes”: el plan de Aguirre

Durante su presentación en Mestalla, el entrenador mexicano evitó prometer objetivos a largo plazo y señaló que la prioridad está en el siguiente partido ante Racing de Santander. “La gente está cansada de mensajes. Ningún mensaje. Vamos a jugar contra el Racing de Santander y el mejor mensaje que puede recibir la gente es una victoria”, declaró.

El técnico también habló sobre la plantilla que encontró a su llegada y destacó el talento individual junto con la presencia de jugadores jóvenes formados en la cantera. “Tiene mucho talento individual, una gran cantera, mucha calidad y lo único que hay que hacer es convencerlos, que se crean importantes y que jueguen como tal”, explicó.

Aguirre aseguró que no analizará incorporaciones hasta conocer mejor al equipo y recuperar a los futbolistas lesionados. “No hemos hablado de necesidades con Braulio. Sé que hay varios centrales lesionados, pero no me compete hablar de posibles fichajes. Es un tema institucional. Siempre he trabajado con lo que me han dado. Todos merecen una oportunidad”, señaló.

El mexicano inicia así una nueva etapa en España con una idea clara: que el Valencia vuelva a reconocerse por su entrega y competitividad. Para Aguirre, el camino comienza con resultados y con una exigencia que considera parte de la historia del club.