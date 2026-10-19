¡Alarmas en campo sagrado y en el infierno! Chivas y Toluca preocupan en el cierre del Apertura 2026

Ambos clubes iniciaron de buena manera el certamen, pero tendrán un cierre complicado de cara al inicio de la Liguilla y en medio de la Fecha FIFA de noviembre

Chivas y Toluca suman cuatro partidos sin ganar | Imago7

El Apertura 2026 de la Liga MX se acerca a su recta final. Con cinco jornadas por disputarse y partidos pendientes, los equipos comienzan a perfilar sus aspiraciones de cara a la Liguilla. Sin embargo, Chivas y Toluca encienden las alarmas entre sus aficionados, luego de encadenar cuatro encuentros sin conocer la victoria y mostrar un rendimiento que contrasta con el buen arranque que tuvieron en el campeonato.

Ambos clubes han perdido terreno en la parte alta de la clasificación, aunque los puntos conseguidos durante las primeras jornadas les han permitido conservar margen de maniobra. El problema es que la fase regular está por terminar y cada vez queda menos tiempo para recuperar sensaciones, corregir errores y llegar en condiciones óptimas a los partidos de eliminación directa.

La preocupación no se limita a la posición que ocupan en la tabla general, sino también al momento futbolístico que atraviesan. Llegar a la Liguilla con una racha negativa puede convertirse en un obstáculo importante para dos instituciones que aspiran a pelear por el título del futbol mexicano.

Chivas pierde fuerza y Toluca tampoco encuentra el camino de la victoria

El Rebaño Sagrado atraviesa una racha de cuatro partidos sin ganar, con una derrota y tres empates en sus últimos cinco compromisos. Después de golear 3-0 a Pumas en el Estadio Akron, durante la jornada 8, empató 2-2 con América en el Clásico Nacional. Posteriormente, cayó ante Querétaro en territorio tapatío y registró dos igualadas consecutivas: 1-1 frente al Atlas, en el Clásico Tapatío, y el mismo marcador contra Tigres, el sábado en Zapopan.

Los resultados recientes reflejan una pérdida de contundencia para el conjunto rojiblanco, que necesita recuperar regularidad si pretende convertirse en un candidato sólido durante la fase final. Aunque todavía tiene margen para recomponer el camino, el calendario que le espera no le permitirá relajarse.

Toluca, por su parte, presenta una trayectoria similar. Los Diablos Rojos golearon 5-2 al Atlas en la octava jornada, pero después fueron sorprendidos por Santos Laguna, que consiguió una remontada. Más tarde, empataron 3-3 ante Cruz Azul en un partido de muchos goles, cayeron frente a Tigres en el Volcán y, finalmente, igualaron ante Atlético de San Luis en el Estadio Nemesio Diez.

El empate frente al conjunto potosino generó inquietud entre la afición escarlata, especialmente porque se produjo en casa y ante un rival que ocupa una posición comprometida en la clasificación general. Para un equipo que aspira a defender su protagonismo en el futbol mexicano, dejar escapar puntos en este tramo puede resultar costoso.

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Un cierre exigente para Toluca y Chivas antes de la Liguilla

El panorama luce especialmente desafiante para Toluca. Antonio Mohamed tendrá que encontrar soluciones para recuperar el funcionamiento de su equipo antes de afrontar una serie de compromisos que pondrán a prueba su capacidad de reacción. Los mexiquenses todavía deberán medirse con Tijuana y León, visitar al América en el Estadio Azteca, recibir a Monterrey y cerrar la fase regular frente a Pachuca en el Estadio Hidalgo.

Calendario de Toluca en el cierre del Apertura 2026:

Toluca vs. Tijuana | Jornada 13 | Miércoles 21 de octubre.

León vs. Toluca | Jornada 14 | Sábado 24 de octubre.

América vs. Toluca | Jornada 15 | Sábado 31 de octubre.

Toluca vs. Monterrey | Jornada 16 | Sábado 7 de noviembre.

Pachuca vs. Toluca | Jornada 17 | Sábado 21 de noviembre.

Chivas tampoco tendrá un camino sencillo. El Guadalajara recibirá a Necaxa y posteriormente visitará a Monterrey en la Sultana del Norte. Después jugará en casa frente al Atlante, viajará a Guanajuato para enfrentar a León y cerrará la fase regular contra Cruz Azul, uno de los equipos que aspiran a competir por el campeonato.

Calendario de Chivas en el cierre del Apertura 2026:

Chivas vs. Necaxa | Jornada 13 | Martes 20 de octubre.

Monterrey vs. Chivas | Jornada 14 | Sábado 24 de octubre.

Chivas vs. Atlante | Jornada 15 | Sábado 31 de octubre.

León vs. Chivas | Jornada 16 | Domingo 8 de noviembre.

Chivas vs. Cruz Azul | Jornada 17 | Domingo 22 de noviembre.

Los dos equipos necesitan reaccionar cuanto antes para evitar que sus dudas futbolísticas se prolonguen hasta la Liguilla. La recta final del campeonato incluirá una última jornada doble y una nueva Fecha FIFA en noviembre, factores que podrían modificar la preparación y el ritmo competitivo de las plantillas antes de la fase decisiva.

A las dificultades deportivas se suman otros elementos de presión. Toluca tiene compromisos internacionales previstos para el invierno, incluida su participación en la Copa Intercontinental, mientras que Chivas carga con la exigencia de volver a conquistar el título de Liga MX, una deuda con su afición que se extiende desde el Clausura 2017.

Con cuatro partidos consecutivos sin ganar, Chivas y Toluca llegan a un momento determinante del Apertura 2026. Ambos conservan la oportunidad de recomponer el rumbo, pero deberán demostrar que pueden recuperar su mejor versión antes de que comience la Liguilla. De lo contrario, sus recientes tropiezos podrían convertirse en una señal de alerta justo cuando el margen de error sea mínimo.