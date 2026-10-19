Monterrey vs Pachuca en vivo: ¡Arranca el partido en la Sultana del Norte!

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Rayados Vs Pachuca, en vivo

¡Bienvenidos a la fiesta de la Liga MX!

Monterrey recibirá este domingo 18 de octubre a Pachuca en el Estadio BBVA, dentro de la Jornada 12 del Apertura 2026 de la Liga MX. Ambos equipos llegan con la necesidad de sumar para fortalecer sus aspiraciones de alcanzar la fase final, en un encuentro que enfrenta a dos conjuntos con opciones para generar peligro en el área rival.

Rayados contará con la condición de local, un factor que puede tener peso en el desarrollo del partido. Sin embargo, Pachuca buscará aprovechar los espacios que encuentre y trasladar al campo los antecedentes recientes que tiene en territorio regiomontano.

No te pierdas las mejores acciones del encuentro entre Rayados y Tuzos dentroi de la fecha 12 del Apertura 2026 de la Ligas MX solo por Claro Sports y nuestro tradicional MINUTO A MINUTO.

¿A qué hora juega Monterrey vs Pachuca y dónde ver hoy 18 de octubre la jornada 12 de la Liga MX 2026?

El partido entre Monterrey y Pachuca se disputará este domingo 18 de octubre de 2026 en el Estadio BBVA y está programado para comenzar a las 19:00 horas, tiempo del centro de México.

Los aficionados podrán seguir el encuentro mediante ViX Premium, plataforma que tendrá disponible la transmisión del duelo entre Rayados y Tuzos.

Alineaciones Monterrey vs Pachuca, al momento: así salen al partido del Apertura 2026

Monterrey contempla a Esteban Andrada como guardameta, acompañado por Ricardo Chávez, Carlos Salcedo, Víctor Guzmán y Gerardo Arteaga en la defensa.

Monterrey: Esteban Andrada; Ricardo Chávez, Carlos Salcedo, Víctor Guzmán, Gerardo Arteaga; Óliver Torres, César Garza, Orbelín Pineda; Jesús Corona, Diego Rossi y Hugo Cuypers.

Pachuca, por su parte, tiene contemplado a Carlos Moreno bajo los tres postes. La defensa estaría integrada por Carlos Sánchez, Eduardo Bauermann, Sergio Barreto y Francisco Venegas.

Pachuca: Carlos Moreno; Carlos Sánchez, Eduardo Bauermann, Sergio Barreto, Francisco Venegas; Sergio Rodríguez, Christian Rivera, Nicolás Vallejo; Rodolfo Pizarro, Oussama Idrissi y Salomón Rondón.

Antecedentes Monterrey vs Pachuca, marcadores y últimos resultados en la Liga MX

Los enfrentamientos recientes entre Monterrey y Pachuca favorecen a los Tuzos, que ganaron cuatro de los últimos cinco partidos registrados. El antecedente más reciente corresponde al Clausura 2026, cuando Pachuca se impuso 3-1 como visitante en el Gigante de Acero.

Además, Pachuca derrotó a Rayados en los tres enfrentamientos previos: 3-0 en el Apertura 2025, 2-1 en el Play-In del Clausura 2025 y 3-2 en el Clausura 2025. La única victoria de Monterrey en este periodo llegó en julio de 2024, cuando venció 1-0 a los Tuzos.

Últimos cinco Monterrey vs Pachuca

18 de abril de 2026 | Monterrey 1-3 Pachuca | Clausura 2026

13 de julio de 2025 | Pachuca 3-0 Monterrey | Apertura 2025

27 de abril de 2025 | Monterrey 1-2 Pachuca | Play-In, Clausura 2025

25 de enero de 2025 | Monterrey 2-3 Pachuca | Clausura 2025

7 de julio de 2024 | Pachuca 0-1 Monterrey | Apertura 2024

Pronósticos y momios: ¿Quién es favorito para ganar el partido del Apertura 2026?

La localía coloca a Monterrey como el equipo con mejores condiciones para conseguir el triunfo en el pronóstico planteado para este encuentro. Rayados cuenta con el Estadio BBVA como escenario y necesita mejorar su contundencia para aprovechar las ocasiones que genere.

Pachuca también tiene argumentos para complicar el partido, sobre todo si consigue encontrar espacios en la defensa regiomontana. La proyección para el encuentro apunta a un 2-1 favorable a Monterrey, en un partido en el que ambos equipos podrían encontrar oportunidades frente al arco.