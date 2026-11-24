El Guadalajara inicia su camino por el título del fútbol mexicano, ante unos Tuzos que buscarán dar la sorpresa desde el juego de ida en el Estadio Hidalgo

Pachuca vs Chivas, dónde ver y alineaciones. | Claro Sports

La Liguilla del torneo Apertura 2026 de la Liga MX comienza para Pachuca y Chivas con el partido de ida de los cuartos de final en el Estadio Hidalgo. Los Tuzos buscarán aprovechar la localía para tomar ventaja en la eliminatoria, mientras que el Guadalajara intentará mantener el rendimiento que lo llevó al liderato.

El equipo dirigido por Gabriel Milito terminó en el primer lugar de la tabla general con 33 puntos, después de derrotar 1-0 a Cruz Azul en la última jornada. El Rebaño recuperó el liderato de la fase regular por primera vez en 15 años y concluyó el certamen sin derrotas fuera de casa.

Por su parte, el conjunto de Benjamín Mora consiguió su clasificación a la Liguilla en la octava posición con 25 unidades, tras acumular cuatro victorias consecutivas y cerrar su participación en la fase regular con un triunfo de 2-0 sobre Toluca.

La eliminatoria también enfrenta a las dos mejores defensas del campeonato. Chivas recibió 15 goles durante las 17 jornadas, mientras que Pachuca permitió 20. El Guadalajara cuenta, además, con el criterio de desempate a su favor por su posición en la clasificación.

🔋 | Decididos, queremos el pase a la semifinal y trabajamos por ello: https://t.co/VNFUUrpe0P — Club de Futbol Pachuca (@Tuzos) November 24, 2026

Liguilla Apertura 2026: fecha y horario del Pachuca vs Chivas, cuartos de final Liga MX

El partido de ida entre Pachuca y Chivas se disputará este jueves 26 de noviembre de 2026, en punto de las 19:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Hidalgo, donde los Tuzos buscarán conseguir una ventaja antes de viajar a Guadalajara.

El encuentro de vuelta tendrá lugar el domingo 29 de noviembre a las 19:07 horas en el Estadio Akron. En caso de empate en el marcador global, el Rebaño conseguirá su clasificación a las semifinales por su mejor posición en la tabla general.

Partido: Pachuca vs Chivas.

Pachuca vs Chivas. Fecha: Jueves 26 de noviembre de 2026.

Jueves 26 de noviembre de 2026. Horario: 19:00 horas, tiempo del centro de México.

19:00 horas, tiempo del centro de México. Estadio: Hidalgo.

Hidalgo. Fase: Cuartos de final de ida del Apertura 2026.

Alineaciones probables del Pachuca vs Chivas para los cuartos de final del Apertura 2026

Benjamín Mora podría recurrir a Salomón Rondón, Oussama Idrissi y Nicolás Vallejo para buscar los goles del conjunto hidalguense. Por su parte, Gabriel Milito tendría a Roberto Alvarado, Efraín Álvarez y Santiago Sandoval entre sus opciones para conformar el ataque del Guadalajara.

Pachuca: Carlos Moreno; Jorge Berlanga, Eduardo Bauermann, Sergio Barreto, Francisco Venegas; Alan Bautista, Christian Rivera, Rodolfo Pizarro; Oussama Idrissi, Nicolás Vallejo y Salomón Rondón.

Chivas: Raúl Rangel; Daniel Aguirre, Diego Campillo, José Castillo, Richard Ledezma, Bryan González; Fernando González, Omar Govea; Efraín Álvarez, Roberto Alvarado y Santiago Sandoval.

¿Dónde ver en vivo el Pachuca vs Chivas, partido de ida de los cuartos de final del Apertura? TV y online

La transmisión del encuentro entre Pachuca y Guadalajara estará disponible en México a través de la señal de FOX, mientras que en Claro Sports les llevaremos nuestro tradicional minuto a minuto y toda la cobertura, en el arranque de esta Liguilla por el título del fútbol mexicano.

👊🏼 ¡Sin parar! 🔥 🇫🇷 El Rebaño ya trabaja enfocado en los Cuartos de Final 🐐 https://t.co/Tbwn0cCqIh — CHIVAS (@Chivas) November 24, 2026

Antecedentes y últimos resultados del Pachuca vs Chivas en la Liga MX

El Guadalajara acumula nueve partidos consecutivos sin derrota frente a los Tuzos, con un balance de cinco victorias y cuatro empates. El antecedente más reciente se registró en la jornada 6 del Apertura 2026, cuando ambos equipos igualaron 1-1 en el Estadio Hidalgo.

Torneo Resultado Apertura 2026 Pachuca 1-1 Chivas Clausura 2026 Chivas 2-0 Pachuca Apertura 2025 Pachuca 0-1 Chivas Clausura 2025 Chivas 2-1 Pachuca Apertura 2024 Pachuca 0-2 Chivas Clausura 2024 Pachuca 0-1 Chivas

Sin embargo, los antecedentes en las instancias de eliminación favorecen al Pachuca. Los Tuzos eliminaron al Guadalajara en las semifinales del Apertura 2006, tras empatar 4-4 en el marcador global, y también se impusieron por 4-2 en el repechaje del Guardianes 2021.

Pronóstico y momios: ¿Quién es el favorito para ganar el partido de ida de los cuartos de final?

De acuerdo con los momios publicados por Caliente.mx, Chivas parte con una ligera ventaja sobre Pachuca para conseguir la victoria en el encuentro de ida, pese a disputar el compromiso en condición de visitante.