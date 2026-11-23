Para nuestro analista, el Apertura 2026 se pintará de rojiblanco luego de que acabaran como líderes de la competencia

Chivas llega a la Liguilla del Apertura 2026 como el equipo a vencer. Después de cerrar la fase regular en el primer lugar de la clasificación, el Guadalajara se perfila como uno de los principales aspirantes al campeonato, aunque las opiniones están divididas sobre qué tan amplia es su ventaja respecto a los demás contendientes. Para Toño Moreno, el Rebaño Sagrado ocupa el primer lugar entre los candidatos al título, por encima de equipos como Cruz Azul y América.

Durante el debate en Claro Sports por W Radio, Moreno defendió la candidatura del conjunto rojiblanco y sostuvo que el liderato general le permite llegar a la fase final en una posición privilegiada. “Ser líder le da mucha ventaja y como está tan parejo ‘el tiro’ allá arriba, entre cuatro equipos, tiene ventaja. Es el máximo favorito Chivas”, afirmó el analista, quien insistió en colocar al Guadalajara por delante de sus competidores, pese a las diferencias de opinión que surgieron en la mesa.

“Si hubiera una escalera, Chivas está hasta arriba”, fue otro de los argumentos expuestos por Moreno para explicar la posición que ocupa el equipo dirigido por Gabriel Milito. Sin embargo, el debate también dejó claro que ser el principal candidato no significa tener garantizado el campeonato, especialmente en una Liguilla donde los equipos que terminaron en los primeros puestos cuentan con argumentos para competir por el título.

¿Por qué Toño Moreno considera a Chivas el máximo favorito para ganar la Liguilla?

La discusión surgió a partir de la diferencia entre ser favorito y convertirse en un candidato ampliamente superior al resto. Mientras Toño Moreno colocó a Chivas en lo más alto de la lista de aspirantes, Miguel Gurwitz sostuvo que ningún equipo había conseguido despegarse lo suficiente de sus rivales para recibir la etiqueta de gran favorito. El contraste permitió analizar el peso que tiene terminar como líder general de la Liga MX.

Uno de los argumentos principales fue la ventaja reglamentaria que obtuvo Guadalajara gracias a su posición en la tabla, pues el Rebaño contará con el criterio de desempate por posición durante los cuartos de final y las semifinales, además de la posibilidad de cerrar sus eliminatorias como local. Estos factores colocan al equipo de Milito en una situación favorable, aunque no eliminan el riesgo de quedar fuera ante cualquiera de sus rivales.

En la mesa también se planteó que Cruz Azul habría podido llegar como un candidato todavía más sólido si hubiera derrotado a Chivas en la última jornada, debido a que habría cerrado la fase regular con seis victorias consecutivas y ocho encuentros sin perder. No obstante, el resultado del enfrentamiento directo modificó el panorama y permitió que el Guadalajara terminara en la cima de la clasificación.

El debate incluyó un dato histórico sobre el desempeño de los equipos mejor clasificados desde la instauración de los torneos cortos en 1996. De acuerdo con el propio Toño Moreno, los clubes que terminaron segundos en la tabla conquistaron el 29% de los campeonatos, mientras que los líderes generales y los terceros lugares registraron un 22% cada uno. Estas estadísticas reforzaron la discusión sobre la dificultad de trasladar el dominio de la fase regular a la Liguilla.

Gabriel Milito y el proyecto de Chivas, claves para competir por el campeonato

Más allá de los resultados, el análisis también puso sobre la mesa el trabajo de Gabriel Milito y la estructura deportiva que ha permitido el crecimiento del Guadalajara. Durante la discusión se destacó la participación de Amaury Vergara, Javier Mier, el cuerpo técnico y los futbolistas en la consolidación del proyecto rojiblanco. El reconocimiento incluyó la apuesta por las fuerzas básicas, la incorporación de refuerzos y la continuidad de una estructura que busca mantener al equipo entre los protagonistas del fútbol mexicano.

Otro de los aspectos destacados fue la calidad de la base mexicana que tiene Chivas, considerada durante el debate como una de las más importantes de la Liga MX. La presencia de futbolistas con posibilidades de representar a la Selección Mexicana, así como la confianza en jugadores jóvenes, se presentaron como argumentos que respaldan el proyecto deportivo. Con estos elementos, Toño Moreno mantiene al Guadalajara como el máximo favorito para conquistar el Apertura 2026, aunque el equipo deberá demostrar en las eliminatorias que puede convertir su liderato en un campeonato.