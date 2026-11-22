Chivas vs Cruz Azul en vivo el partido de la jornada 17 de la Liga MX: resultado y goles hoy, Apertura 2026
Sigue el duelo entre rojiblancos y celestes que definirá el liderato general del torneo
Tiburón Sánchez: “Ya es urgente un título para las Chivas”
La exigencia en Chivas ha cambiado y el campeonato ya no puede esperar. Así lo aseguró Joel ‘Tiburón’ Sánchez, exjugador del Guadalajara, quien considera que el Rebaño Sagrado tiene los argumentos necesarios para terminar con una sequía de casi diez años sin conquistar la Liga MX. “El equipo ya está para otras exigencias. Ya es urgente”, declaró en entrevista para Claro Sports en W Radio, al destacar el crecimiento de futbolistas como Santiago Sandoval, Diego Campillo y Richard Ledezma, así como la presencia de cinco mundialistas en el plantel.
El exdefensor también destacó el trabajo de Gabriel Milito, a quien considera el mejor entrenador de la Liga MX, incluso por encima de Guillermo Almada y Joel Huiqui. Sánchez aseguró que la directiva rojiblanca debe garantizar su continuidad, pues el estratega argentino consiguió establecer una identidad de juego, potenciar a los canteranos y construir un equipo competitivo que no depende de las individualidades.
De cara al enfrentamiento contra Cruz Azul, el ‘Tiburón’ considera que terminar como líder general sería un impulso importante para las aspiraciones de Chivas en la Liguilla, especialmente por la ventaja de disputar los partidos de vuelta como local. Además, reconoció que le gustaría ver una final contra el América, aunque dejó claro que su principal deseo es que Guadalajara vuelva a levantar un título de Liga MX, algo que no consigue desde el Clausura 2017.
Joel Huiqui ve la visita a Guadalajara como una prueba de Liguilla
Cruz Azul no solo se juega el liderato del Apertura 2026 ante Chivas, también tendrá una prueba importante de cara a la Liguilla. Así lo aseguró el técnico Joel Huiqui, quien considera que visitar el Estadio Akron permitirá conocer el verdadero nivel de su equipo antes de los cuartos de final. “Para mí es un partido que nos prepara para la Liguilla. Es un partido que nos va a medir un poco también dónde estamos”, señaló el estratega, quien reconoció que La Máquina ha tenido que superar distintas dificultades durante el campeonato.
Huiqui destacó la evolución de Cruz Azul a lo largo del torneo, especialmente por la competencia interna que se ha generado entre los futbolistas. Uno de los casos más importantes es el de Andrés Montaño, quien comenzó la temporada con pocos minutos, pero aprovechó sus oportunidades hasta conseguir una convocatoria con la Selección Mexicana. El entrenador confía en que el mediocampista mantenga su crecimiento durante la fase final y pueda volver a ser considerado por el Tricolor.
De cara al encuentro ante Guadalajara, el técnico cementero adelantó que podría realizar modificaciones en su alineación, aunque también deberá considerar la situación de José Paradela, quien acumula cuatro tarjetas amarillas y corre el riesgo de perderse la ida de los cuartos de final si recibe una más. Pese a ello, Huiqui aseguró que no condicionará su planteamiento por una posible suspensión y buscará imponer el estilo de juego de Cruz Azul para cerrar la fase regular como líder general.
Cruz Azul, la pesadilla de Chivas: el Rebaño busca romper una racha que amenaza su camino en Liguilla
Chivas tiene una cuenta pendiente con Cruz Azul. El Rebaño Sagrado acumula nueve partidos consecutivos sin derrotar a los cementeros, con un saldo de siete derrotas y dos empates. Su última victoria fue el 4 de noviembre de 2023, cuando se impuso 1-0 en el Estadio Akron. Además, en sus últimos diez enfrentamientos, La Máquina ha marcado 16 goles por apenas ocho de los rojiblancos.
El dominio cementero también se ha extendido a la Liguilla, donde Cruz Azul eliminó a Guadalajara en dos torneos consecutivos. Primero lo dejó fuera en los cuartos de final del Apertura 2025, con global de 3-2, y posteriormente repitió la historia en las semifinales del Clausura 2026, al imponerse por 4-3 en el marcador global.
Ahora, Gabriel Milito y sus dirigidos tienen la oportunidad de terminar con esta racha y arrebatarle el liderato a Cruz Azul en la última jornada del Apertura 2026. Una victoria permitiría a Chivas llegar a la Liguilla con un impulso importante, mientras que una nueva derrota prolongaría a diez encuentros su sequía ante uno de los rivales que más problemas le ha causado en los últimos años.
Pronósticos y momios: ¿Quién es favorito para ganar el partido del Apertura 2026?
A pesar del liderato de Cruz Azul y su dominio reciente en los enfrentamientos directos, Chivas aparece como ligero favorito para llevarse los tres puntos, de acuerdo con los momios publicados por Caliente.mx. El conjunto rojiblanco buscará aprovechar su condición de local, mientras que los cementeros intentarán extender su racha ganadora y asegurar la primera posición del campeonato.
Momios de Caliente.mx:
Victoria de Chivas: +124
Empate: +295
Victoria de Cruz Azul: +178
Los momios pueden modificarse antes del inicio del encuentro. El empate favorece a Cruz Azul en la lucha por el liderato, mientras que Guadalajara necesita quedarse con los tres puntos para terminar la fase regular en lo más alto de la clasificación.
Antecedentes Chivas vs Cruz Azul, marcadores y últimos resultados en la Liga MX
Cruz Azul se ha convertido en uno de los rivales más complicados para Guadalajara en los últimos años. Los rojiblancos no derrotan a los cementeros desde el 4 de noviembre de 2023, cuando un gol de Yael Padilla en tiempo de compensación les permitió imponerse 1-0. Desde entonces, La Máquina acumula siete victorias y dos empates, además de haber eliminado al equipo de Gabriel Milito en las dos Liguillas más recientes.
Estos fueron los últimos cinco enfrentamientos oficiales entre ambos equipos:
Clausura 2026, semifinal vuelta: Chivas 1-2 Cruz Azul.
Clausura 2026, semifinal ida: Cruz Azul 2-2 Chivas.
Clausura 2026, jornada 7: Cruz Azul 2-1 Chivas.
Apertura 2025, cuartos de final vuelta: Cruz Azul 3-2 Chivas.
Apertura 2025, cuartos de final ida: Chivas 0-0 Cruz Azul.
¿A qué hora juega Chivas vs Cruz Azul y dónde ver hoy 22 de noviembre la jornada 17 de la Liga MX 2026?
El encuentro entre Chivas y Cruz Azul se disputará este domingo 22 de noviembre a las 17:07 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Akron de Guadalajara. La transmisión en vivo para México estará disponible a través de Amazon Prime Video. Además, en Claro Sports tendremos la cobertura minuto a minuto, con todas las acciones, goles, estadísticas y el resultado actualizado del compromiso.
¡Por el liderato del Apertura 2026!
¡Bienvenidos al minuto a minuto de Claro Sports! La fase regular del Apertura 2026 de la Liga MX llega a su última jornada con un auténtico duelo por el liderato. Este domingo 22 de noviembre, las Chivas de Gabriel Milito reciben a Cruz Azul en el Estadio Akron, en un enfrentamiento que definirá al superlíder del campeonato y que también tendrá consecuencias directas en los cruces de cuartos de final. La Máquina llega en el primer lugar con 32 puntos, mientras que el Rebaño Sagrado suma 30 unidades, por lo que solamente una victoria permitiría a los rojiblancos arrebatarle la cima a los cementeros.
Chivas llega con la mejor defensa del torneo, con apenas 15 goles recibidos en 16 encuentros, además de cinco partidos consecutivos sin conocer la derrota. Sin embargo, el conjunto tapatío tiene una cuenta pendiente ante Cruz Azul, rival al que no derrota desde noviembre de 2023 y que lo eliminó en las dos Liguillas anteriores. Del otro lado, los dirigidos por Joel Huiqui presumen la ofensiva más productiva del Apertura 2026, con 37 anotaciones, además de cinco victorias consecutivas. Con el América fuera de la pelea por el primer lugar tras caer ante Tigres, la última palabra será de estos dos equipos: a Cruz Azul le basta el empate, mientras que Guadalajara necesita ganar. Acompáñanos para seguir las alineaciones, mejores jugadas, goles, polémicas y el resultado en directo de este encuentro que cerrará la disputa por el liderato.