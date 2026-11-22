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Tiburón Sánchez: “Ya es urgente un título para las Chivas”

La exigencia en Chivas ha cambiado y el campeonato ya no puede esperar. Así lo aseguró Joel ‘Tiburón’ Sánchez, exjugador del Guadalajara, quien considera que el Rebaño Sagrado tiene los argumentos necesarios para terminar con una sequía de casi diez años sin conquistar la Liga MX. “El equipo ya está para otras exigencias. Ya es urgente”, declaró en entrevista para Claro Sports en W Radio, al destacar el crecimiento de futbolistas como Santiago Sandoval, Diego Campillo y Richard Ledezma, así como la presencia de cinco mundialistas en el plantel.

El exdefensor también destacó el trabajo de Gabriel Milito, a quien considera el mejor entrenador de la Liga MX, incluso por encima de Guillermo Almada y Joel Huiqui. Sánchez aseguró que la directiva rojiblanca debe garantizar su continuidad, pues el estratega argentino consiguió establecer una identidad de juego, potenciar a los canteranos y construir un equipo competitivo que no depende de las individualidades.

De cara al enfrentamiento contra Cruz Azul, el ‘Tiburón’ considera que terminar como líder general sería un impulso importante para las aspiraciones de Chivas en la Liguilla, especialmente por la ventaja de disputar los partidos de vuelta como local. Además, reconoció que le gustaría ver una final contra el América, aunque dejó claro que su principal deseo es que Guadalajara vuelva a levantar un título de Liga MX, algo que no consigue desde el Clausura 2017.