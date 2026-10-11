¡Chivas rescata el Clásico Tapatío! Ángel Sepúlveda evita la derrota ante Atlas con gol cerca del final

Chivas rescató el empate 1-1 ante Atlas con tanto del ‘Ángel del gol’ al minuto 86, tras fallar un penalti, y mantuvo un punto de ventaja sobre su rival en la tabla

Atlas y Chivas dividieron puntos en el Clásico Tapatío de la jornada 11 del Apertura 2026, después de empatar 1-1 en el Estadio Jalisco. El Guadalajara tuvo que venir de atrás para evitar la derrota frente a su rival de ciudad, en un encuentro marcado por las faltas, las intervenciones de los porteros y las oportunidades desperdiciadas frente al arco.

Kevin Zenón adelantó a los Rojinegros al minuto 52, pero Ángel Sepúlveda apareció al 86′ para rescatar al Rebaño Sagrado, después de que el propio delantero fallara un penalti ante Camilo Vargas. El empate permitió que los dirigidos por Gabriel Milito conservaran la ventaja de un punto sobre el equipo de Hernán Crespo en la clasificación de la Liga MX.

Con este resultado, Chivas llegó a 19 puntos, mientras que Atlas alcanzó las 18 unidades, por lo que la distancia entre ambos permaneció intacta. El duelo también dejó una nueva muestra de la rivalidad tapatía, con constantes disputas por el balón y un desenlace que mantuvo la incertidumbre hasta el tiempo de compensación.

Chivas perdona y Camilo Vargas mantiene con vida al Atlas en el primer tiempo

El encuentro comenzó con una polémica arbitral. Apenas al minuto 2, los futbolistas de Chivas reclamaron un posible penalti dentro del área rojinegra, pero el árbitro Marco Antonio Ortiz no señaló la infracción y el VAR tampoco intervino para modificar la decisión. El Guadalajara buscó aprovechar su arranque ofensivo, aunque encontró dificultades para conectar los últimos pases.

Conforme avanzaron los minutos, el partido se convirtió en una disputa por el control del mediocampo. Chivas intentó construir sus ataques a partir de la circulación de la pelota, mientras que Atlas presionó para impedir que su rival encontrara espacios. Al minuto 14, los visitantes terminaron una jugada colectiva con un disparo por encima del arco y, al 21, otro intento pasó cerca de la portería.

Roberto Alvarado volvió a probar suerte al minuto 25 con un remate desde fuera del área que terminó por encima del travesaño. Un minuto después, Juan Sánchez Purata recibió la primera tarjeta amarilla del encuentro, reflejo de la intensidad con la que ambos equipos disputaron cada balón.

La oportunidad más clara de la primera mitad llegó al minuto 29, cuando Richard Ledezma aprovechó un error de la defensa del Atlas para recuperar la pelota y quedar en posición de marcar. Sin embargo, su intento de sorprender a Camilo Vargas terminó con una intervención del guardameta colombiano, quien alcanzó a desviar el disparo con una mano.

El Rebaño volvió a quedarse cerca de abrir el marcador al minuto 33. Después de un tiro de esquina, un remate rojiblanco se estrelló en el poste y evitó que Chivas tomara la ventaja. Atlas respondió con algunas aproximaciones por las bandas y otro saque de esquina, pero tampoco logró romper el orden defensivo de los visitantes.

Antes del descanso, Daniel Aguirre recibió una tarjeta amarilla al minuto 40 tras una entrada sobre un rival. Las interrupciones y las faltas continuaron hasta el cierre de la primera parte, que terminó sin goles pese a las oportunidades generadas por el Guadalajara.

Kevin Zenón adelanta al Atlas, pero Ángel Sepúlveda rescata el empate para Chivas

El complemento comenzó con otra oportunidad del Guadalajara. Al minuto 49, Roberto Alvarado ejecutó un tiro libre que atravesó el área sin encontrar un rematador. Sin embargo, Atlas encontró la contundencia que le había faltado durante la primera mitad y logró romper el empate al minuto 52, cuando Kevin Zenón recibió la pelota entre dos defensores y sacó un remate que terminó en el fondo de la portería rojiblanca.

¡GOL DEL ATLAS! 🔴⚫ ¡GOL DEL ATLAS! 🔴⚫ Kevin Zenón le gana la espalda a la zaga del Rebaño y abre el marcador. 🇲🇽#MegaFutbol https://t.co/36wvUkl5eY — TUDN MEX (@TUDNMEX) October 11, 2026

El gol obligó a Chivas a adelantar sus líneas en busca de una respuesta. Los visitantes intentaron atacar por las bandas, aunque la presión de los Rojinegros complicó sus avances. Al minuto 60, el Guadalajara estuvo cerca de igualar el encuentro con un cabezazo que pasó a un costado del arco, mientras que Florian Monzón recibió una tarjeta amarilla tres minutos después.

La tensión aumentó conforme avanzó el segundo tiempo. Al minuto 67, los jugadores del Atlas reclamaron una posible pena máxima que no fue concedida. Poco después, una caída de Santiago Sandoval dentro del área provocó una nueva revisión arbitral. Tras consultar el monitor del VAR, Marco Antonio Ortiz determinó que existía una infracción y señaló penalti a favor del Rebaño al minuto 74.

Ángel Sepúlveda asumió la responsabilidad del cobro al minuto 76, con la posibilidad de devolverle la igualdad al Guadalajara. No obstante, Camilo Vargas adivinó la dirección del disparo y detuvo el penalti, una intervención que mantuvo la ventaja del Atlas y provocó una nueva reacción de los futbolistas rojinegros. El arquero colombiano volvió a convertirse en protagonista del Clásico Tapatío.

CAMILO VARGAS EVITA EL EMPATE DEL REBAÑO 🔥 El histórico guardameta ataja la pena m´çaxima y el Rebaño sigue en 0’s. 🇲🇽#MegaFutbol https://t.co/u6J2zKR5qJ — TUDN MEX (@TUDNMEX) October 11, 2026

Después del penalti fallado, Atlas buscó administrar su ventaja a través de la posesión y la presión sobre la salida de Chivas. El equipo de Gabriel Milito intentó recuperar el control del encuentro, pero tuvo dificultades para superar el mediocampo. Al minuto 85, Luis Esteves contó con una oportunidad para sentenciar el compromiso, aunque su definición dentro del área no encontró la portería.

La falla resultó costosa para los locales. Apenas un minuto después, Ángel Sepúlveda encontró su revancha y marcó el 1-1 al minuto 86. El delantero recibió el balón dentro del área y consiguió enviarlo al fondo de las redes, para devolverle la igualdad a un Guadalajara que había dejado escapar varias ocasiones frente al arco de Vargas.

¡GOOOOOL DEL REBAÑO! 🐐 Ángel Sepúlveda enmienda su error y pone el 1-1. 🇲🇽#MegaFutbol https://t.co/KoECvjcq2r — TUDN MEX (@TUDNMEX) October 11, 2026

El empate abrió la puerta a un cierre de ida y vuelta. Santiago Sandoval fue amonestado al minuto 88 y el árbitro agregó nueve minutos de compensación. Chivas volvió a aproximarse al arco al 90+2 después de recuperar la pelota en el mediocampo, pero la acción terminó con un remate desviado. Tres minutos más tarde, un tiro de esquina provocó otra oportunidad de gol, con un remate que recorrió el área y terminó por estrellarse en el poste. La tensión también se trasladó a las decisiones arbitrales. Kevin Castañeda recibió su segunda tarjeta amarilla y fue expulsado, por lo que Atlas se quedó con 10 futbolistas en el tramo final del Clásico Tapatío.

El marcador ya no volvió a moverse y el Clásico Tapatío terminó con un empate 1-1, resultado que dejó sensaciones distintas entre los protagonistas. Atlas estuvo cerca de quedarse con los tres puntos en casa, mientras que Chivas encontró el gol necesario para evitar una derrota y conservar su ventaja sobre el rival de ciudad en la tabla general del Apertura 2026.

Resumen, goles y resultado del partido de la jornada 11 del Apertura 2026