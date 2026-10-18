Jordan Carrillo aparece con su primer gol y Chivas evita la derrota ante Tigres

Los felinos encontraron la ventaja por medio de Juan Brunetta, pero el mismo delantero dejó a su escuadra con un jugador menos tras su expulsión en el primer tiempo

Carrillo, festejando su primer tanto como rojiblanco | Imago7

Las Chivas del Guadalajara remaron contracorriente, encontraron premio al esfuerzo y casi terminan ganando los tres puntos en casa. El conjunto rojiblanco logró firmar el empate 1-1 ante los Tigres de la Autónoma de Nuevo León, en un duelo en el que tuvo más posesión y remates durante la primera mitad. Para su mala suerte no lograron aprovechar la ventaja numérica, tras la expulsión de Juan Brunetta en el primer tiempo.

Los locales comenzaron con mayor presencia en campo rival y buscó el arco de Nahuel Guzmán mediante disparos de Brian Gutiérrez, Roberto Alvarado y Efraín Álvarez. Tigres respondió con acciones de Diego Lainez y Brunetta, quien al minuto 18 obligó a Raúl Rangel a intervenir para evitar la primera anotación del encuentro.

La insistencia de Chivas no se transformó en gol y Tigres aprovechó una transición para abrir el marcador. Al minuto 36, Diego Lainez habilitó a Juan Brunetta por el centro del campo, quien apareció por el costado izquierdo del área y definió con la pierna zurda para superar al Tala Rangel. El 0-1 puso a los visitantes por delante pese a que el Guadalajara había generado más disparos.

¡A Brunetta no le puedes dejar una porque te liquida! 😤 Aquí está el GOL con el que los @TigresOficial abrieron el marcador esta noche en el Akron. 🐯💥 #LaLigaDeLaAfición✨ | #J12 | #AP26 | #CHITIG https://t.co/QQrvuN1aNp — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) October 17, 2026

Sin embargo, el propio Brunetta pasó de marcar el gol a dejar a su equipo con un jugador menos. En el tiempo agregado de la primera parte, el argentino recibió la tarjeta roja después de cometer una falta sobre Leonel Calderón. Tigres tuvo que afrontar todo el segundo tiempo con 10 futbolistas, mientras Chivas recibió la oportunidad de aprovechar la superioridad numérica.

Gabriel Milito realizó dos modificaciones para comenzar la segunda mitad. El ‘Cotorro’ González y Ricardo Marín ingresaron por Ángel Sepúlveda y Calderón, mientras el Guadalajara buscaba mover una defensa de Tigres que tuvo que retrasar posiciones para proteger la ventaja. Al 48′, Nahuel Guzmán volvió a intervenir ante un disparo de Roberto Alvarado.

Chivas mantuvo la búsqueda y generó distintas ocasiones con Santiago Sandoval, Gutiérrez y Alvarado. Guzmán volvió a aparecer al minuto 72 ante un disparo de Brian Gutiérrez, mientras Sandoval había probado desde fuera del área unos minutos antes. Tigres, por su parte, también tuvo una oportunidad con un cabezazo de Rafael Guerrero que fue controlado por Rangel.

El empate finalmente llegó al minuto 77. Bryan González mandó un servicio hacia el corazón del área y Jordan Carrillo apareció para conectar de derecha y colocar el balón en la esquina inferior izquierda de la portería del ‘Patón’ Guzmán. Fue el primer gol de Carrillo con Chivas y permitió al Guadalajara igualar el marcador después de más de media hora jugando contra 10 hombres.

¡Así lo empataron las @Chivas! ❤️🤍 Primer gol de Jordan Carrillo en LIGA con la camiseta del Rebaño Sagrado. 🐐 #LaLigaDeLaAfición✨ | #J12 | #AP26 | #CHITIG https://t.co/k19S2GGCCW — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) October 18, 2026

Los rojiblancos todavía tuvieron oportunidades para completar la remontada. Al 79′, Roberto Alvarado habilitó a Richard Ledezma, cuyo disparo pasó cerca del poste izquierdo, y dos minutos después Carrillo y Marín estuvieron cerca de conseguir el segundo tanto. Tigres resistió los últimos minutos y el marcador terminó 1-1, con un punto para cada equipo, que de poco les sirve, en busca de sus respectivos objetivos.