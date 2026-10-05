Cruz Azul derrota a LA Galaxy y cierra con triunfo su gira por Estados Unidos

Luka Romero y Agustín Palavecino marcaron los goles celestes en el Dignity Health Sports Park

Luka Romero y Palavecino le dan a Cruz Azul victoria sobre LA Galaxy. | Imago 7

Cruz Azul cerró su gira por Estados Unidos con una victoria de 2-1 sobre LA Galaxy este domingo en el Dignity Health Sports Park de Carson, California. Luka Romero y Agustín Palavecino marcaron los goles del conjunto mexicano, mientras Joseph Paintsil descontó para los locales en los minutos finales.

El equipo dirigido por Joel Huiqui presentó un once integrado por Andrés Gudiño, Rodarte, Willer Ditta, Gonzalo Piovi, Jesús Orozco Chiquete, Omar Campos Orquín, José Paradela, Agustín Palavecino, Andrés Montaño, Luka Romero y Calero. La Máquina llegó al encuentro después del empate 0-0 frente al América en San Diego.

Luka Romero abrió el marcador antes de cumplirse los primeros 10 minutos. El atacante recuperó la pelota en el mediocampo, buscó a Paradela y continuó su carrera. El argentino recibió la devolución de frente a la portería y colocó su remate a la izquierda de Novak Mićović para establecer el 1-0.

ASÍ FUE LA ANOTACIÓN DE LUKA PARA ABRIR EL MARCADOR. 💙🚂 🔴 EN VIVO: https://t.co/dPZOd4rNyu https://t.co/HjvcRyhdIL — CRUZ AZUL (@CruzAzul) October 5, 2026

LA Galaxy encontró una respuesta poco después y llegó a mandar el balón a las redes, pero la acción quedó anulada por posición adelantada. Cruz Azul mantuvo su ventaja y buscó recuperar la pelota cerca del área rival con presión sobre la salida del conjunto de Greg Vanney.

Esa fórmula produjo el segundo tanto cerca de la media hora. Agustín Palavecino recuperó el balón y sacó un disparo desde fuera del área que terminó junto al poste derecho de Mićović al minuto 28. La anotación colocó el 2-0 y permitió a los celestes manejar el resto del primer tiempo con dos goles de diferencia.

La Máquina todavía contó con opciones para aumentar la cuenta antes del descanso. Luka Romero mandó un remate al poste cerca del minuto 44 y Calero también estrelló una pelota en el marco durante el tiempo agregado, por lo que el marcador se mantuvo 2-0 al término de la primera mitad.

Para el complemento, Huiqui utilizó el amistoso para modificar su equipo. Charly Rodríguez tuvo actividad y después ingresaron futbolistas como Nicolás Ibáñez, Montes y Josué Díaz. José Paradela dejó el campo al minuto 51 tras presentar molestias, aunque salió por su propio pie.

Cruz Azul conservó la diferencia hasta la recta final. Al 83′, Ricardo Rodríguez sustituyó a Andrés Gudiño y tuvo sus primeros minutos con el primer equipo de la Máquina. Dos minutos después, LA Galaxy consiguió el descuento: Joseph Paintsil aprovechó una jugada en la que la defensa celeste no pudo cerrar y estableció el 2-1.

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El Galaxy tomó la iniciativa durante los últimos minutos, pero Cruz Azul sostuvo la ventaja hasta el silbatazo final. El 2-1 permitió a los celestes concluir su paso por Estados Unidos con una victoria, después del empate sin goles frente al América que abrió esta serie de encuentros durante la pausa por Fecha FIFA.

Ahora el conjunto cementero retomará su participación en la Liga MX, donde su siguiente compromiso está programado ante Pumas el domingo 11 de octubre. El amistoso en Carson permitió a Huiqui repartir minutos entre jugadores del primer equipo y otros elementos del plantel antes del regreso a la competencia oficial.