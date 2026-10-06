Selección Colombia vs Perú, en vivo el partido amistoso: goles al momento, resultado y minuto a minuto de la fecha FIFA

Este será el último partido de esta fecha FIFA para que estos combinados observen jugadores en el nuevo ciclo.

La Selección Colombia y Perú cierran sus encuentros de fecha FIFA.

¿A qué hora juega Colombia vs Perú y dónde ver en vivo hoy, 6 de octubre de 2026?

Los horarios y las señales de transmisión varían según el territorio en el que la persona se encuentre. A continuación, se listan varios países de América:

México: Triller TV+ (internacional), 5:45 p.m.

Triller TV+ (internacional), 5:45 p.m. Colombia: Caracol TV, RCN, Ditu, Caracol Play y Deportes RCN en vivo, 6:45 p.m.

Caracol TV, RCN, Ditu, Caracol Play y Deportes RCN en vivo, 6:45 p.m. Estados Unidos (Washington D.C.): Fanatiz y Triller TV+ (internacional), 7:45 p.m.

Fanatiz y Triller TV+ (internacional), 7:45 p.m. Centroamérica (Costa Rica): Repretel, Fanatiz y Triller TV+ (internacional), 5:45 p.m.

Repretel, Fanatiz y Triller TV+ (internacional), 5:45 p.m. Argentina: DSports Argentina, 8:45 p.m.

Alineaciones Colombia vs Perú: así salen al amistoso de la fecha FIFA

Colombia: información pendiente…

Perú: información pendiente…

¿Quién es favorito para ganar el partido amistoso?

La verdad es que el pronóstico para este partido es bien complicado de hacer, pues ambos combinados están probando nuevos jugadores y el resultado parecería pasar a un segundo plano. Sin embargo, por la calidad de las nóminas, Colombia mantiene un margen de favoritismo. Eso sí, no se ve una goleada, sino que se anticipa un marcador parejo con diferencia máxima de dos goles.

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