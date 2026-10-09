Pumas vs Cruz Azul en vivo la Liga MX: horario, alineaciones y dónde ver el partido del Apertura 2026; jornada 11

Los Pumas reciben a Cruz Azul este 11 de octubre en el Estadio Olímpico Universitario; la Máquina tiene 16 puntos frente a los 12 de los Universitarios

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Pumas y Cruz Azul se enfrentarán este domingo 11 de octubre en el Estadio Olímpico Universitario, en uno de los partidos más atractivos de la jornada 11 del Apertura 2026. El enfrentamiento traerá a la memoria la última final del fútbol mexicano, en la que La Máquina conquistó el título, aunque el panorama para este nuevo capítulo luce incierto debido a los altibajos que ambos conjuntos han mostrado a lo largo del torneo. Con la necesidad de sumar puntos y recuperar regularidad, universitarios y celestes afrontarán un compromiso que promete intensidad y que podría resultar clave para sus aspiraciones en la recta final de la fase regular.

Fecha, horario y dónde ver el Pumas vs Cruz Azul del Apertura 2026 de la Liga MX

El Estadio Olímpico Universitario promete ser el escenario de un partidazo este domingo 11 de octubre, cuando Pumas se mida ante Cruz Azul en un compromiso que puede marcar el rumbo de ambos clubes en la lucha por escalar posiciones en la Liga MX. Con 12 puntos, los auriazules necesitan hacerse fuertes en casa, mientras que La Máquina, con 16 unidades, buscará imponer condiciones para mantenerse en la pelea. Vive cada detalle de este enfrentamiento a través de Claro Sports, con nuestro minuto a minuto, estadísticas, análisis, las jugadas más importantes y toda la información que necesitas para seguir de cerca un partido en el que los dos equipos tienen mucho en juego.

México : 19:15 horas | TUDN y Vix.

: 19:15 horas | TUDN y Vix. Centroamérica : 19:15 horas | TUDN.

: 19:15 horas | TUDN. Estados Unidos: 21:15 ET, 18:15 PT | TUDN y Vix.

Alineaciones probables del Pumas vs Cruz Azul para la jornada 11 de la Liga MX 2026

Esteban Solari afronta el compromiso en Ciudad Universitaria con la obligación de recuperar terreno con Pumas, una situación que podría llevarlo a replantear el 5-3-2 ante la irregularidad del equipo. Este esquema ofrece solidez con una línea de cinco defensores y facilita las transiciones por los carriles exteriores, aunque también exige coordinación entre los mediocampistas para evitar que el equipo pierda presencia en el último tercio. Si Pumas mantiene dificultades para generar ocasiones, Solari podría apostar por una mayor amplitud ofensiva, adelantar a los carrileros o modificar la distribución en el centro del campo para conectar con sus delanteros y ganar profundidad.

Cruz Azul tampoco atraviesa su mejor momento después de conquistar el título del torneo anterior, por lo que Joel Huiqui deberá evaluar si mantiene el mismo 5-3-2 o introduce variantes para recuperar el equilibrio colectivo. En teoría, ambos equipos presentarían estructuras similares, con tres centrales y carrileros como piezas fundamentales para atacar por las bandas; sin embargo, la batalla por el control del mediocampo y la capacidad para aprovechar los espacios a la espalda de los carrileros podrían marcar diferencias. Ante la necesidad de sumar, los dos entrenadores tendrán que encontrar un balance entre la seguridad defensiva y la iniciativa ofensiva.

Pumas : Keylor Navas, Pablo Bennevendo, Nathan Silva, Víctor Arteaga, Angel Azuaje, Uriel Antuna, Rodrigo López, Israel Luna, César Huerta, Luciano Herrera y Juninho.

: Keylor Navas, Pablo Bennevendo, Nathan Silva, Víctor Arteaga, Angel Azuaje, Uriel Antuna, Rodrigo López, Israel Luna, César Huerta, Luciano Herrera y Juninho. Cruz Azul: Andrés Gudiño, Alan Mozo, Willer Ditta, Gonzalo Piovi, Jesús Orozco Chiquete, Omar Campos, Agustín Palavecino, José Paradela, Carlos Rodríguez, Nicolás Ibáñez y Gabriel Fernández.

Antecedentes y últimos resultados del Pumas vs Cruz Azul en la Liga MX

La rivalidad entre Pumas y Cruz Azul ha dejado una tendencia equilibrada, con una ligera ventaja reciente para La Máquina, que se impuso en la final del Clausura 2026 y encontró en la solidez defensiva una de sus principales fortalezas ante el conjunto universitario. Sin embargo, los antecedentes también reflejan la capacidad ofensiva de ambos equipos y la competitividad de sus enfrentamientos, con marcadores cerrados y alternativas en el dominio del juego. Pumas logró una victoria en sus últimos cuatro partidos directos, mientras que Cruz Azul sumó un triunfo y los otros dos encuentros terminaron en empate, un balance que anticipa otro choque parejo, aunque con el antecedente favorable para los celestes tras la conquista del título.

UNAM 1-2 Cruz Azul | Liga MX | Clausura 2026 | Final vuelta | 24/05/2026.

| Liga MX | Clausura 2026 | Final vuelta | 24/05/2026. Cruz Azul 0-0 UNAM | Liga MX | Clausura 2026 | Final ida | 21/05/2026.

| Liga MX | Clausura 2026 | Final ida | 21/05/2026. UNAM 2-2 Cruz Azul | Liga MX | Clausura 2026 | Jornada 11 | 14/03/2026.

| Liga MX | Clausura 2026 | Jornada 11 | 14/03/2026. Cruz Azul 2-3 UNAM | Liga MX | Apertura 2025 | Jornada 17 | 08/11/2025.

| Liga MX | Apertura 2025 | Jornada 17 | 08/11/2025. Cruz Azul 3-2 UNAM | Liga MX | Clausura 2025 | Jornada 14 | 05/04/2025.

Pronóstico y momios: ¿Quién es el favorito para ganar el partido de la jornada 11?

De acuerdo con información de Caliente MX, Cruz Azul parte como favorito para llevarse la victoria ante Pumas, con momios de +102, mientras que el triunfo del conjunto universitario cotiza en +235 y el empate aparece en +270. Estas cifras reflejan una ligera ventaja para La Máquina, aunque el resultado está lejos de ser una garantía. En términos de apuestas, el momio de los celestes representa un riesgo menor en comparación con el de los auriazules, cuya victoria ofrecería una ganancia más atractiva ante la dificultad de superar a su rival.

En cuanto al pronóstico de goles, la opción de más de 2.5 anotaciones presenta una cuota de -163, frente a los +125 del menos de 2.5. Esta diferencia indica que el mercado favorece un encuentro con al menos tres goles, por lo que se espera un partido con oportunidades en ambas áreas. Sin embargo, la alternativa de menos de 2.5 ofrece un pago potencial mayor y podría resultar atractiva para quienes anticipen un partido cerrado. En cualquier caso, los momios representan probabilidades estimadas por el mercado y no garantizan el resultado del partido.