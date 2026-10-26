Cruz Azul se impone a Querétaro, suma su segundo triunfo al hilo y asalta el subliderato del Apertura 2026

Montaño, Ibáñez y Ebere le dieron forma al triunfo de los capitalinos. Los Gallos se ponen en riesgo de salir de puestos de Liguilla

Montaño abrió el camino al triunfo celeste | Imago7

La Máquina del Cruz Azul, parece que despierta en el momento justo dentro del Apertura 2026. Los capitalinos se imponen 3-1 a Querétaro como visitante en el Estadio La Corregidora, dentro de la jornada 14. La Máquina tomó ventaja desde el primer tiempo, soportó la reacción de los Gallos Blancos y terminó llevándose los tres puntos, mismos que lo colocan en el subliderato del torneo.

El encuentro comenzó con los locales buscando cerrar espacios y con la visita intentando encontrar circulación cerca del área. Después de un arranque sin ocasiones claras, La Máquina comenzó a ganar terreno. Al minuto 16, Andrés Montaño envió un balón al área para Nicolás Ibáñez, quien reclamó una mano de Giménez. El árbitro revisó la acción en el VAR y, al 18’, señaló penalti para los visitantes. Montaño tomó la responsabilidad y convirtió desde los once pasos al minuto 19 para colocar el 1-0.

Cruz Azul pasó a controlar la posesión y encontró más espacios, aunque Querétaro respondió antes del descanso. Al 33’, Mateo Coronel recibió un servicio dentro del área y conectó de primera intención para vencer a Andrés Gudiño y establecer el 1-1.

¡Frieladad y muchísima calidad! 🎯 Andrés Montaño cobró el penalti de manera magistral y mandó el balón al fondo de las redes para poner a @CruzAzul al frente ante el Querétaro. 🔥 #J14 #AP26 ✨ #LaLigaDeLaAfición https://t.co/0ONT0PgVOB — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) October 26, 2026

El empate cambió durante algunos minutos el desarrollo del partido, pero Cruz Azul volvió a adelantarse. Al 44’, Nicolás Ibáñez recibió dentro del área, se perfiló y sacó un disparo con efecto que superó a Guillermo Allison. Ya en el tiempo agregado, Christian Ebere marcó el tercero después de una asistencia de Montaño, aunque la anotación fue anulada inicialmente por fuera de juego. La revisión del VAR determinó que el delantero estaba en línea con el último defensor y concedió el 3-1.

El conjunto local salió al complemento con la intención de recortar distancias. Bernardo Parra probó al 46’, pero Gudiño controló el disparo. Cruz Azul respondió con remates de Omar Campos y Erik Lira, mientras Guillermo Allison comenzó a intervenir para evitar que la diferencia aumentara. Al 68’, el arquero de Querétaro ganó un mano a mano ante Nicolás Ibáñez después de un contragolpe que dejó a los visitantes en posición para marcar.

Joel Huiqui realizó tres cambios al 60’, con los ingresos de Luka Romero, Jeremy Márquez y Jorge Rodarte. Más tarde, Carlos Rodríguez entró por Agustín Palavecino y Carlos Rotondi sustituyó a Montaño. Querétaro también modificó su ataque con las entradas de Denilson Muñoz y Paulo Victor, pero no logró convertir sus aproximaciones en goles.

¡Conexión celeste y contundencia! 🔥 Christian definió de gran manera tras una brillante asistencia de Andrés Montaño para ampliar la ventaja de @CruzAzul ante Querétaro. 💙 #J14 #AP26 ✨ #LaLigaDeLaAfición https://t.co/JDU1BwwxRb — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) October 26, 2026

En el tramo final, los Gallos tuvieron oportunidades para reducir la diferencia. Mateo Coronel probó desde fuera del área al 75’, mientras Denilson Muñoz y otros jugadores locales buscaron el segundo tanto. Sin embargo, Querétaro falló frente al arco en los minutos 80 y 84, cuando Coronel y Muñoz tuvieron opciones dentro del área.

Cruz Azul sostuvo la ventaja hasta el final y cerró el encuentro con el triunfo 3-1 en La Corregidora, mismo que los pone en el segundo lugar del campeonato con 26 puntos, mientras que los Gallos sufre su segunda derrota, misma que los hace descender hasta el octavo puesto con 20 unidades, y con riesgo de salir de puestos de Liguilla al acabar el fin de semana.