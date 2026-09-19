Monterrey vs Cruz Azul en vivo el partido de la jornada 9 de la Liga MX: resultado y goles hoy, Apertura 2026

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Hola amigos y amigas de Claro Sports, bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Monterrey y Cruz Azul en el Gigante de Acero en duelo correspondiente a la jornada 9 del torneo Apertura 2026 de la Liga MX. Un duelo en el que ambos equipos buscarán el triunfo después de haber perdido una final de una competencia oficial.

Los Rayados llegaron golpeados al pasado Clásico Regio después de perder la final de la Leagues Cup ante Toluca. Sin embargo no pudieron recuperarse del duro golpe tras empatar a un gol ante los felinos, en una rivalidad que dejó mucho qué desear.

Por su parte, La Máquina llega a este compromiso después de vencer al América en un intenso Clásico Joven en el Estadio Azteca, pero con una herida abierta por haber perdido el título de la Campeones Cup ante el Inter Miami de Leo Messi el pasado miércoles.