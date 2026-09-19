Monterrey vs Cruz Azul en vivo el partido de la jornada 9 de la Liga MX: resultado y goles hoy, Apertura 2026
Rayados y La Máquina buscarán la victoria en la Sultana del Norte después de que ambos perdieron una final recientemente
Alineaciones Monterrey vs Cruz Azul, al momento: así salen al partido del Apertura 2026
A falta de hacer oficiales las alineaciones de ambos equipos, tanto Monterrey como Cruz Azul podrían saltar de esta manera al campo del Gigante de Acero, ya que ambos buscan hacerse con el triunfo.
Monterrey: Esteban Andrada, Ricardo Chávez, Gerardo Arteaga, Víctor Guzmán, Carlos Salcedo, Lucas Ocampos, Oliver Torres, Diego Rossi, Jesús ‘Tecatito’ Corona, Orbelín Pineda y Hugo Cuypers.
Cruz Azul: Kevin Mier, Omar Campos, Willer Ditta, Jesús Orozco Chiquete, Erik Lira, Amaury García, Agustín Palavecino, Jeremy Márquez, Carlos Rodríguez, José Paradela y Nicolás Ibáñez.
¡Bienvenidos!
Hola amigos y amigas de Claro Sports, bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Monterrey y Cruz Azul en el Gigante de Acero en duelo correspondiente a la jornada 9 del torneo Apertura 2026 de la Liga MX. Un duelo en el que ambos equipos buscarán el triunfo después de haber perdido una final de una competencia oficial.
Los Rayados llegaron golpeados al pasado Clásico Regio después de perder la final de la Leagues Cup ante Toluca. Sin embargo no pudieron recuperarse del duro golpe tras empatar a un gol ante los felinos, en una rivalidad que dejó mucho qué desear.
Por su parte, La Máquina llega a este compromiso después de vencer al América en un intenso Clásico Joven en el Estadio Azteca, pero con una herida abierta por haber perdido el título de la Campeones Cup ante el Inter Miami de Leo Messi el pasado miércoles.
¿A qué hora juega Monterrey vs Cruz Azul y dónde ver hoy 19 de septiembre la jornada 9 de la Liga MX 2026?
Monterrey y Cruz Azul se enfrentan este sábado 19 de septiembre en el Estadio BBVA, dentro de la jornada 9 del Apertura 2026 de la Liga MX. El partido está programado para comenzar a las 19:10 horas, tiempo del centro de México, de acuerdo con la programación actualizada del encuentro.
El duelo entre Rayados y La Máquina se podrá seguir en México por Canal 5 en televisión abierta, además de TUDN y ViX en las señales de paga y streaming. Monterrey llega al compromiso con 10 puntos, mientras que Cruz Azul suma 15 unidades antes de disputar el encuentro.
Fecha: sábado 19 de septiembre.
Horario: 19:10 horas, tiempo del centro de México.
¿Dónde ver en vivo?: TUDN y Vix
Minuto a minuto: Claro Sports llevará la mejor información de todo lo que ocurra alrededor del Monterrey vs Cruz Azul
Antecedentes Monterrey vs Cruz Azul, marcadores y últimos resultados en la Liga MX
El historial de los torneos cortos presenta una ventaja para Cruz Azul. Ambos clubes se han enfrentado 70 veces, con 33 triunfos de La Máquina, 20 empates y 17 victorias de Monterrey. Los cementeros también tienen ventaja en goles, con 121 anotados y 84 recibidos, para una diferencia de +37; Rayados registra el balance contrario, con 84 tantos a favor y 121 en contra. El antecedente más reciente terminó 2-0 para Cruz Azul en el Estadio BBVA durante la jornada 8 del Clausura 2026, resultado que también confirmó la Liga MX.
Monterrey 0-2 Cruz Azul | Jornada 8 | Clausura 2026
Cruz Azul 2-0 Monterrey | Jornada 15 | Apertura 2025
Cruz Azul 1-1 Monterrey | Jornada 11 | Clausura 2025
Monterrey 0-4 Cruz Azul | Jornada 2 | Apertura 2024
Cruz Azul 1-2 Monterrey | Semifinal vuelta | Clausura 2024
Cruz Azul domina también el balance de estos cinco antecedentes: consiguió tres victorias, un empate y una derrota, además de marcar nueve goles y recibir solo tres.
Pronósticos y momios: ¿Quién es favorito para ganar el partido del Apertura 2026?
De acuerdo con los momios de Caliente.mx mostrados para el encuentro, Monterrey aparece como favorito para quedarse con los tres puntos, aunque las cuotas reflejan una diferencia reducida respecto a Cruz Azul. El triunfo de Rayados paga +126, el empate se encuentra en +265, mientras que una victoria de La Máquina presenta un momio de +192.
En términos de probabilidad implícita sin ajustar el margen de la casa, el +126 de Monterrey equivale aproximadamente a 44.2%, el +192 de Cruz Azul a 34.2% y el empate +265 a 27.4%. Los momios pueden cambiar conforme se acerque el inicio del encuentro.
El pronóstico del mercado coloca entonces a Monterrey ligeramente por delante, pero el historial reciente ofrece otro dato para considerar: Cruz Azul no perdió cuatro de los últimos cinco partidos ante Rayados y ganó tres de ellos, incluido el 2-0 registrado en Monterrey durante el Clausura 2026. Por ello, las cuotas favorecen al equipo local, mientras los antecedentes recientes muestran una tendencia favorable para La Máquina.