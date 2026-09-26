Cruz Azul vs Toluca en vivo el partido de la jornada 10 de la Liga MX: resultado y goles hoy, Apertura 2026 

Toluca visita el Estadio Azteca para intentar mantener el liderato del Apertura 2026 frente al Cruz Azul, equipo que acecha a los Diablos Rojos

Cruz Azul vs Toluca en vivo online la Liga MX | Claro Sports

⏱ 0′ Bienvenidos al Cruz Azul vs Toluca de la Liga MX ¡Se juega uno de los grandes partidos de la jornada 10 del Apertura 2026! Cruz Azul y Toluca se encuentran este sábado en el Estadio Azteca y en Claro Sports tenemos todo listo para acompañarte durante los 90 minutos. Quédate con nosotros y disfruta del minuto a minuto, las jugadas más importantes, goles, estadísticas, incidencias y todos los detalles de un encuentro que promete emociones de principio a fin. No te pierdas nada y vive el partido junto a Claro Sports.

¿A qué hora juega Cruz Azul vs Toluca y dónde ver hoy 26 de septiembre la jornada 10 de la Liga MX 2026?

Cruz Azul y Toluca se enfrentan este sábado 26 de septiembre en el Estadio Azteca, en un duelo correspondiente a la Jornada 10 del Apertura 2026 de la Liga MX. La Máquina llega al compromiso con 15 puntos, mientras que los Diablos Rojos defienden el liderato del torneo con 19 unidades, en un partido que también enfrenta a los dos campeones más recientes del futbol mexicano. Sigue toda la actividad de este encuentro en Claro Sports, con nuestro minuto a minuto, los momentos clave del partido, estadísticas, análisis y la información más relevante de un choque entre dos de los principales protagonistas de la parte alta de la clasificación.

Fecha: 26 de septiembre de 2026.

26 de septiembre de 2026. Estadio : Azteca.

: Azteca. Horario: 16:50 horas, tiempo de la Ciudad de México.

16:50 horas, tiempo de la Ciudad de México. Dónde ver: Canal 5, TUDN y VIX.

Alineaciones probables del Cruz Azul vs Toluca, al momento: así salen al partido del Apertura 2026

Cruz Azul: Andrés Gudiño, Alan Mozo, Willer Ditta, Gonzalo Piovi, Jesús Orozco, Omar Campos, Agustín Palavecino, Andrés Montaño, José Paradela, Carlos Rodríguez y Nicolás Ibáñez.

Andrés Gudiño, Alan Mozo, Willer Ditta, Gonzalo Piovi, Jesús Orozco, Omar Campos, Agustín Palavecino, Andrés Montaño, José Paradela, Carlos Rodríguez y Nicolás Ibáñez. Toluca: Luis García, Diego Barbosa, Bruno Méndez, Federico Pereira, Brian García, Franco Romero, Nicolás Castro, Helinho, Jesús Angulo, Alexis Vega y Paulinho.

Antecedentes Cruz Azul vs Toluca, marcadores y últimos resultados en la Liga MX

La tendencia reciente favorece claramente a Cruz Azul, que domina el balance ante Toluca con dos victorias y tres empates en sus últimos cinco enfrentamientos; los Diablos Rojos no han conseguido un solo triunfo en este periodo. A pesar de la superioridad celeste en los resultados, la serie también refleja cierta resistencia de Toluca, que logró rescatar el empate en tres ocasiones y mantuvo duelos cerrados ante La Máquina. En el apartado ofensivo, la Máquina Cementera también lleva ventaja con ocho goles frente a seis del conjunto escarlata, una diferencia que refuerza el dominio celeste en los antecedentes más recientes.

25/07/2026 | Toluca 1-3 Cruz Azul | Campeón de Campeones 2026 | Final

07/02/2026 | Toluca 1-1 Cruz Azul | Clausura 2026 | Jornada 5

23/08/2025 | Cruz Azul 1-0 Toluca | Apertura 2025 | Jornada 6

19/04/2025 | Toluca 2-2 Cruz Azul | Clausura 2025 | Jornada 17

20/07/2024 | Cruz Azul 1-1 Toluca | Apertura 2024 | Jornada 4

Pronósticos y momios: ¿Quién es favorito para ganar el partido del Apertura 2026?

De acuerdo con información de Caliente MX, Cruz Azul parte con un momio de +158 para llevarse la victoria en casa ante Toluca, mientras que el empate aparece en +250 y el triunfo de los Diablos Rojos también se ubica en +158. La igualdad en las cuotas para ambos equipos refleja un escenario parejo en el mercado, sin una ventaja marcada para alguno de los dos clubes. El factor local favorece a La Máquina en el contexto del partido, pero las cifras mantienen abierta la posibilidad de un resultado cerrado.

En el mercado de goles, el momio para más de 2.5 anotaciones se encuentra en -175, por lo que las cuotas conceden mayor respaldo a un encuentro con al menos tres goles. En contraste, la línea de menos de 2.5 paga +135. La diferencia entre ambos momios sugiere una expectativa de partido con actividad ofensiva y varias opciones de gol, aunque el mercado no garantiza que ese escenario se concrete. Así, las cuotas plantean un partido equilibrado en el resultado y con una expectativa favorable hacia un marcador de tres o más goles.