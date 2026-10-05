Kylian Mbappé regresa a Madrid y entrena por separado en Valdebebas

El delantero galo continúa su trabajo de recuperación, pensando en el duelo ante Villarreal de este sábado

Mbappé completó una sesión individual de entrenamiento | Reuters

Kylian Mbappé continúa su proceso de recuperación rumbo al regreso de LaLiga. El astro francés aterrizó en Madrid este lunes y completó su primera sesión de entrenamiento en Valdebebas después del parón internacional, donde sufrió una lesión con la selección francesa.

El cuadro merengue regresará a la actividad liguera este sábado 10 de octubre ante el Villarreal en el Bernabéu. El galo sufrió una lesión en la rodilla izquierda el pasado 25 de septiembre en el primer partido de Zinedine Zidane al mando de Les Bleus. El club le realizó una prueba médica un día después, y le permitió trabajar en su recuperación fuera de la Ciudad Deportiva.

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Tras diez días fuera de España, Mbappé volvió a la dinámica del equipo. Por la tarde, completó una sesión de entrenamiento separado del grupo. El atacante trabajó dentro de las instalaciones y sobre el césped, haciendo ejercicios con y sin balón. El equipo mantiene optimismo de poder contar con el ante el Submarino Amarillo.

El conjunto blanco regresa del parón con la obligación de ganar para no perder más terreno en la lucha por el título de liga. Con dos derrotas en la temporada, los de José Mourinho se encuentran en la cuarta posición de la tabla, a seis puntos del líder Barcelona.

La lesión de Mbappé encendió las alarmas en el club merengue por los antecedentes del francés. La temporada pasada, se perdió un mes de actividad y siete partidos del equipo por problemas en la misma rodilla.

Después del encuentro ante Villarreal, el Madrid retomará la actividad europea. Los blancos viajarán a Italia para enfrentar a la Roma el próximo miércoles 14 de octubre, y volverán para recibir a Sevilla en el Bernabéu.

Además del delantero francés, el Madrid lidia con las lesiones de cinco futbolistas. Rodrygo y Raúl Asencio estarán fuera lo que queda del año y se espera su regreso hasta 2027. Eder Militao y Federico Valverde también tiene lesiones de larga duración que los dejarán fuera del regreso, mientras que Ibrahima Konaté fue víctima de la Fecha FIFA y sufrió un problema de ligamentos en la pierna derecha.