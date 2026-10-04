México empata su segundo peor registro ante Estados Unidos tras caer goleado en Glendale

El Tri cayó 3-0 ante el USMNT e igualó su segunda peor derrota en la rivalidad. Solo el 4-0 sufrido en 1995 tuvo una diferencia mayor

Las peores derrotas del la selección ante su acérrimo rival | Imago7

La Selección Mexicana sufrió una derrota de 3-0 frente a Estados Unidos este sábado 3 de octubre en el State Farm Stadium de Glendale, Arizona, resultado que no solo significó un nuevo tropiezo frente al principal rival de Concacaf, sino que también ingresó entre los marcadores más amplios registrados en contra del Tricolor dentro de esta rivalidad. Julian Hall, Cavan Sullivan y Malik Tillman marcaron los goles del conjunto estadounidense.

El marcador coloca al equipo dirigido por Rafael Márquez en el segundo escalón de las derrotas más amplias de México contra el USMNT por diferencia de goles. Solo existe un encuentro en el historial reconocido por U.S. Soccer en el que Estados Unidos venció al Tri por una distancia superior a los tres tantos: el 4-0 registrado en 1995.

El choque de Arizona correspondió al partido número 80 entre ambas selecciones en los registros de la Federación de Estados Unidos. Antes de este compromiso, el balance estadounidense era de 24 victorias, 38 derrotas y 17 empates ante México; con el triunfo de este sábado, el registro pasó a 25 triunfos del USMNT.

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¿Cuál ha sido la peor derrota de México ante Estados Unidos?

La mayor diferencia conseguida por Estados Unidos frente a México permanece en cuatro goles y ocurrió el 18 de junio de 1995, durante la U.S. Cup. Aquella tarde, en el RFK Stadium de Washington, el cuadro estadounidense ganó 4-0 con anotaciones de Roy Wegerle, Thomas Dooley, John Harkes y Claudio Reyna. La propia U.S. Soccer mantiene ese resultado como su mayor margen de victoria en la historia de la rivalidad.

El siguiente antecedente llegó el 11 de junio de 2000, cuando Estados Unidos volvió a dejar a México sin marcar y se impuso 3-0 en East Rutherford, Nueva Jersey, dentro de la U.S. Cup. Brian McBride abrió el marcador, mientras que Frankie Hejduk y Ante Razov completaron el resultado durante el segundo tiempo.

Tuvieron que pasar más de dos décadas para que el Tri recibiera otra derrota por esa diferencia. El 15 de junio de 2023, Estados Unidos venció 3-0 a México en las semifinales de la Concacaf Nations League, disputadas en Las Vegas. Christian Pulisic anotó dos veces y Ricardo Pepi hizo el tercero ante el equipo entonces dirigido por Diego Cocca.

Las derrotas más amplias de México contra Estados Unidos

De esta forma, el 0-3 de 2026 queda empatado con los resultados de 2000 y 2023 como la segunda caída más amplia del Tricolor frente al conjunto de las Barras y las Estrellas. La lista de victorias estadounidenses por al menos tres goles de diferencia queda de la siguiente manera:

Estados Unidos 4-0 México | 18 de junio de 1995 | U.S. Cup | Washington D.C.

Estados Unidos 3-0 México | 11 de junio de 2000 | U.S. Cup | East Rutherford

Estados Unidos 3-0 México | 15 de junio de 2023 | Concacaf Nations League | Las Vegas

Estados Unidos 3-0 México | 3 de octubre de 2026 | Amistoso internacional | Glendale

Por debajo de esos cuatro encuentros aparecen las derrotas por dos tantos de diferencia, entre ellas el 4-2 del primer enfrentamiento entre ambos países, celebrado en 1934, y varios de los conocidos ‘dos a cero’ que Estados Unidos acumuló durante las últimas décadas. Entre ellos sobresale el de los octavos de final del Mundial de Corea-Japón 2002, cuando Brian McBride y Landon Donovan eliminaron a México.

El resultado de Glendale supone además la tercera ocasión en la que Estados Unidos vence a México exactamente 3-0 dentro del historial oficial de la rivalidad. Los antecedentes fueron el encuentro de la U.S. Cup de 2000 y la semifinal de Nations League de 2023, por lo que la caída de 2026 igualó esos registros, aunque todavía permanece por debajo del 4-0 de 1995 en cuanto a diferencia de goles.

Así, México volvió a sufrir una derrota por tres goles frente a Estados Unidos apenas tres años después del antecedente de Las Vegas. Por margen, el 3-0 de Arizona queda como una de las tres segundas peores caídas del Tri en los 92 años de enfrentamientos reconocidos por U.S. Soccer entre las dos selecciones.