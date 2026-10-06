Jamaica, el primer obstáculo oficial del Tri de Rafa Márquez rumbo al Final Four de la Nations League

El Tricolor abrirá la serie en Kingston y cerrará en Monterrey tras una Fecha FIFA marcada por la derrota ante Estados Unidos

Jamaica será el rival de México en la Nations League | Imago7

México ya conoce al rival que marcará el inicio oficial de la era de Rafael Márquez. Jamaica será el adversario del Tricolor en los cuartos de final de la Concacaf Nations League, en una serie de ida y vuelta que se disputará durante la Fecha FIFA de noviembre y que pondrá en juego un lugar en el Final Four.

El compromiso llegará después de una ventana internacional en la que los resultados no acompañaron al nuevo proceso mexicano, con la derrota 3-0 frente a Estados Unidos como uno de los golpes más fuertes. Ahora, Márquez tendrá su primera prueba con consecuencias deportivas directas, ya sin el margen que ofrecen los partidos amistosos.

Jamaica aseguró su clasificación después de empatar 1-1 ante Honduras en la última jornada de la fase previa. Los Reggae Boyz terminaron como segundos del Grupo B con siete puntos en cuatro partidos, por detrás de Guatemala, dirigida por Luis Fernando Tena, que encabezó el sector también con siete unidades pero con mejor diferencia de goles.

El sistema de clasificación determinó que Jamaica avanzara como el segundo lugar con menor puntuación entre los equipos clasificados por esa vía. En el otro sector, Curazao terminó con 10 puntos y Haití con nueve, resultados que completaron el grupo de selecciones que avanzaron desde la ronda previa.

México, Estados Unidos, Canadá y Panamá ya tenían asegurado su lugar en los cuartos de final por su posición dentro del ranking regional, el cual es dominado por el Tri. Con la definición de los clasificados restantes, los cruces quedaron establecidos: México vs Jamaica, Estados Unidos vs Haití, Canadá vs Guatemala y Panamá vs Curazao.

La eliminatoria del Tricolor comenzará como visitante. El partido de ida se disputará en Kingston, donde México tendrá que buscar un resultado que le permita llegar con margen al segundo compromiso. La vuelta tendrá lugar en el Estadio Monterrey, escenario en el que se definirá al equipo que avanzará al Final Four.

Para Márquez, la serie tendrá un significado especial porque representará sus primeros partidos oficiales como entrenador de la Selección Mexicana. Después de utilizar las primeras convocatorias para observar jugadores, ajustar cargas y comenzar a implementar su propuesta, el margen de experimentación será menor ante Jamaica.

Concacaf todavía no confirma los días y horarios específicos, pero el calendario establece que los cuartos de final deberán disputarse entre el 9 y el 17 de noviembre de 2026. Los ganadores de las cuatro series avanzarán al Final Four, programado para marzo de 2027, cuando se disputarán las semifinales, el partido por el tercer lugar y la final.

Así, Jamaica será el primer obstáculo oficial para el nuevo proyecto del Tricolor. Kingston abrirá la eliminatoria y Monterrey entregará al semifinalista, en una serie que permitirá medir por primera vez el trabajo de Rafa Márquez bajo la presión de un torneo oficial y con un boleto al Final Four en juego.

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