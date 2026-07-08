¿Cuándo debuta Rafa Márquez con México? El inicio de su era rumbo al Mundial 2030

El nuevo técnico del Tri tomará el banquillo tras la salida de Javier Aguirre y tendrá sus primeros partidos en la Fecha FIFA de septiembre

México inicia la era Rafa Márquez | Imago7

La selección mexicana comenzará una nueva etapa después del Mundial 2026. La Federación Mexicana de Fútbol oficializó este miércoles el nombramiento de Rafael Márquez como director técnico del Tri, con lo que se activa el plan de sucesión que el organismo había trazado desde 2024, cuando el exdefensor se integró al cuerpo técnico de Javier Aguirre.

Márquez estuvo durante los últimos meses como auxiliar del Vasco, quien cerró su tercera etapa al frente de México tras la eliminación ante Inglaterra en los octavos de final de la Copa del Mundo. Con ese resultado terminó el proceso mundialista del Tricolor y ahora el foco pasa al ciclo rumbo al Mundial 2030.

¿Cuándo debutará Rafa Márquez como técnico de la selección mexicana?

El debut de Rafael Márquez en el banquillo de la selección mexicana está previsto para la Fecha FIFA de septiembre de 2026. La ventana internacional comenzará el lunes 21 de septiembre y se extenderá hasta el martes 6 de octubre, periodo en el que el Tri volverá a la actividad después de su participación mundialista.

La Federación Mexicana de Fútbol aún no anuncia rivales, fechas ni sedes específicas para esos partidos. Sin embargo, en esa ventana se contemplan hasta cuatro amistosos, que marcarían los primeros compromisos de Márquez como entrenador principal de la selección mayor.

La tendencia de México en sus giras internacionales apunta a que esos encuentros podrían disputarse en Estados Unidos, aunque el calendario oficial deberá ser confirmado por la FMF.

El nombramiento de Márquez forma parte de una transición que la FMF había perfilado desde el ciclo anterior. El organismo señaló que su designación busca dar continuidad al trabajo realizado durante el proceso de Aguirre y fortalecer el desarrollo deportivo de la selección nacional para sus próximos compromisos internacionales.

La primera prueba oficial para el nuevo cuerpo técnico llegará en noviembre, dentro de la Concacaf Nations League 2026-2027. México entrará directamente a los cuartos de final, instancia que se jugará a ida y vuelta durante la Fecha FIFA del 9 al 17 de noviembre.

El sorteo de la Concacaf Nations League está programado para el 23 de julio. Ahí se definirán los cruces y el camino de las selecciones que buscarán avanzar a la fase final del torneo, prevista para marzo de 2027 en el SoFi Stadium de Los Ángeles.

Para Márquez, el arranque del proceso tendrá dos etapas inmediatas: primero, los amistosos de septiembre para comenzar a trabajar con el grupo; después, los partidos oficiales de noviembre, donde el margen de prueba será menor por tratarse de una eliminatoria directa.

El nuevo técnico asumirá el cargo después de una carrera como futbolista marcada por cinco Copas del Mundo con México, además de experiencia en clubes como Atlas, Mónaco, Barcelona, New York Red Bulls, León y Hellas Verona. Como entrenador, dirigió en categorías formativas y al Barça Atlètic antes de incorporarse al cuerpo técnico de Aguirre.

La era de Rafael Márquez comenzará con una selección que viene de competir en casa durante el Mundial 2026 y que ahora deberá reorganizar su proyecto de cara a las siguientes competencias. En el horizonte aparecen la Nations League, la Copa Oro 2027 y el inicio de las eliminatorias rumbo al Mundial 2030, previsto para septiembre de 2027.

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