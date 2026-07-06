Javier Aguirre se despide de la selección mexicana: “Le deseo lo mejor a Rafa Márquez”

El técnico del Tricolor aseguró que termina su ciclo con mucho orgullo y confía que el siguiente ciclo viene con mucho talento

La eliminación de México en los octavos de final del Mundial 2026 frente a Inglaterra no solo puso fin al recorrido del Tricolor en el torneo, sino también a la etapa de Javier Aguirre como director técnico de la selección mexicana. Tras la derrota, el entrenador confirmó que no continuará al frente del equipo y aseguró que el proyecto queda en manos de Rafa Márquez rumbo al siguiente ciclo mundialista.

“Aprovecho este espacio para agradecerle a todo el público mexicano, los que vinieron, los que no pudieron, los que estuvieron en los Fan Fest, en todo el país. Estos cinco partidos fueron inolvidables. Yo me despido de la selección, me despido del Estadio Azteca, fue mi último partido aquí y me voy también con mucho orgullo, después de tantos años y con mucho sentimiento, porque aquí viví gran parte de mi vida futbolística. Gracias”, expresó en conferencia de prensa.

El técnico reveló que uno de los primeros gestos tras el silbatazo final fue abrazar a Rafa Márquez, quien continuará con el proyecto de la selección. “Le di un gran abrazo a Rafa Márquez, que continúa con esto, que le vienen cuatro años muy buenos. Hay una base sólida. No hay un solo jugador que destaque por encima de nadie. La familia está muy junta”, señaló.

Más adelante, profundizó sobre la evolución que observó en Márquez durante el tiempo que compartieron dentro del cuerpo técnico y aseguró que deja un grupo de jugadores sobre el cual podrá construir el siguiente proceso.

“Estoy muy contento con el crecimiento de Rafa Márquez y de muchos jugadores que entendieron qué es jugar con el corazón de México. El sueño termina aquí, pero la vida continúa. Rafa está fuerte, hay una base fuerte. Somos la selección número diez del mundo. Estamos cerca de los grandes, pero contra equipos de ese nivel no te puedes equivocar y nosotros nos equivocamos tres veces”, afirmó.

El entrenador también hizo un balance de su gestión y recordó que el equipo nacional atravesaba un momento distinto cuando regresó al cargo. Mencionó la conquista de la Nations League, el bicampeonato de la Copa Oro, la incorporación de jóvenes al proceso y el crecimiento de futbolistas que actualmente militan en Europa. “Cuando llegamos veníamos de un momento difícil. Hoy hay gente muy joven. Brian Gutiérrez no existía. Hoy se fueron muchos jugadores a Europa. Eso lo dejo al criterio de ustedes, qué se hizo bien, qué se hizo mal y qué se puede mejorar”, dijo.

Aguirre reconoció que la derrota deja una sensación difícil por tratarse de una despedida frente a la afición mexicana, aunque evitó buscar justificaciones y aceptó el resultado deportivo. “Me hubiera gustado despedirme de mi gente con una victoria, que nos fuéramos todos a casa contentos. Eso duele mucho, pero no voy a justificar nada. Derrota es derrota. Ellos hicieron tres goles con cuatro o cinco tiros y nosotros intentamos 18 disparos. Perdimos y no hay más que reconocer que el rival manejó mejor los tiempos que nosotros”, declaró.

Javier Aguirre explica sus cambios y la titularidad de Montes

Por otro lado, el director técnico explicó las modificaciones que realizó a lo largo del partido y defendió los movimientos que buscaban darle una última oportunidad al Tricolor de mantenerse con vida.

El estratega señaló que el desarrollo del encuentro cambió por completo en un lapso muy corto, cuando Inglaterra logró marcar dos goles consecutivos. “Íbamos bien. En cinco minutos nos metieron dos goles y eso nos condenó”, expresó Aguirre en palabras para TUDN.

Uno de los temas que abordó fue la permanencia de César Montes en el terreno de juego, luego de las dudas que existían sobre su estado físico. “Sí, la estiramos. Él la estiró. Él quiso estirarla. Desde el calentamiento habíamos dicho que podía esperar y bueno, al final de cuentas él quiso, quiso y bueno, hizo un buen trabajo”, comentó el entrenador.

Aguirre también explicó el motivo por el que decidió sustituir a Julián Quiñones durante la recta final del compromiso por Memote Martínez. “Bueno, porque queremos altura, teníamos ya un hombre más. Abrimos las bandas con Piojo y con Jesús Gallardo y nada más. Son cosas, son decisiones que uno toma ahí. Al final de cuentas poblamos el área, tuvimos un par de acciones ahí medio atrabancadas, pero bueno, ellos defendieron bien, metieron todavía… Es la cuarta del mundo, no hay mucho más que hablar”, explicó para TUDN.

Cuestionado sobre su futuro al frente de la selección mexicana tras la eliminación, Aguirre evitó adelantarse a cualquier decisión y respondió de forma breve: “No lo sé, ahora mismo no lo sé”.

Más allá de las modificaciones tácticas, el entrenador respaldó el esfuerzo de sus futbolistas y consideró que el resultado estuvo marcado por errores puntuales frente a un rival que aprovechó sus oportunidades. “No les puedo reprochar nada. Yo creo que es fútbol. Cometimos un par de errores en los goles que aceptamos, pero bueno, es fútbol, ellos son un gran equipo, hicimos lo que pudimos”, señaló.

El técnico insistió en que ese tipo de equivocaciones suelen marcar la diferencia en una Copa del Mundo. “Así es, estas son las grandes ligas y no te puedes equivocar porque te condena. Tuvimos un par de errores y me da tristeza por la gente, pero creo que los jugadores pueden estar tranquilos porque hicieron lo que pudieron ante un gran equipo”, afirmó.

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