¡Cristiano Ronaldo, suspendido! se pierde dos partidos y recibe una multa equivalente a 40 segundos de su salario

La Federación Portuguesa castiga al delantero con 30 días de suspensión y 255 euros de multa tras abandonar la concentración por su conflicto con Jorge Jesus

El capitán se perderá dos partidos de su selección | Reuters

Cristiano Ronaldo recibió una suspensión de 30 días y una multa de 255 euros por parte de la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF), después de abandonar la concentración de su selección durante la Fecha FIFA de octubre. La Comisión de Instrucción Disciplinaria resolvió el procedimiento contra el capitán de 41 años, quien se perderá los dos últimos partidos de Portugal en la fase de grupos de la UEFA Nations League 2026-27.

El castigo deja al delantero del Al Nassr fuera de los encuentros ante Dinamarca, el 14 de noviembre, y Gales, el 17 del mismo mes. Portugal lidera el Grupo A4 con paso perfecto de cuatro victorias y 12 puntos, además de tener asegurada matemáticamente su clasificación a los cuartos de final.

La sanción llega después de varias semanas de tensión entre Ronaldo y el seleccionador Jorge Jesus. El delantero abandonó la concentración portuguesa en Dinamarca, luego de acusar al entrenador de incumplir dos acuerdos relacionados con su participación ante Noruega y el manejo de la controversia.

Cristiano explicó que el técnico le había prometido 30 minutos de juego ante Noruega, pese a que originalmente estaba siguiendo un plan de recuperación física. Sin embargo, el atacante calentó durante buena parte de la segunda mitad y nunca ingresó al campo. Posteriormente, según su versión, Jesus se comprometió a reconocer públicamente el error, pero tampoco cumplió con lo acordado durante su conferencia de prensa.

En un extenso comunicado publicado el 6 de octubre, el cinco veces ganador del Balón de Oro reconoció que su decisión de abandonar al equipo fue equivocada y aceptó las posibles consecuencias disciplinarias. “La Federación Portuguesa de Fútbol debe evaluar y sancionar las consecuencias de mis actos. Considero que la sanción no debe atenuarse”.

Cristiano Ronaldo gana el dinero de su multa en 40 segundos

Más allá de los 30 días de suspensión, la sanción económica representa una cantidad prácticamente insignificante frente al salario que percibe Ronaldo en Arabia Saudita. Según información publicada por beIN Sports, el portugués firmó una renovación con Al Nassr en junio de 2025 por dos temporadas y un salario estimado de 200 millones de euros anuales, sin incluir las primas por rendimiento y otros beneficios contractuales.

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De acuerdo con ese cálculo, Cristiano percibe aproximadamente 547 mil euros diarios, 22,800 por hora y 380 por minuto. Los 255 euros de multa equivalen a poco más de 40 segundos de sus ingresos estimados.

¿Cuándo podrá volver Cristiano Ronaldo con Portugal?

La suspensión supone un nuevo capítulo en la complicada relación entre Cristiano y Jorge Jesus, aunque no significa necesariamente el final de su carrera internacional. En su comunicado, el delantero aseguró que todavía quiere competir con Portugal y que estará disponible después de cumplir el castigo, siempre que se encuentre en condiciones físicas y mantenga su nivel con Al Nassr.

Con el boleto a cuartos de final asegurado, Portugal tendrá que afrontar sus dos compromisos de noviembre sin su capitán. La fase eliminatoria de la Nations League, en marzo de 2027, será su siguiente oportunidad de volver a representar a su país.