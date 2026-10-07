Lionel Messi anota de penal en su partido de despedida ante Benín

La Pulga apareció en el marcador al minuto 69. Marcó desde los once pasos tras una falta sobre Agustín Giay, llegando así a las 126 anotaciones con el representativo albiceleste

El capitán, felicitado por sus compañeros | Reuters

Lionel Messi tuvo su gol en la noche de su despedida con la Selección Argentina. El capitán marcó desde el punto penal en el segundo tiempo para colocar el 3-0 ante Benín en el Estadio Monumental, en un momento que hizo explotar en júbilo las gradas, las cuales esperaban ver al ídolo albiceleste festejar en su último juego con el representativo nacional.

La jugada que originó la pena máxima ocurrió al minuto 69, cuando Yamirou Ouorou cometió una infracción sobre Agustín Giay dentro del área, al intentar despejar un balón y terminar impactando el pie del defensa local. El árbitro señaló el penal y Messi tomó la pelota para hacerse cargo de una de las últimas oportunidades de marcar con la camiseta de Argentina.

El delantero ejecutó el disparo con potencia y consiguió superar al arquero Marcel Dandjinou. La pelota terminó en el fondo de la portería y el Monumental respondió con la celebración por el tercer tanto de la Albiceleste.

Con esta anotación, Messi llegó a 126 goles con la Selección Argentina. El tanto también significó el tercero de Argentina en el encuentro frente a Benín, después de las anotaciones conseguidas por Nicolás Otamendi y Nico Paz.

¡GOL DE MESSI, GOL DE MESSI, GOL DE MESSI! El GOAT anota en su partido de despedida y toda Argentina lo grita 🐐🔥🇦🇷 #ElUltimoTango https://t.co/IXNnLZbxRb — ViX Deportes (@ViXDeportes) October 7, 2026

La anotación llegó en una noche marcada por la despedida del capitán argentino. Después del penal, todos sus compañeros se acercaron para abrazarlo, mientras los aficionados presentes en el Monumental celebraron el que fue el último gol de Messi con la camiseta de Argentina con quien consiguió, entre otros títulos, la Copa del Mundo en el 2022.

El partido ya no registró más movimientos, y con el 3-0 final, la Selección de Argentina cerró su actividad dentro de la Fecha FIFA con tres victorias, ante Bolivia, Burkina Faso y Benín, este último juego, cargado de emotividad tras el retiro de Lionel Messi de la representación nacional.