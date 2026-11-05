¡Fin de una era! Cristiano Ronaldo anuncia su retiro de la Selección de Portugal

A sus 41 años, después de tensiones con Jorge Jesús, el lusitano decidió no seguir más con la escuadra de su país.

Cristiano Ronaldo deja Portugal | Reuters

El fútbol llora este jueves por cuenta del retiro de Cristiano Ronaldo en su selección. Próximo a cumplir los mil goles en su carrera profesional, a pocos días del inicio de una nueva fecha FIFA, la leyenda viva de 41 años anunció el retiro definitivo luego de cumplir con una trayectoria superior a las dos décadas defendiendo los colores de su país.

A través de un emotivo video, el astro confirmó su decisión y agradeció a todos los que hicieron parte de su proceso. Sin duda, el delantero se convirtió en el más importante de la historia de su país, guiando a su selección a conseguir logros inéditos como la Eurocopa 2016 y dos títulos de la UEFA Nations League.

El anuncio de Cristiano Ronaldo

Sorpresivamente, el ídolo lusitano emitió en sus redes sociales el mensaje que sacudió el deporte mundial. Para él, llegó el día de devolver “la camiseta siete de la selección de todos nosotros”. Nunca lo sintió exclusivamente suyo, por lo que tuvo el privilegio de portarla y, en sus palabras, llegó la hora de “entregarlo al futuro”.

“No fue fácil, porque hay decisiones que no se toman solo con la cabeza, también con el corazón. Finaliza un viaje que comenzó en agosto de 2003 y cambió mi vida para siempre. Cuando miro atrás y pienso en todo lo que viví con la selección, no solo veo partidos, goles, récords o trofeos”, subrayó Ronaldo.

“Veo millones de portugueses que nunca conocí en persona, pero que formaron parte de mi vida. Porque al final de todo, el fútbol es mucho más grande que un juego. El fútbol es la gente. (…) Quería ganar, ser el mejor, hacer historia. Siempre he sido exigente conmigo mismo, siempre quise más, creí que podíamos llegar más lejos y di todo lo que tenía por esta camiseta. Hubo tardes y noches perfectas, victorias que nunca olvidaré, derrotar que aún existen en mi memoria. Me cuesta recordarlo. Yo también fallé, sufrí. Hubo momentos en los que no pude darles lo que tanto querían, pero nunca me rendí y, sobre todo, nunca dejé de sentirme orgulloso de representar a Portugal“, complementó.

‘CR7’ manifestó que los goles y las copas se quedan en los museos, pero jamás se podrá borrar el lugar que se ha ocupado en el corazón de la gente. Todo valió la pena si él hizo feliz a la afición o llevó a olvidar una preocupación. Entretanto, aseveró que el país siempre necesitará gente joven y jugadores que nunca se rinden, dándole un mensaje significativo a las futuras generaciones, además de agradecer a los compañeros, entrenadores, directivos, médicos y demás empleados del fútbol.

“Hoy me doy cuenta de que la mayor victoria fue haber merecido representar a Portugal, el mejor país del mundo. Gracias por estos 23 años. Gracias por creer en mí, por permitirme vivir un sueño que empezó cuando yo era apenas un niño, en el bosque, corriendo detrás de una pelota. La camiseta 7 se queda. El orgullo de haberla vestido será mío para siempre. Portugal siempre estará en mí. Hasta siempre. Cristiano Ronaldo”, concluyó.

Portugal estará sempre em mim https://t.co/dnFj51rxmh — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) November 5, 2026

Cristiano Ronaldo baja el telón con Portugal tras batir muchos récords. Por ejemplo, se convirtió en el jugador con más partidos disputados con su país (234), marca inédita a nivel mundial en el fútbol masculino. También se quedó con el galardón de máximo goleador histórico a nivel de selecciones (146). Fue el primero en marcar en seis Copas del Mundo diferentes, así como convertirse en el máximo artillero en la historia de la Eurocopa (14) y Eliminatorias de la UEFA (55 en europeas y 41 rumbo al Mundial).

Los motivos pasan a un segundo plano. Las versiones de su salida crecieron a raíz de choques con Jorge Jesús, pero principalmente, en su deseo, el objetivo se ha basado en darle cabida al recambio generacional de Portugal. Ahora su meta es llegar a la inédita cifra de 1.000 goles profesionales, con el Al Nassr, donde en la actualidad ostenta 985.

Te puede interesar: