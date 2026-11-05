De su desencuentro con Jorge Jesus al anuncio de su retiro: cronología de los últimos meses de Cristiano Ronaldo en Portugal

Cristiano Ronaldo le dijo adiós a Portugal tras 23 años dentro de la selección absoluta tras la polémica que se suscitó con el técnico Jorge Jesus

Cristiano Ronaldo se retira de la selección de Portugal | Reuters

Cristiano Ronaldo sorprendió al mundo este 5 de noviembre al anunciar su retiro de la selección de Portugal, una decisión que llega después de varias semanas de incertidumbre en torno a su futuro con el equipo nacional, tras la polémica que se suscitó con el técnico del conjunto lusitano, Jorge Jesus, y que marcó un antes y un después en su carrera internacional, pese a que parecía existir una posibilidad de reconciliación que, al final del día, jamás llegó.

El delantero inició su carrera internacional el 20 de agosto de 2003 y, tras poco más de dos décadas, ganó un par de UEFA Nations League y la Eurocopa 2016. Sin embargo, la gran deuda fue una Copa Mundial. La última oportunidad de Cristiano Ronaldo fue en el pasado Mundial 2026; Portugal quedó eliminada tras una derrota por 1-0 frente a España en el encuentro de octavos de final que se celebró el 6 de julio en Dallas. El 16 de agosto, el jugador de 41 años parecía dudar sobre su futuro con el equipo nacional tras comentar en una charla con Vogue que posiblemente se trataba de su último año como futbolista profesional.

El nombramiento de Jorge Jesus tras el Mundial 2026

El regreso de CR7 con la selección fue durante la primera fecha FIFA tras la Copa del Mundo de Norteamérica. El goleador fue convocado por Jorge Jesus, técnico que asumió las riendas de Portugal tras el fracaso mundialista y a quien Cristiano conocía a la perfección, pues ambos estuvieron juntos en el Al Nassr de la Saudi Pro League. El propio jugador declaró en su momento su respaldo hacia el entrenador.

La polémica inició después de la victoria por 2-1 sobre Noruega en Oslo. Ronaldo calentó durante media hora, pero el técnico no le dio ni un solo minuto, pese al supuesto acuerdo mutuo para que disputara media hora en el encuentro. Las cámaras captaron al capitán con un gesto de molestia tras el partido del 27 de septiembre. Un par de días más tarde, Jorge Jesus, el presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF), Pedro Proença, y el futbolista habrían tenido una reunión privada en la que se acordó una disculpa pública del técnico durante la siguiente conferencia de prensa, a través de un texto que supuestamente avalaron las tres partes involucradas.

Cristiano Ronaldo da su versión de su salida de Portugal. | Reuters.

Jorge Jesus se presentó ante los medios de comunicación el 29 de septiembre, previo al encuentro ante Dinamarca. El técnico lanzó una bomba: “Ningún jugador cambiará jamás mis ideas. Ni él ni nadie más en el fútbol”, una declaración que sacudió la interna del equipo. Cristiano Ronaldo abandonó la concentración de Portugal el 30 de septiembre y, en un comunicado de prensa, señaló que en su debido momento revelaría el trasfondo de su salida.

La polémica salida de la concentración de Portugal

El futbolista regresó a Arabia Saudita el 4 de octubre en su avión privado, tras una breve estancia en Madrid. Información de Reuters señala que, previamente, tanto Jorge Jesus como Pedro Proença habrían intentado convencerlo de quedarse con la selección. Una publicación de L’Équipe reportó que la Federación Portuguesa de Fútbol ya planeaba en ese momento un homenaje de despedida.

El técnico trató de enfriar la polémica en una conferencia de prensa al señalar que, después de la fecha FIFA, tendría tiempo de hablar con Cristiano Ronaldo para esclarecer la situación. Un informe de A Bola reveló que, supuestamente, el entrenador tenía planeado convocar al veterano para los últimos dos partidos de la fase de grupos de la UEFA Nations League: el 14 de noviembre ante Dinamarca, en Braga, y el 17 de noviembre frente a Gales.

Cristiano Ronaldo da detalles sobre el final de su carrera | Imago7



Sin embargo, el 6 de octubre, CNN Portugal señaló que los dirigentes de la Federación Portuguesa de Fútbol estaban contra las cuerdas porque el nombre del futbolista generaba alrededor del 30 al 35 por ciento de sus ingresos y porque CR7 no tenía planeado regresar al equipo mientras Jorge Jesus estuviese en el banquillo.

Ese mismo día, Cristiano Ronaldo publicó una carta para relatar las circunstancias que rodearon su salida de la concentración. En el texto explicó que su plan era retirarse del conjunto nacional después del Mundial 2026, pero que postergó su decisión tras una charla con el nuevo entrenador, quien le dijo que era una pieza fundamental. No obstante, confirmó que Jorge Jesus no habría respetado su palabra en torno a los minutos que iba a jugar, que no ofreció las disculpas tal como lo habían acordado y que, finalmente, hubo agresividad en las palabras del entrenador durante las conferencias de prensa posteriores. A pesar de ello, pidió disculpas y aceptó que respetaría la sanción correspondiente por abandonar la concentración.

Cristiano Ronaldo anuncia su retiro de la selección de Portugal

La FPF incluyó a Cristiano Ronaldo el 29 de octubre en la lista preliminar de 50 jugadores para los partidos de noviembre contra Dinamarca y Gales, pero el 4 de noviembre trascendió que, supuestamente, el plan de Jorge Jesus sería utilizarlo en un rol secundario. Finalmente, el 5 de noviembre, el máximo goleador de la selección de Portugal anunció su retiro tras 23 años como jugador internacional. Así termina una de las etapas más importantes en la historia del fútbol, con Cristiano Ronaldo fuera de la selección y una ruptura que nadie imaginó para el cierre de su trayectoria internacional.