Sin Eurocopa ni Nations League: así era la Selección de Portugal antes de Cristiano Ronaldo

Portugal pasó de tres Mundiales y ningún título a conquistar una Eurocopa y dos Nations League con CR7, quien transformó la historia y el legado de su selección

El ‘Bicho’ cambió la historia del fútbol luso | Claro Sports

Antes de Cristiano Ronaldo, Portugal era una selección que había participado en apenas tres Copas del Mundo y tres Eurocopas, sin conquistar un solo título internacional a nivel mayor. El país contaba con futbolistas como Eusébio, Luís Figo y Rui Costa, pero su historia estaba marcada por las eliminaciones, los torneos a los que no conseguía clasificarse y las oportunidades que se escapaban antes de levantar un trofeo.

La llegada de Cristiano Ronaldo en 2003 marcó el comienzo de una etapa que transformó la dimensión competitiva y la identidad de la selección portuguesa. Desde entonces, el combinado luso participó en seis Mundiales más, disputó otras seis Eurocopas y conquistó tres títulos: la Eurocopa de 2016 y las Nations League de 2019 y 2025. A esos resultados se suman los récords individuales de un futbolista que ha defendido la camiseta nacional durante más de dos décadas.

El anuncio del retiro de Cristiano Ronaldo de la selección de Portugal marca el final de una etapa de 23 años que cambió el rumbo del fútbol portugués. Su despedida invita a comparar cómo era el combinado nacional antes de su llegada y cómo lo deja tras ganar los primeros trofeos de su historia. El contraste entre ambas épocas permite entender por qué su legado va mucho más allá de sus goles y récords, pues también representa un relato de derrotas, lágrimas y celebraciones que transformó la relación de generaciones de aficionados con su selección.

Portugal antes de Cristiano Ronaldo: tres Mundiales, tres Eurocopas y ningún título

Entre 1930 y 2002, Portugal solamente consiguió clasificarse a tres de las 17 Copas del Mundo disputadas durante ese periodo, una efectividad del 17.6%. Sus participaciones llegaron en Inglaterra 1966, México 1986 y Corea-Japón 2002. Su mayor resultado se produjo en su debut mundialista, cuando Eusébio encabezó al equipo que finalizó en tercer lugar. El delantero anotó nueve goles y terminó como máximo goleador de aquella edición, una actuación que durante décadas permaneció como la referencia del fútbol portugués.

La historia en las Eurocopas tampoco era muy diferente: Portugal había disputado únicamente tres de las primeras 11 fases finales, correspondientes a 1984, 1996 y 2000. En Francia 1984 alcanzó las semifinales, instancia en la que cayó ante los anfitriones. En Inglaterra 1996 quedó eliminado en cuartos de final frente a República Checa, mientras que en Bélgica y Países Bajos 2000 volvió a despedirse en semifinales contra Francia. Pese a esas actuaciones, nunca había conseguido disputar una final continental.

El panorama comenzó a cambiar antes de la aparición de Cristiano, gracias a una generación encabezada por Luís Figo, Rui Costa, João Pinto y otros jugadores que contribuyeron a colocar a Portugal entre los equipos competitivos de Europa. A ello se sumaron los títulos mundiales sub 20 de 1989 y 1991, que demostraron el potencial de sus categorías juveniles. Sin embargo, el fútbol portugués todavía tenía una deuda pendiente: convertir su talento en títulos con la selección mayor.

Portugal antes y después de Cristiano Ronaldo | Claro Sports

De las clasificaciones a los títulos: los números de Portugal con Cristiano Ronaldo

El 20 de agosto de 2003, Cristiano Ronaldo debutó con Portugal en un amistoso contra Kazajistán, cuando tenía 18 años. Desde el Mundial de Alemania 2006 hasta el de Norteamérica 2026, la selección consiguió clasificarse a las seis ediciones disputadas, con Cristiano como integrante del plantel en todas ellas. A diferencia de las tres participaciones acumuladas antes de su llegada, Portugal sumó seis consecutivas durante su trayectoria internacional. La racha general del país, que comenzó en 2002, alcanzó siete Mundiales seguidos.

La transformación también se refleja en el Campeonato Europeo. Portugal pasó de disputar tres fases finales en sus primeras 11 oportunidades a participar en las seis Eurocopas celebradas entre 2004 y 2024. En ese periodo alcanzó la final de 2004, las semifinales de 2012 y conquistó su primer campeonato en 2016. La diferencia no reside solamente en la cantidad de torneos disputados, sino en que la clasificación dejó de ser una excepción para convertirse en una constante del combinado luso.

El cambio más significativo aparece en el palmarés: Portugal pasó de cero a tres títulos oficiales de selecciones mayores durante la etapa de Cristiano Ronaldo. La primera conquista llegó ante Francia en la Eurocopa 2016; tres años después venció 1-0 a Países Bajos para adjudicarse la primera edición de la Nations League, competición creada en 2018. En 2025 volvió a levantar ese trofeo después de superar a España en penales, tras un empate 2-2. Así, Portugal se convirtió en el primer país que conquistó dos veces el torneo.

A nivel individual, las estadísticas permiten dimensionar su influencia. Cristiano Ronaldo acumula 146 goles en 234 partidos internacionales. Es el máximo goleador histórico del fútbol de selecciones varoniles y el jugador con más internacionalidades. También suma 14 goles en fases finales de Eurocopa y 11 en Copas del Mundo, con la particularidad de haber marcado en seis ediciones mundialistas distintas. Sus números representan una continuidad goleadora que ninguna otra figura portuguesa había conseguido mantener durante tanto tiempo.

Sin embargo, los registros también muestran los límites de esta transformación. Portugal sigue sin conquistar una Copa del Mundo y su mejor participación continúa siendo el tercer lugar de Inglaterra 1966, por encima del cuarto puesto obtenido en Alemania 2006 con Cristiano. En 2026, la selección quedó eliminada en octavos de final después de perder 1-0 contra España, en el último Mundial del delantero. Su presencia garantizó una época de continuidad internacional, pero no significó que todas las generaciones consiguieran superar las rondas definitivas.

De las lágrimas de 2004 a la gloria de 2016: el legado emocional de Cristiano

Para comprender el significado de Cristiano Ronaldo en Portugal también es necesario recordar la final de la Eurocopa 2004. Con apenas 19 años, el atacante participó en el torneo que su país organizó y alcanzó el partido decisivo frente a Grecia. La derrota por 1-0 dejó una de las imágenes más recordadas de sus primeros años: el joven futbolista lloró sobre el terreno de juego después de perder la oportunidad de conseguir el primer título de su selección. Aquella frustración se convirtió en el punto de partida de una historia que tardaría 12 años en cambiar.

El 10 de julio de 2016, Portugal enfrentó a Francia en otra final continental, esta vez en territorio rival. Cristiano Ronaldo abandonó el encuentro por una lesión al minuto 25 y volvió a llenarse de lágrimas, aunque el desenlace fue distinto. Éder marcó el gol del triunfo al minuto 109 y Portugal conquistó por primera vez la Eurocopa. La victoria fue producto del trabajo colectivo, con figuras como Pepe, Rui Patrício y el propio Éder, pero también representó la culminación del recorrido de un capitán que había convivido durante años con la ausencia de títulos internacionales.

La Nations League de 2025 volvió a mostrar el vínculo emocional de Ronaldo con la camiseta portuguesa. A los 40 años anotó el gol del empate 2-2 frente a España y posteriormente observó desde fuera del campo la tanda de penales que terminó 5-3 para su equipo. Cuando Rúben Neves convirtió el lanzamiento decisivo, Cristiano rompió en llanto. Tras el encuentro explicó que, pese a los numerosos títulos obtenidos con sus clubes, ganar con Portugal tenía un significado diferente. Era su tercer campeonato internacional y otra celebración que compartía con su país.

Su legado tampoco puede explicarse sin los futbolistas que lo acompañaron durante estas dos décadas. Figo y Deco fueron fundamentales en sus primeros años; Pepe, Nani, João Moutinho y Rui Patrício participaron en la construcción del equipo campeón de Europa, mientras que Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Rúben Dias, Vitinha y Nuno Mendes representan distintas etapas de su continuidad competitiva. Atribuir los tres campeonatos exclusivamente a Cristiano ignoraría el trabajo de sus compañeros y entrenadores, aunque sus récords, liderazgo y permanencia lo colocan como el principal símbolo de esta época.

Antes de Cristiano Ronaldo, Portugal tenía figuras, talento y momentos históricos, pero ningún campeonato con su selección mayor. Más de dos décadas después, cuenta con tres títulos y una presencia constante en los principales torneos. La diferencia se mide en clasificaciones, goles y trofeos, pero también en la posibilidad de que una nueva generación de portugueses haya crecido sin conocer una Copa del Mundo en la que su selección estuviera ausente. Cristiano no creó por sí solo el éxito del fútbol portugués, pero se convirtió en el rostro de una transformación que cambió para siempre la manera en que su país vive y entiende a su selección.