Messi en vivo: ¿Quién gana hoy el Inter Miami vs DC United? Resultado de la MLS 2026

El cuadro de las Garzas recupera a Leo Messi tras su despedida de Argentina y busca recuperar posiciones en la tabla

Inter Miami vs DC United en vivo el partido de la MLS y Messi | Claro Sports

MLS 2026: alineaciones del Inter Miami vs DC United, al momento

Estas son las alineaciones para el partido en Miami. Messi y Berterame van de titular

DC United: Sean Johnson, Kimito Nono, Lucas Bartlett, Kye Rowles, Keisuke Kurokawa, Hosei Kijima, Nikola Markovic, Andre Dozzell, Joao Peglow, Jackson Hopkins, Tai Baribo

Inter Miami: D. St. Clair, G. Luján, C. Casimiro, M. dos Santos, S. Reguilón, R. De Paul, D. Ayala, M. Galarza, L. Messi, L. Suárez, G. Berterame

Lionel Messi en la MLS 2026: fecha, horario y dónde ver el Inter Miami vs DC United

El partido entre Inter Miami y DC United se disputará este sábado 10 de octubre de 2026 en el Nu Stadium. El silbatazo inicial está programado para las 17:30 horas, tiempo del centro de México. El equipo de Messi intentará aprovechar su condición de local para poner fin a su mala racha y sumar tres puntos importantes en la lucha por los Playoffs.

Partido: Inter Miami vs DC United

Inter Miami vs DC United Fecha: Sábado 10 de octubre de 2026

Sábado 10 de octubre de 2026 Horario en México: 17:30 horas, tiempo de la Ciudad de México

17:30 horas, tiempo de la Ciudad de México Horario en Estados Unidos: 19:30 horas del Este y 16:30 horas del Pacífico

19:30 horas del Este y 16:30 horas del Pacífico Estadio: Nu Stadium

Nu Stadium Transmisión: Apple TV

Antecedentes del Inter Miami vs DC United y últimos resultados en la MLS

Ambos equipos llegan con la necesidad de cambiar su dinámica en la competición. Inter Miami suma cinco partidos consecutivos sin ganar y apenas registra una victoria en sus últimos diez encuentros de liga desde principios de agosto. DC United tampoco atraviesa un buen momento: acumula una victoria en sus últimos nueve compromisos y se encuentra a tres puntos de los puestos de comodín de la Conferencia Este, aunque tiene un partido menos que los dos equipos de Nueva York que compiten por esos lugares.

Pronósticos y momios, Messi en la MLS: ¿Quién es favorito para ganar el partido?

Inter Miami parte como favorito para quedarse con la victoria, de acuerdo con los momios proporcionados. El triunfo del conjunto de Florida se cotiza en -218, mientras que el empate aparece en +425 y una victoria de DC United en +440. Las cuotas reflejan la expectativa favorable al equipo local, que buscará respaldarla en la cancha y recuperar terreno en la clasificación.

Inter Miami vs DC United, en vivo

¡BIENVENIDOS Y BIENVENIDAS! El Inter Miami de Lionel Messi vuelve a la actividad de la MLS este sábado 10 de octubre con la necesidad de recuperar el paso en la recta final de la temporada regular. El equipo de Florida recibe al DC United en el Nu Stadium, en un duelo entre dos clubes que buscan sumar puntos para mejorar sus opciones de clasificación a los Playoffs de la Conferencia Este.

El conjunto de Miami atraviesa una racha de cinco partidos sin ganar en la liga y estrenará una nueva etapa bajo la dirección técnica de Cristian ‘Kily’ González. Aunque ya no tiene posibilidades de conquistar el Supporters’ Shield, el equipo mantiene como objetivo llegar en condiciones de defender el título de la MLS Cup, con Messi como una de sus principales referencias ofensivas. Sigue toda la actividad del Inter Miami vs DC United, el desempeño de Lionel Messi y las acciones más relevantes del encuentro en el minuto a minuto de Claro Sports.