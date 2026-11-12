Armando González vs Santiago Gimenez: la pelea por la titularidad en la delantera del Tri ante Jamaica

La ‘Hormiga’ supera al ‘Bebote’ en goles y continuidad, pero ambos ofrecen características distintas para el ataque de la selección mexicana de Rafa Márquez

Ambos atacantes podrían ser de la partida en Kingston | Claro Sports

La competencia por la delantera de la selección mexicana enfrenta a dos futbolistas que atraviesan realidades distintas en Europa. Armando ‘Hormiga’ González ha encontrado en el Olympiacos una oportunidad para demostrar su capacidad goleadora, mientras Santiago Gimenez busca recuperar protagonismo con el Porto. Ambos forman parte de la convocatoria de Rafael Márquez para enfrentar a Jamaica en los cuartos de final de la Concacaf Nations League, pero sus características ofrecen soluciones diferentes para el ataque nacional.

La comparación va más allá de la cantidad de anotaciones. González destaca por sus movimientos dentro del área, anticipación y capacidad para convertir con pocos contactos; Gimenez ofrece presencia física, rupturas entre defensores y recursos para disputar el balón de espaldas a la portería. La elección dependerá del funcionamiento colectivo que pretenda desarrollar Márquez, quien busca una selección con mayor control de la posesión, circulación por el centro del campo y participación de los mediocampistas en la generación de oportunidades.

Armando González vs Santiago Gimenez: ¿Quién tiene mejores números en la temporada 2026-27?

Armando González llega con mejores registros ofensivos en la temporada 2026-27. El delantero de 23 años acumula seis goles y dos asistencias en 13 partidos oficiales con Olympiacos, distribuidos en 577 minutos. Su producción representa una participación directa en gol cada 72 minutos. De sus seis anotaciones, tres corresponden a la Copa de Grecia, dos a la Europa League y una a la Superliga, esta última conseguida el 8 de noviembre frente al PAOK.

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Santiago Gimenez, de 25 años, registra dos goles y una asistencia en ocho encuentros con el Porto, con 208 minutos de participación. Sus tantos llegaron ante Casa Pia en la liga portuguesa y Académico de Viseu en la Copa de la Liga. En Champions League disputó tres partidos y aportó una asistencia frente al Napoli el 4 de noviembre. La diferencia también se refleja en la continuidad: el exjugador del Milan apenas suma una titularidad, una circunstancia que ha limitado sus oportunidades para establecerse como referencia ofensiva del conjunto portugués.

La diferencia estadística necesita una lectura más profunda. González marca un gol aproximadamente cada 96 minutos, mientras que Gimenez lo consigue cada 104. Si se contabilizan también las asistencias, la frecuencia de participación directa resulta similar: 72 minutos para la ‘Hormiga’ y 69 para Santiago. Sin embargo, los dos goles del futbolista del Porto llegaron mediante penaltis, mientras que González ha demostrado su capacidad para resolver jugadas en movimiento, centros y segundas oportunidades. La ventaja del atacante del Olympiacos se encuentra, sobre todo, en el volumen de producción y su mayor actividad competitiva.

¿Cómo juegan Armando González y Santiago Gimenez? Sus principales diferencias

La principal fortaleza de González es su interpretación de los espacios dentro del área. No necesita intervenir constantemente en la elaboración para representar una amenaza. Su juego se construye mediante desmarques cortos, cambios de dirección y movimientos a la espalda de los defensores. Tiene facilidad para atacar el segundo poste, anticipar rechaces y rematar de primera intención, además de participar en la presión sobre la salida rival. Su anotación frente al PAOK ejemplifica esas características: ingresó desde el banquillo y, dos minutos después, apareció sin marca para aprovechar un centro raso de Jota Silva.

Gimenez presenta un perfil diferente. Es un delantero zurdo que aprovecha su físico para disputar balones, fijar centrales y generar espacios para sus compañeros. Cuenta con recursos en el juego aéreo y capacidad para proteger la pelota, girar en espacios reducidos y buscar rupturas entre los defensores. También puede encabezar la presión y orientar la salida contraria hacia las bandas. Su principal desafío aparece cuando debe participar de manera constante en asociaciones cortas, especialmente en las combinaciones con los interiores y extremos, un aspecto que necesita fortalecer para ampliar su influencia fuera del área.

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Hormiga vs Bebote | Claro Sports

¿Quién encaja mejor en el sistema de Rafa Márquez con la Selección Mexicana?

El proyecto de Rafael Márquez apuesta por una estructura 4-3-3, con construcción desde la defensa, circulación de pelota y mayor intervención de los mediocampistas en el último tercio. En sus primeros encuentros, la selección mexicana ha buscado progresar por los carriles interiores, utilizar extremos abiertos para estirar a la defensa rival y generar espacios entre líneas. Bajo este planteamiento, el centrodelantero no solamente necesita finalizar jugadas: también debe condicionar los movimientos de los defensores, ofrecer líneas de pase y participar en la primera presión cuando su equipo pierde la posesión.

González podría aprovechar especialmente las características de futbolistas como Gilberto Mora, Álvaro Fidalgo y Roberto Alvarado. Con mediocampistas capaces de recibir entre líneas y filtrar pases, la ‘Hormiga’ tendría oportunidades para atacar el espacio entre el central y el lateral contrario. Si Alvarado parte desde la derecha y conduce hacia el interior, González puede realizar una diagonal para recibir a la espalda de la defensa. Una situación similar se presentaría con Julián Quiñones por izquierda, cuyo desplazamiento hacia el centro puede arrastrar marcas y permitir que el delantero ataque la zona libre. Su capacidad para anticiparse también representa una alternativa frente a defensas que concedan poco espacio.

Santiago Gimenez, por su parte, podría ofrecer una referencia física para conectar con los futbolistas que llegan desde segunda línea. Al fijar a los centrales, abre posibilidades para que Mora, Fidalgo o Quiñones encuentren espacios próximos al área. Su capacidad para disputar balones aéreos también permitiría recurrir a centros laterales cuando la circulación interior no consiga superar al adversario. En un 4-2-3-1, podría desempeñarse como punta único, con un mediapunta cercano para recoger sus descargas y aprovechar los movimientos que provoque sobre la defensa. No obstante, su rendimiento dependería de mejorar la precisión y continuidad de esas asociaciones.

La presión tras pérdida representa otro factor para decidir entre ambos. González dispone de movilidad para perseguir a los defensores y atacar los espacios que aparecen después de una recuperación en campo contrario. Gimenez también tiene experiencia como primer hombre de presión y puede utilizar su presencia física para orientar los pases rivales hacia sectores determinados. En el sistema de Márquez, estas acciones requieren coordinación con los extremos e interiores: no basta con que el delantero persiga al poseedor, sino que debe cerrar líneas de pase y facilitar que el equipo recupere la pelota cerca de la portería contraria.

Armando González o Santiago Gimenez: ¿Quién debería ser titular ante Jamaica?

La ausencia de Raúl Jiménez por lesión abre una oportunidad para ambos delanteros en la eliminatoria contra Jamaica. Aunque las estadísticas actuales favorecen a González, los reportes previos a la serie apuntan a que Márquez podría otorgar inicialmente su confianza a Gimenez. La decisión todavía no constituye una alineación oficial y podría responder a cuestiones tácticas, experiencia y necesidades de cada encuentro. México visitará Kingston el 14 de noviembre y disputará la vuelta en Monterrey el día 17, dos partidos que permitirán evaluar qué características necesita el ataque nacional en escenarios competitivos.

Por rendimiento reciente, Armando González llega en mejor momento. Sus seis goles, su capacidad para convertir en distintas competiciones y la frecuencia con la que encuentra posiciones de remate representan argumentos para recibir una oportunidad desde el inicio. Santiago Gimenez conserva herramientas para competir por el puesto, particularmente cuando México necesite fijar defensores, disputar balones aéreos y generar espacios para los jugadores que llegan desde atrás.

La conclusión táctica no apunta a un titular indiscutible, sino a dos alternativas para situaciones diferentes: González ofrece mayor producción en jugadas abiertas y movimientos de finalización; Gimenez aporta presencia física y soluciones para un ataque que requiera una referencia central. La elección de Márquez deberá responder tanto al momento individual como a la forma en que México pretenda construir sus oportunidades de gol.