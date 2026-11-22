El lateral mexicano fue pieza clave para que su equipo derrotara 5-1 al Sparta Rotterdam, al llegar a tres anotaciones y cinco pases para gol en la Eredivisie 2026-27

Mateo Chávez anota y da asistencia en triunfo del AZ Alkmaar. | Imago 7

Mateo Chávez mantiene su protagonismo en el fútbol de los Países Bajos. El lateral mexicano regresó a la actividad con el AZ Alkmaar después del parón por la Fecha FIFA y volvió a hacerse presente en el marcador, esta vez ante el Sparta Rotterdam, en un partido correspondiente a la jornada 13 de la Eredivisie 2026-27, disputado este domingo 22 de noviembre.

El canterano de Chivas volvió a demostrar su capacidad para incorporarse al ataque y contribuir a la ofensiva de su equipo. Con un gol y dos asistencias en el encuentro, Chávez alcanzó las tres anotaciones y cinco pases para gol en la temporada, números que reflejan su participación en el ataque del conjunto neerlandés.

El partido comenzó cuesta arriba para el AZ Alkmaar, después de que Isaac Babadi adelantara al Sparta Rotterdam al minuto 15. Sin embargo, la respuesta del equipo visitante llegó apenas dos minutos después, gracias a una incorporación del futbolista mexicano, quien encontró el espacio necesario para devolver la igualdad al marcador.

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Así fue el gol de Mateo Chávez ante Sparta Rotterdam

La jugada del empate llegó al minuto 17, cuando Mateo Chávez apareció dentro del área rival después de sumarse al ataque desde el sector izquierdo. El mexicano recibió un pase de Ro-Zangelo Daal, controló el balón y sacó un disparo cruzado con la pierna izquierda que terminó junto al poste para establecer el 1-1.

La anotación permitió que el AZ Alkmaar respondiera de inmediato al gol del conjunto local en el Sparta Stadion Het Kasteel, escenario donde el mexicano volvió a marcar diferencias en territorio rival. Su intervención cambió el marcador y dio paso a la reacción del equipo visitante.

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Alcanza tres goles y cinco asistencias en la Eredivisie

El futbolista de 22 años atraviesa una etapa de producción ofensiva con el AZ Alkmaar. Después de marcar ante el Groningen en la jornada anterior, Chávez volvió a encontrar el arco frente al Sparta Rotterdam, con lo que alcanzó tres goles en la presente campaña de la primera división neerlandesa.

A sus anotaciones se suma su participación en la generación de oportunidades para sus compañeros. Con las asistencias registradas este domingo, para el tercer y cuarto gol, el lateral llegó a cinco pases de anotación en la Eredivisie 2026-27, para un total de ocho participaciones directas en anotaciones durante el campeonato.

Mateo Chávez busca consolidarse

El rendimiento de Chávez también mantiene la atención sobre su trayectoria con la Selección Mexicana, de la que forma parte. El exjugador de Guadalajara continúa su desarrollo en el fútbol europeo, donde ha encontrado oportunidades para aportar tanto en labores defensivas como en acciones de ataque.

La actividad del AZ Alkmaar continuará en los próximos días, con compromisos de liga y competencias internacionales. El jueves 26 de noviembre enfrentará al Sparta Praga en la UEFA Europa League, antes de visitar al PEC Zwolle el domingo 29, encuentros en los que Mateo Chávez buscará mantener su participación con el conjunto neerlandés.