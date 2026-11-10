¿Armando ‘Hormiga’ González debe ser titular en Olympiacos? Sus números lo respaldan

El delantero mexicano suma seis goles y dos asistencias en 577 minutos, con una productividad superior a la de sus compañeros de ataque

Armando ‘Hormiga’ González tiene argumentos estadísticos para pedir un lugar en el once titular de Olympiacos. El delantero mexicano ha respondido con goles y asistencias cada vez que ha recibido minutos, y sus números lo colocan como el atacante con mejor promedio de participación directa en goles entre los delanteros considerados del equipo griego.

La Hormiga suma seis goles y dos asistencias en 13 partidos, con 577 minutos disputados. En total, ha participado directamente en ocho anotaciones y registra una contribución de gol o asistencia cada 72 minutos.

El contraste con sus compañeros refuerza el debate. Jota Silva registra una participación de gol cada 158 minutos, Marius Mouandilmadji cada 118 y Roman Yaremchuk cada 402, mientras que Ayoub El Kaabi todavía no registra goles ni asistencias en los 210 minutos contemplados en esta comparación. Los datos de Opta, Flashscore y Olympiacos colocan así a González ante una pregunta que corresponde responder al cuerpo técnico: ¿su producción ofensiva justifica darle un papel más importante?

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Armando ‘Hormiga’ González, el delantero más productivo de Olympiacos

La principal carta de presentación del mexicano es su productividad. González suma seis goles y dos asistencias en 577 minutos, lo que representa una participación directa en ocho anotaciones. Su promedio de una contribución de gol cada 72 minutos es el mejor entre los delanteros incluidos en esta comparación.

Jugador Partidos Minutos Goles Asistencias Promedio G/A Armando ‘Hormiga’ González 13 577 6 2 Cada 72 min. Jota Silva 14 948 5 1 Cada 158 min. Marius Mouandilmadji 7 354 2 1 Cada 118 min. Roman Yaremchuk 10 402 1 0 Cada 402 min. Ayoub El Kaabi 3 210 0 0 N/A

La diferencia resulta relevante porque González ha necesitado menos minutos que sus compañeros para generar una participación directa en gol con mayor frecuencia.

Jota Silva es el segundo mejor ubicado en esta comparación, con una contribución cada 158 minutos, mientras que Mouandilmadji registra una cada 118. Yaremchuk aparece más lejos, con una participación cada 402 minutos.

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Seis goles en 577 minutos: el argumento de la ‘Hormiga’

Más allá de las asistencias, los seis goles de González son uno de los principales argumentos para pedirle mayor protagonismo. El delantero mexicano ha marcado ante cinco rivales distintos desde su llegada al futbol griego: AEL, en su debut goleador con el club; Volos, al que le marcó dos veces en la Copa de Grecia; Jagiellonia, en la Europa League; Sparta Praha, también en la competición europea; y PAOK, al que le anotó en la Jornada 10 de la Superliga griega.

Ante AEL, abrió el marcador en el triunfo 4-0 de la Copa de Grecia. Su gol encaminó una victoria que otorgó tres puntos en la fase de liga del torneo. Frente a Volos, marcó un doblete en el triunfo 3-2, con sus dos tantos para colocar al equipo 1-0 y 2-0; Olympiacos sumó otras tres unidades.

Contra Jagiellonia, anotó el empate 1-1 al minuto 43 y Olympiacos terminó remontando para ganar 2-1, por lo que su gol contribuyó a una victoria en la Europa League. Ante Sparta PraGa, marcó de cabeza el único tanto del partido al minuto 78 para darle al Olympiacos el triunfo 1-0 y tres unidades más en la competición europea.

Finalmente, contra PAOK, González puso el 1-0 al minuto 58, pero el rival empató 1-1. En este caso, su gol representó un punto para Olympiacos. En total, sus seis goles estuvieron vinculados directamente con 13 puntos para el equipo: cinco victorias y un empate.

La estadística no determina por sí misma quién debe ser titular. Sin embargo, sí permite establecer que González está convirtiendo sus oportunidades en producción ofensiva y que su rendimiento por minuto representa un argumento para reclamar mayor protagonismo frente a los otros delanteros considerados.

Imanol Alguacil explica qué debe mejorar la ‘Hormiga’ y pide paciencia con el mexicano

Imanol Alguacil ha destacado el olfato goleador de Armando ‘Hormiga’ González, pero también señaló un aspecto que el delantero debe desarrollar para competir en mejores condiciones ante defensores de mayor tamaño: su capacidad para generar espacios y disputar el juego aéreo. El técnico de Olympiacos explicó que el mexicano todavía atraviesa un proceso de adaptación a la liga, al equipo y a su nuevo entrenador.

“Hormiga, aunque no es un jugador corpulento, tiene que aprender también a hacerse su espacio entre centrales grandes. El juego aéreo, seguramente en muchas situaciones va a estar en desventaja, pero de otra manera se tiene que generar su espacio”, explicó Alguacil.

El técnico también destacó una de las principales virtudes del mexicano: “En el área tiene un olfato diferente, se mueve muy bien, es un chico que trabaja mucho”. Sin embargo, pidió paciencia con su evolución y dejó claro que González todavía tiene aspectos por desarrollar.

Por ello, la ausencia de la titularidad no se explica únicamente por su producción goleadora, sino también por el proceso de adaptación y las características que Alguacil busca en su centrodelantero. El entrenador considera que el mexicano puede mejorar con experiencia y trabajo: “Creo que es un jugador que ya intenta hacerlo, pero seguramente con el paso del tiempo lo va a hacer mejor”.