Armando ‘Hormiga’ González y Olympiacos reciben al Iraklis en la jornada 11 de la Superliga de Grecia. Consulta horario, transmisión en vivo, antecedentes, pronósticos y momios

Partidos en vivo: Olympiacos vs Iraklis | Claro Sports

El Olympiacos de Armando ‘Hormiga’ González recibe al Iraklis 1908 este domingo 22 de noviembre, en un partido correspondiente a la jornada 11 de la Superliga de Grecia 2026-2027. El conjunto de El Pireo buscará aprovechar su condición de local para sumar tres puntos y mantenerse en la pelea por el liderato del campeonato, mientras que el delantero mexicano intentará ampliar su registro goleador en el fútbol europeo.

El Olympiacos llega como sublíder de la clasificación con 23 puntos, producto de siete victorias, dos empates y una derrota en 10 partidos. El equipo se encuentra a cuatro unidades del Panathinaikos, que encabeza la tabla con 27 puntos. En su último compromiso de liga, los rojiblancos empataron 1-1 frente al PAOK, resultado que les impidió reducir la diferencia respecto al primer puesto.

Por su parte, Iraklis ocupa la novena posición con 10 unidades, después de registrar dos victorias, cuatro empates y cuatro derrotas. El visitante atraviesa una racha de cuatro partidos sin ganar y llega tras perder 1-2 contra Panathinaikos en la décima fecha. Su principal desafío será frenar a una ofensiva del Olympiacos que suma 16 anotaciones en el campeonato.

Uno de los principales atractivos será la participación de Armando González, quien marcó su primer gol en la Superliga de Grecia durante el empate ante PAOK. La Hormiga ingresó al minuto 56 y anotó dos minutos después, con lo que alcanzó seis goles en todas las competencias de la temporada. Su actuación abre la posibilidad de recibir más minutos frente al Iraklis, aunque su titularidad dependerá de la decisión del cuerpo técnico.

¿Cuándo y a qué hora juega Armando ‘Hormiga’ González en la jornada 11 de la Liga de Grecia 2026?

El partido Olympiacos vs Iraklis se disputará el domingo 22 de noviembre de 2026 a las 11:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Georgios Karaiskakis, ubicado en El Pireo. El encuentro comenzará a las 19:00 horas de Grecia, de acuerdo con la programación del Olympiacos.

El compromiso representa una oportunidad para que Olympiacos consiga su octava victoria del campeonato y presione al líder Panathinaikos. Para González, el partido también puede resultar importante en su búsqueda de continuidad, después de estrenarse como goleador en el torneo de liga.

¿Quién transmite en vivo el partido del Olympiacos y dónde ver a ‘Hormiga’ González en la Liga de Grecia?

El encuentro entre Olympiacos e Iraklis podrá seguirse en México a través de Claro Sports Premium en YouTube, mediante una membresía de pago. La cobertura permitirá seguir las acciones del conjunto griego y la posible participación del atacante mexicano, como parte de los derechos de transmisión de Claro Sports para la temporada 2026-2027.

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La señal forma parte de la oferta de Claro Sports para 17 países de Latinoamérica, entre ellos México, Argentina, Colombia, Chile y Perú. Para acceder a la transmisión Premium en YouTube será necesario contar con una membresía activa, mientras que la disponibilidad en otras plataformas dependerá de la programación correspondiente.

Antecedentes del Olympiacos vs Iraklis en la Liga de Grecia

El historial favorece al Olympiacos, que ganó los últimos cuatro enfrentamientos de liga ante Iraklis. El antecedente más reciente en el campeonato se remonta al 5 de febrero de 2017, cuando el conjunto de El Pireo consiguió una victoria por 3-0. Anteriormente, también había ganado por 2-1 en septiembre de 2016 y por 2-0 en sus dos encuentros de la temporada 2015-2016.

Sin embargo, ambos clubes se enfrentaron recientemente en la Copa de Grecia, el 17 de diciembre de 2025, con una goleada por 6-0 a favor del Olympiacos. Ese resultado refuerza el dominio del equipo rojiblanco en los antecedentes directos, mientras que Iraklis intentará conseguir un resultado distinto en su regreso a la máxima categoría griega.

¿Quién es el favorito para ganar la jornada 11 de la Liga de Grecia? Pronóstico y momios

De acuerdo con los momios proporcionados de caliente.mx, Olympiacos es el amplio favorito para conseguir la victoria frente a Iraklis. Su posición en la tabla, el rendimiento como local y los antecedentes entre ambos equipos respaldan ese pronóstico, aunque el resultado dependerá de lo que ocurra en el terreno de juego.

Los momios para el partido son los siguientes:

Resultado Momio Olympiacos gana -667 Empate +520 Iraklis 1908 gana +1650

El -667 de Olympiacos indica que es el resultado considerado más probable por la casa de apuestas, mientras que el triunfo de Iraklis, con +1650, aparece como el escenario menos favorecido. Los momios pueden cambiar antes del inicio del encuentro y no garantizan ningún resultado.

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