Rafael Márquez marca el rumbo de México al Mundial 2030: “Queremos ir por más”

El entrenador de la Selección Mexicana habló ante aficionados durante el entrenamiento en el CAR y señaló la intención de darle continuidad al trabajo del Mundial 2026

México manda mensaje previo a su primer partido | Foto Selección Mexicana

La Selección Mexicana tuvo un entrenamiento con presencia de aficionados en el Centro de Alto Rendimiento, donde los seguidores pudieron acompañar de cerca la práctica del equipo dirigido por Rafael Márquez como parte de la preparación para la próxima Fecha FIFA.

Durante la sesión, el entrenador del Tricolor compartió un mensaje con los asistentes y señaló que el equipo buscará continuar el trabajo realizado durante el Mundial 2026 con la mira puesta en el siguiente ciclo mundialista.

“Para nosotros es una ilusión darle continuidad a lo que hicimos durante el Mundial 2026. No somos conformistas, queremos ir por más; por eso es que trabajamos para intentar dar un pasito más y tratar de llegar al objetivo final que es 2030, y ojalá que sea con el apoyo de todos ustedes”, expresó Márquez.

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El estratega inició así una nueva etapa al frente de la Selección Mexicana, con el objetivo de mantener la evolución del equipo de cara a los próximos compromisos internacionales.

Ya lo dijeron nuestro Capitán y nuestro Director Técnico. 🫡



¡Gracias por estar en nuestro entrenamiento de hoy, Incondicionales! 🇲🇽



¡Siempre es bueno verlos! 🫶 pic.twitter.com/aWaCpg5ySb — Selección Nacional (@miseleccionmx) September 22, 2026

César Montes agradece el apoyo de la afición

Por su parte, César Montes también reconoció la presencia de los aficionados durante el entrenamiento y destacó el respaldo recibido en el inicio del nuevo proceso del Tricolor.

“Hoy iniciamos una nueva etapa rumbo al Mundial. Estamos muy contentos de que estén aquí con nosotros y agradecerles por el apoyo incondicional”, comentó el defensor mexicano.

La Selección Mexicana continuará con su preparación para los partidos de la próxima Fecha FIFA, en la que enfrentará a Colombia, Perú, Estados Unidos y Chile como parte de los primeros encuentros del ciclo encabezado por Rafael Márquez.

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