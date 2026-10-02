Armando ‘Hormiga’ González se convierte en el jugador más valioso de Grecia

De acuerdo con CIES Football Observatory, el mexicano tiene una valoración estimada de 24.42 millones de euros

El mexicano aumenta su valor en Europa | olympiakos.com

Armando ‘Hormiga’ González continúa su ascenso desde su llegada al fútbol europeo. El delantero mexicano del Olympiacos aparece como el jugador con mayor valor estimado de transferencia de la Superliga de Grecia, de acuerdo con los datos del CIES Football Observatory, organismo especializado en el análisis estadístico y económico del fútbol internacional.

El atacante formado en Chivas tiene una valoración estimada de 24.42 millones de euros, cifra que lo coloca por encima de jugadores de su equipo el Olympiacos, así como del PAOK y Panathinaikos. Otros reportes que parten de la información del CIES sitúan su rango de transferencia entre los 23 y 27 millones de euros. Es importante mencionar que la cantidad representa una estimación estadística y no una cláusula de rescisión ni un precio fijado por su club.

El nuevo escenario para González llega pocas semanas después de comenzar su primera experiencia en Europa. El delantero salió del Guadalajara durante el mercado de verano para incorporarse al Olympiacos y, desde entonces, su nombre ha avanzado dentro de las mediciones económicas de la competición griega.

El CIES Football Observatory publicó el 23 de septiembre su Weekly Post número 554, estudio que reúne a los diez futbolistas con mayor valor estimado de transferencia en 55 campeonatos que se encuentran fuera de las cinco principales ligas europeas. El organismo señaló que su modelo estadístico fue actualizado para considerar los movimientos recientes del mercado y la inflación en los precios de los fichajes.

Dentro de la Superliga de Grecia, González encabeza la clasificación con 24.42 millones de euros. Detrás del mexicano aparece Christos Zafeiris, del PAOK, con una estimación de 21.84 millones, mientras que Joel Roca, también del Olympiacos, completa los tres primeros lugares con 20.63 millones.

El listado continúa con Azzedine Ounahi, futbolista del Panathinaikos, tasado en 18.19 millones de euros, y Gustavo Puerta, compañero de la ‘Hormiga’ en Olympiacos, con una estimación de 17.84 millones. De esta manera, el delantero mexicano queda como la principal valoración del campeonato bajo el modelo desarrollado por CIES.

La cotización de la ‘Hormiga’ aumenta después de salir de Chivas

El cambio también resulta significativo frente a las cifras que acompañaron su salida del fútbol mexicano. Antes de emigrar a Europa, otros servicios especializados situaban al delantero alrededor de los 15 millones, mientras que la operación que lo llevó al Olympiacos fue reportada en aproximadamente 12 millones por el 80 por ciento de sus derechos.

González había construido buena parte de su proyección durante la temporada 2025-26 con Chivas. El atacante terminó esa campaña con 24 goles en Liga MX y 25 considerando todas las competiciones, producción que precedió su transferencia al conjunto de El Pireo.

Su adaptación al Olympiacos también ha incluido participación en diferentes torneos. Hasta los primeros días de octubre, el mexicano registra ocho partidos, cinco como titular y cuatro anotaciones, con tres tantos en Copa y uno en la Europa League, ya que todavía no ha marcado en la Superliga de Grecia.

La valoración del CIES no significa que Olympiacos vaya a recibir necesariamente 24.42 millones de euros en una futura operación. El modelo del organismo busca calcular el valor potencial de transferencia mediante variables deportivas, contractuales y económicas. En este momento, esa medición coloca a Armando González por encima del resto de los futbolistas de la primera división de Grecia.