Luego de más de 10 meses, Chucky Lozano vuelve a la Selección Mexicana

El atacante vuelve al Tricolor con Rafa Márquez tras recuperar continuidad con LA Galaxy en la MLS

Lozano dejó atrás meses de ausencia y regresa al Tricolor | Imago7

Hirving ‘Chucky’ Lozano está de regreso en la Selección Mexicana. Rafael Márquez presentó este 17 de septiembre su primera convocatoria como entrenador del Tricolor y una de las principales novedades fue la inclusión del atacante del LA Galaxy, quien vuelve al representativo nacional después de una ausencia de poco más de 10 meses. La lista marca también el inicio de una nueva etapa para México después del Mundial 2026.

La decisión de Márquez devuelve a Lozano a un escenario del que había quedado alejado durante 2026. El futbolista de 31 años no había tenido actividad con México en todo el año y su último partido con la selección fue el 15 de noviembre de 2025 frente a Uruguay, un amistoso disputado en Torreón que terminó 0-0. Aquella noche fue titular y permaneció 44 minutos sobre el terreno de juego.

Dos días después de aquel encuentro, Lozano causó baja para el partido frente a Paraguay debido a una sobrecarga muscular en el muslo izquierdo. Desde entonces no volvió a disputar un encuentro con el Tricolor y ahora su inclusión se convierte en uno de los regresos que distinguen la primera lista de Márquez.

Del proyecto de San Diego FC a una nueva oportunidad con LA Galaxy

El periodo fuera de la selección coincidió con un momento de poca continuidad a nivel de clubes. Lozano había llegado a San Diego FC como el primer Jugador Franquicia de su historia y como uno de los nombres alrededor de los cuales se construyó el proyecto para debutar en la MLS. Su primera campaña dejó números relevantes con 11 goles y nueve asistencias en todas las competencias, además de alcanzar la Final de la Conferencia Oeste.

Sin embargo, la etapa de Lozano en San Diego no tuvo la continuidad que se esperaba después de aquella temporada inaugural. El mexicano no disputó partidos con el club durante 2026 y terminó buscando una alternativa para volver a competir. En agosto, San Diego FC confirmó su préstamo al LA Galaxy hasta diciembre de 2026, con una opción para que la operación pueda convertirse en permanente.

El cambio de equipo permitió al Chucky recuperar los minutos que había perdido durante varios meses. Desde que se incorporó al Galaxy el pasado 7 de agosto, acumula siete partidos de MLS, cinco de ellos como titular, con un gol y una asistencia en 474 minutos. Su primera anotación llegó precisamente frente a San Diego FC el 29 de agosto, mientras que posteriormente asistió en el triunfo 2-1 sobre New England Revolution.

Esa recuperación de actividad aparece ahora acompañada por una nueva oportunidad internacional. Márquez decidió incluirlo entre los atacantes de su primera convocatoria, junto a nombres como Santiago Giménez, Armando González, Germán Berterame y Roberto Alvarado. México comenzará este nuevo ciclo con partidos amistosos durante la ventana internacional de septiembre y octubre.

Para Lozano, este llamado representa la posibilidad de volver a competir por un sitio dentro de la Selección Mexicana después de un 2026 sin apariciones con el equipo nacional. LA Galaxy confirmó que será su primera participación internacional del año y la primera desde el amistoso ante Uruguay de noviembre de 2025.

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