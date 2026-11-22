La victoria ante Pumas aseguró el último boleto de Rayados, pero la jornada aún tiene partidos pendientes que podrían modificar los cruces de cuartos de final

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El Apertura 2026 ya tiene definidos a sus ocho equipos clasificados a la Liguilla. Monterrey consiguió el último boleto después de vencer a Pumas en la jornada 17, resultado que le permitió asegurar su lugar en la fase final y completar la lista de clubes que buscarán el título del fútbol mexicano.

Rayados llegó a su último compromiso de la temporada regular con la posibilidad de avanzar, mientras que el conjunto universitario ya estaba eliminado. Un doblete de Luca Orellano marcó la diferencia en el encuentro y le dio al equipo regiomontano los tres puntos para alcanzar las 27 unidades y ubicarse en el sexto puesto de la clasificación.

La victoria de Monterrey también dejó fuera a Tijuana, que había mantenido sus posibilidades de avanzar después de vencer a Atlante. Con los ocho invitados definidos, la atención se concentra ahora en los cruces de cuartos de final y el calendario de la fase definitiva del torneo, que comenzará el 25 y 26 de noviembre con los partidos de ida.

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Liguilla Liga MX 2026: así se jugarían los cuartos de final del Apertura 2026

Con la clasificación de Monterrey, los ocho equipos que disputarán la Liguilla quedaron definidos. De acuerdo con la posición que ocupan en la tabla y los cruces establecidos, los enfrentamientos de cuartos de final serían los siguientes, siendo el Atlas ante Toluca el único confirmado.

(1)Cruz Azul vs (8)Pachuca

(2)América vs (7)León

(3)Chivas vs (6)Monterrey

(4)Atlas vs (5)Toluca

Las series se disputarán a dos partidos, con un encuentro de ida y otro de vuelta. Los equipos que terminen mejor ubicados en la clasificación tendrán la ventaja de cerrar sus respectivas eliminatorias en casa.

Tabla de posiciones del Apertura 2026: ¿quién termina como superlíder del fútbol mexicano?

A falta del partido de América vs Tigres del sábado 21 noviembre y de los partidos del domingo en el que Cruz Azul enfrentará a Chivas y Necaxa a Querétaro, la tabla de posiciones marcha de la siguiente manera

Cruz Azul | 32 puntos América | 30 puntos Chivas | 30 puntos Atlas | 28 puntos Toluca | 27 puntos Monterrey | 27 puntos León 26 puntos Pachuca | 25 puntos Tijuana | 25 puntos Santos | 25 puntos Pumas | 21 puntos Puebla | 20 puntos San Luis | 20 puntos Querétaro | 20 puntos Tigres | 15 puntos Atlante | 14 puntos Necaxa | 13 puntos Juárez | 12 puntos

¿Cuándo inicia la Liguilla de la Liga MX 2026? Fechas completas de la fase final

La fase final del Apertura 2026 comenzará el 25 y 26 de noviembre, fechas en las que se disputarán los partidos de ida de los cuartos de final. Los encuentros de vuelta están programados para el 28 y 29 de noviembre, cuando quedarán definidos los cuatro equipos que avanzarán a las semifinales.

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El calendario continuará en diciembre. Las semifinales se jugarán el 2 y 3 de diciembre, mientras que los partidos de vuelta están previstos para el 5 y 6 del mismo mes. Los equipos que consigan superar esa instancia disputarán la final del torneo.

Por el momento, los partidos de cuartos de final todavía no cuentan con horarios definidos. La Liga MX deberá confirmar la programación de cada encuentro, así como los días y las horas correspondientes a las transmisiones.

¿Quién transmite en vivo la Liguilla del fútbol mexicano y dónde ver por TV y online?

Los partidos de la Liguilla del Apertura 2026 podrán seguirse a través de TUDN, FOX y TV Azteca, dependiendo de los derechos de transmisión de cada equipo y encuentro. Las señales de televisión y sus respectivas plataformas digitales serán las opciones para seguir los compromisos de la fase final. En Claro Sports también podrás consultar la información de los enfrentamientos, el calendario y todos los detalles de la Liguilla del fútbol mexicano.