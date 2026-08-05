LAFC vs Chivas, en vivo la Leagues Cup 2026: resultado y goles de la jornada 1, hoy 5 de agosto

Leagues Cup 2026: ¿Quién gana el LAFC vs Chivas, según la IA?

El pronóstico de la IA coloca al LAFC como ligero favorito debido a su condición de local, su racha de cinco partidos sin perder y la presencia ofensiva de Heung-Min Son y Denis Bouanga. Chivas, sin embargo, tiene argumentos para competir y buscará aprovechar los espacios mediante Roberto Alvarado, Hugo Camberos y Armando González.

La predicción es una victoria de LAFC por 2-1, en un encuentro cerrado y con oportunidades para ambos equipos. El Guadalajara necesitará mantener el orden defensivo y ser efectivo en sus llegadas para evitar que el conjunto angelino controle el partido. Este pronóstico es únicamente orientativo y no garantiza el resultado.