LAFC vs Chivas, en vivo la Leagues Cup 2026: resultado y goles de la jornada 1, hoy 5 de agosto
Inicia la aventura del Rebaño Sagrado en el torneo binacional ante un aguerrido equipo californiano
Alineaciones Leagues Cup 2026: así salen LAFC vs Chivas
Estas son las posibles alineaciones para el encuentro. Los once titulares oficiales serán confirmados aproximadamente una hora antes del inicio del partido.
LAFC: Hugo Lloris; Ryan Hollingshead, Ryan Porteous, Aaron Long, Yevhen Cheberko; Mathieu Choinière, Eddie Segura, Timothy Tillman; Jacob Shaffelburg, Heung-Min Son y Denis Bouanga.
Chivas: Raúl Rangel; Richard Ledezma, Luis Romo, Daniel Aguirre; Bryan González, Fernando González, Brian Gutiérrez, Hugo Camberos; Jordan Carrillo, Roberto Alvarado y Armando González.
Leagues Cup 2026: ¿Quién gana el LAFC vs Chivas, según la IA?
El pronóstico de la IA coloca al LAFC como ligero favorito debido a su condición de local, su racha de cinco partidos sin perder y la presencia ofensiva de Heung-Min Son y Denis Bouanga. Chivas, sin embargo, tiene argumentos para competir y buscará aprovechar los espacios mediante Roberto Alvarado, Hugo Camberos y Armando González.
La predicción es una victoria de LAFC por 2-1, en un encuentro cerrado y con oportunidades para ambos equipos. El Guadalajara necesitará mantener el orden defensivo y ser efectivo en sus llegadas para evitar que el conjunto angelino controle el partido. Este pronóstico es únicamente orientativo y no garantiza el resultado.
Leagues Cup 2026 en vivo: ¿En dónde ver el LAFC vs Chivas y a qué hora juegan?
El partido entre LAFC y Chivas se disputará este miércoles 5 de agosto de 2026, en el BMO Stadium de Los Ángeles, California. El silbatazo inicial está programado para las 20:30 horas, tiempo del centro de México, y las 22:30 horas del Este de Estados Unidos.
La transmisión en México estará disponible a través de Apple TV mediante el MLS Season Pass. El encuentro no forma parte de los partidos anunciados para televisión abierta, por lo que será necesario contar con acceso a la plataforma para seguirlo en vivo.
¡Chivas, por un buen inicio en California!
¡Bienvenidos al minuto a minuto del LAFC vs Chivas! El Guadalajara comienza su participación en la Leagues Cup 2026 con una exigente visita al BMO Stadium, donde buscará sumar sus primeros puntos y cambiar la historia de sus anteriores participaciones. El equipo de Gabriel Milito tendrá enfrente a un conjunto angelino que acumula cinco partidos sin perder y cuenta con figuras como Hugo Lloris, Heung-Min Son y Denis Bouanga. Sigue con nosotros las alineaciones, las mejores jugadas, los goles y todas las acciones del encuentro. ¡No te pierdas ningún detalle!