Leagues Cup: Inter Miami, el doblete de Messi y las lecciones que le dejó el partido ante San Luis

El triunfo sobre Atlético de San Luis dejó buenas sensaciones para Inter Miami, pero también reveló aspectos que deberá corregir en la Leagues Cup

Lionel Messi E Inter Miami Sacaron Lecciones De Leagues Cup | Chandan Khanna | AFP

El triunfo de Inter Miami por 4-2 sobre Atlético de San Luis en el debut de la Leagues Cup 2026 con nuevo formato, dejó una conclusión clara: el equipo de Florida sigue siendo uno de los grandes favoritos al título, pero todavía tiene ajustes importantes por realizar.

La exhibición ofensiva encabezada por Lionel Messi, uno de los latinos mejores pagados en Estados Unidos, volvió a marcar diferencias, aunque el desarrollo del encuentro también expuso debilidades defensivas, problemas de transición y aspectos tácticos que rivales de mayor jerarquía podrían aprovechar.

Pero más allá de los tres puntos, el partido representó una valiosa fuente de aprendizaje para un equipo que aspira a levantar nuevamente el trofeo.

El poder ofensivo sigue siendo la mayor fortaleza de Inter Miami

El primer mensaje positivo fue contundente. Inter Miami demostró que cuenta con una capacidad ofensiva capaz de resolver partidos en muy pocos minutos.

Después de comenzar abajo en el marcador, reaccionó con personalidad y construyó una remontada apoyada en la jerarquía de Lionel Messi, quien firmó dos goles y una asistencia para convertirse en el eje absoluto del ataque.

A su alrededor aparecieron futbolistas que potenciaron el funcionamiento colectivo, especialmente Noah Allen, autor de tres asistencias desde el lateral izquierdo, y Telasco Segovia, cuya llegada desde segunda línea volvió a generar desequilibrio.

La circulación ofensiva también dejó señales alentadoras. El cuerpo técnico encontró una fórmula eficaz al permitir que Messi abandonara constantemente la posición de falso nueve para participar en la construcción de las jugadas.

Ese movimiento abrió espacios para las incorporaciones de Allen y de los mediocampistas, una dinámica que desarticuló repetidamente a la defensa del conjunto potosino.

Además, Casemiro aportó equilibrio desde la base del mediocampo y facilitó la salida limpia del balón, permitiendo que Inter Miami atacara con mayor fluidez.

Sin embargo, el partido dejó claro que el talento individual no siempre será suficiente para superar a rivales de mayor nivel.

La defensa y las transiciones siguen siendo el gran desafío

La principal lección del encuentro apareció cuando Inter Miami perdió el balón. Aunque ganó por dos goles de diferencia, permitió demasiadas ocasiones de peligro.

Atlético de San Luis terminó el partido con mayor posesión y más disparos que el conjunto estadounidense, un dato que evidencia que el resultado fue producto de la enorme eficacia ofensiva de las Garzas y no del control absoluto del juego.

Las proyecciones constantes de los laterales dejaron espacios que el conjunto mexicano aprovechó mediante ataques por las bandas y cambios de orientación.

También quedó expuesta la lentitud del repliegue en el mediocampo, situación que permitió varios remates de media distancia, incluido el gol de Rafa Llorente.

La coordinación entre los defensores centrales y los laterales en centros laterales también necesita mejorar si el equipo quiere competir contra rivales con mayor capacidad ofensiva.

Otro aprendizaje importante pasa por la ausencia de Luis Suárez. Sin un delantero de referencia, Inter Miami necesita que los mediocampistas continúen atacando los espacios que genera Messi cuando retrocede para participar en la elaboración.

Esa movilidad fue efectiva frente a San Luis, pero deberá mantenerse con mayor regularidad en los próximos compromisos.

Finalmente, el equipo mostró madurez para gestionar situaciones inesperadas. La suspensión del partido por una tormenta eléctrica no alteró el orden colectivo tras la reanudación, un aspecto que el cuerpo técnico valorará de cara a un torneo donde las interrupciones y el desgaste físico pueden influir en el rendimiento.

Inter Miami comenzó la Leagues Cup con una victoria convincente en el marcador, pero las verdaderas enseñanzas fueron más profundas.

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