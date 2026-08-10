Inter Miami vs León en vivo la Leagues Cup 2026: horario y dónde ver el partido de la jornada 3

Se define la etapa de los cuartos de final de la Leagues Cup. Los mexicanos tiene nen sus manos el poder acceder a la siguiente ronda, mientras que los de la Florida dependen de terceros

La Fiera, con altas probabilidades de avanzar ante Las Garzas

Inter Miami y León cerrarán su participación en la Fase Uno de la Leagues Cup 2026 con objetivos distintos, pero con la obligación de sumar. Las Garzas necesitan ganar y esperar otros resultados para conservar opciones de clasificación, mientras que La Fiera llega a la jornada 3 con seis puntos y puede asegurar su boleto a la siguiente ronda.

El encuentro también reunirá a dos clubes que aparecen entre los campeones de la historia del torneo. León conquistó la edición de 2021 después de superar a Seattle Sounders en la final disputada en Las Vegas, mientras que Inter Miami levantó el trofeo en 2023 tras imponerse a Nashville en una tanda de penales.

La situación deportiva coloca mayor presión sobre el conjunto de Miami. Después de comenzar el torneo con un triunfo 4-2 frente al Atlético de San Luis, perdió 2-1 contra Monterrey con un gol en los minutos finales. El equipo también afronta el encuentro con ausencias dentro de su plantilla, entre ellas la de Lionel Messi, quien viajó a Rosario tras el fallecimiento de su padre.

León, en cambio, llega con dos victorias. El conjunto mexicano comenzó con un 1-0 sobre Nashville y posteriormente derrotó 2-1 a Orlando City. Esos seis puntos lo colocaron entre los clubes de Liga MX que dependen de sí mismos para continuar en la competencia.

Fecha, horario y dónde ver en vivo el Inter Miami vs León de la Leagues Cup 2026

El partido entre Inter Miami y León está programado para el miércoles 12 de agosto en el Nu Stadium de Miami, Florida. El encuentro comenzará a las 17:30 horas, tiempo del centro de México, y a las 19:30 horas del Este de Estados Unidos.

La transmisión estará disponible mediante MLS Season Pass en Apple TV tanto en México como en Estados Unidos. El compromiso corresponde a la tercera y última jornada de la Fase Uno, por lo que después de este encuentro ambos equipos conocerán su situación dentro de la clasificación.

Fecha: miércoles 12 de agosto de 2026

Hora: 17:30 horas, tiempo del centro de México

Sede: Nu Stadium, Miami

Transmisión: MLS Season Pass en Apple TV

Alineaciones probables del Inter Miami vs León para la jornada 3 de la Leagues Cup 2026

Inter Miami tendrá que resolver las ausencias que han reducido las opciones de su plantel durante el torneo. Sin Lionel Messi, quien se encuentra en Argentina tras el fallecimiento de su padre) y con modificaciones en diferentes zonas, el cuerpo técnico podría recurrir nuevamente a jugadores que han acumulado minutos durante las primeras dos jornadas.

La posible alineación de Inter Miami sería con Rocco Ríos en la portería; Ian Fray, Facundo Mura, Micael y Noah Allen en defensa; Rodrigo De Paul, Casemiro, Yannick Bright y Telasco Segovia en el mediocampo; Lovens Delinois y Dániel Pintér en el ataque.

León podría mantener parte de la estructura que le permitió ganar sus primeros dos compromisos. La Fiera tiene la posibilidad de administrar su posición en la tabla, aunque una tercera victoria le permitiría cerrar la primera fase con nueve puntos.

La alineación probable de León estaría integrada por Óscar García; Iván Morales, Jhohan Romaña, Juan José Guevara y Sebastián Vegas; José Rodríguez; Jordi Cortizo, Fernando Beltrán, Rodrigo Echeverría y Sebastián Santos; con Daniel Arcilla como referencia en ataque.

Leagues Cup 2026: antecedentes y últimos resultados Inter Miami vs León

Inter Miami y León no registran enfrentamientos previos, por lo que el partido de la jornada 3 representará el primer duelo entre ambas instituciones. El antecedente que los relaciona dentro de la competencia está en el palmarés: León ganó el torneo en 2021 e Inter Miami lo hizo dos años después.

Las Garzas llegan después de perder 2-1 contra Monterrey, resultado que cortó el impulso obtenido con el 4-2 sobre Atlético de San Luis. En sus encuentros anteriores también registraron un empate 2-2 contra Columbus Crew, una victoria 3-2 frente a Chicago Fire y un 6-4 ante Philadelphia.

León atraviesa un escenario diferente. Antes de la Leagues Cup derrotó 1-0 a Pachuca, mientras que dentro del torneo venció consecutivamente a Nashville y Orlando. Sus resultados anteriores incluyen una derrota 1-0 contra Tijuana y otra por 3-2 frente al Atlas.

El duelo también enfrenta necesidades opuestas. Miami está obligado a buscar los tres puntos y después revisar el resto de los marcadores, mientras que León puede llegar a la siguiente ronda incluso sin ganar, dependiendo de la combinación final de resultados y los criterios de clasificación.

Pronósticos y momios del Inter Miami vs León: ¿quién es favorito y cuánto paga?

El pronóstico planteado para el encuentro contempla un empate 1-1, resultado que permitiría a La Fiera agregar una unidad y fortalecer sus posibilidades de avanzar. Para Miami, las cuentas son distintas. Las Garzas necesitan ganar y esperar que otros resultados permitan su ingreso entre los cuatro mejores clubes de la MLS. León tiene el margen que construyó durante las primeras dos fechas, pero una victoria eliminaría cualquier dependencia y completaría una Fase Uno de nueve puntos.

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