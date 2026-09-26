¡Vuelve a ganar! El Atlante corta con sequía de victorias tras derrotar a Monterrey en el Estadio Azteca

Los Potros de Hierro se impusieron ante unos Rayados que cerró el partido con varios delanteros en el terreno de juego

El Atlante superó a Monterrey en el Estadio Azteca | Imago7

Los Potros volvieron a relinchar en el Apertura 2026 y terminaron con una racha de seis partidos sin conseguir una victoria, luego de imponerse 4-2 sobre Monterrey en el Estadio Azteca, dentro de la jornada 10 de la Liga MX. El conjunto dirigido por Miguel Herrera consiguió nuevamente los tres puntos en un encuentro que tuvo alternativas para ambos equipos y cinco anotaciones.

El cuadro azulgrana tomó la ventaja al minuto 11 después de una acción por el costado izquierdo que terminó con un centro al segundo poste. Luis Puente apareció dentro del área chica y empujó el balón al fondo de las redes ante la salida de Esteban Andrada, para colocar el 1-0 en favor de los Potros.

Atlante toma ventaja y Monterrey responde

Monterrey reaccionó apenas siete minutos después. Óliver Torres filtró un pase para Hugo Cuypers, quien recibió dentro del área, controló y sacó un disparo potente que superó a Óscar Jiménez para establecer el 1-1 al 18′. A partir de ese momento, los Rayados comenzaron a encontrar espacios y generaron algunas de las acciones más peligrosas antes del descanso.

Óscar Jiménez tuvo intervenciones importantes durante la primera mitad, incluida una atajada ante un disparo de larga distancia y otra intervención con el cuerpo ante un remate de Gerardo Arteaga dentro del área. Monterrey llegó al descanso con mayor presencia ofensiva en algunos pasajes, mientras Atlante buscó controlar el balón y mantener el empate.

El complemento comenzó con Atlante buscando nuevamente la ventaja. Al minuto 53, Jhojan Julio ingresó al área y sacó un disparo colocado que se estrelló en el poste; el rebote quedó disponible y Luis Calzadilla apareció para mandar el balón a las redes y colocar el 2-1 para los Potros.

Monterrey intentó responder con modificaciones desde el banquillo. Jesús Corona dejó su lugar a Diego Rossi y Daniel Aceves fue sustituido por Roberto de la Rosa, movimientos con los que Matías Almeyda buscó incrementar la presencia ofensiva de los Rayados.

Eduardo Tercero vuelve a poner arriba a los Potros

Atlante amplió la diferencia al minuto 63 mediante una jugada colectiva. Luis Calzadilla mandó un pase profundo para Jhojan Julio, quien encontró a Eduardo Tercero; el defensor sacó un disparo cruzado que terminó en el fondo de la portería de Andrada para el 3-1 al minuto 64.

Monterrey no dejó de buscar la respuesta y consiguió acercarse nuevamente en el marcador con Roberto de la Rosa, quien apareció tras un tiro de esquina y remató de cabeza hacia el segundo poste para establecer el 3-2 al 82′. El conjunto regiomontano mantuvo la presión durante el tramo final, mientras Atlante intentó sostener la ventaja.

Por si esto fuera poco, en el último minuto del tiempo agregado (96′), Jhojan Julio puso cifras definitivas. El ecuatoriano recibió un pase filtrado de cara al área e hizo la genialidad de darse un autopase para quitarse a Esteban Andrada y marcar el cuarto tanto con el arco vacío.

El resultado permitió al Atlante reencontrarse con la victoria después de seis partidos sin ganar en el Apertura 2026, una sequía que se había extendido desde la tercera jornada del campeonato. Los Potros llegaron al compromiso necesitados de sumar tres puntos y consiguieron hacerlo frente a Monterrey en el Estadio Azteca.

Con el silbatazo final, Atlante confirmó su triunfo por 4-2 y puso fin a su racha sin victorias en el torneo, con lo que escaló a la decimotercera posición de la tabla general con 11 puntos; mientras que los Rayados se quedaron en el peldaño número 10 con 13 unidades. El cuadro Azulgrana no ganaba desde la fecha 3, cuando venció a Cruz Azul en el mismo Coloso de Santa Úrsula por marcador de 3-2, pero como visitante.