Cruz Azul vs Atlante en vivo el partido de la jornada 3 de la Liga MX: resultado y goles hoy, Apertura 2026

¿A qué hora juega Cruz Azul vs Atlante y dónde ver hoy 1 de agosto la jornada 3 de la Liga MX 2026?

Cruz Azul recibe al Atlante este sábado 1 de agosto en uno de los partidos que cierran la actividad de la jornada 3 del Apertura 2026. La Máquina llega con seis puntos después de vencer 3-2 al Atlético de San Luis y 2-1 al Puebla, resultados que le permiten mantenerse entre los clubes con paso perfecto durante el comienzo del campeonato.

El encuentro también representa el regreso de una rivalidad que no se disputaba en la Liga MX desde el Clausura 2014. Atlante afronta su tercer compromiso desde su retorno a la Primera División: perdió 2-1 contra Necaxa en su debut y empató 1-1 frente al América.