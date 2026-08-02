Cruz Azul vs Atlante en vivo el partido de la jornada 3 de la Liga MX: resultado y goles hoy, Apertura 2026
El campeón recibe al conjunto azulgrana en el Estadio Azteca antes de la pausa del Apertura 2026 por Leagues Cup
¿A qué hora juega Cruz Azul vs Atlante y dónde ver hoy 1 de agosto la jornada 3 de la Liga MX 2026?
Cruz Azul recibe al Atlante este sábado 1 de agosto en uno de los partidos que cierran la actividad de la jornada 3 del Apertura 2026. La Máquina llega con seis puntos después de vencer 3-2 al Atlético de San Luis y 2-1 al Puebla, resultados que le permiten mantenerse entre los clubes con paso perfecto durante el comienzo del campeonato.
El encuentro también representa el regreso de una rivalidad que no se disputaba en la Liga MX desde el Clausura 2014. Atlante afronta su tercer compromiso desde su retorno a la Primera División: perdió 2-1 contra Necaxa en su debut y empató 1-1 frente al América.
Alineaciones Cruz Azul vs Atlante, al momento: así salen al partido del Apertura 2026
Joel Huiqui presentaría a Cruz Azul con un sistema 4-2-2-2 y dos delanteros nominales: Gabriel Fernández y Nicolás Ibáñez. Kevin Mier comienza en la portería, mientras Luka Romero, José Paradela y Carlos Rodríguez aparecen entre las opciones encargadas de generar juego ofensivo.
Alineación de Cruz Azul: Kevin Mier; Ángel Márquez, Erik Lira, Gonzalo Piovi, Jesús Orozco Chiquete y Rodolfo Rotondi; José Paradela, Carlos Rodríguez y Luka Romero; Gabriel Fernández y Nicolás Ibáñez.
Miguel Herrera puede responder con una estructura 5-3-2 para el Atlante. Óscar Jiménez ocupa la portería y Luis Puente comparte el ataque con Luis Calzadilla, mientras Eugenio Pizzuto comienza en el mediocampo después de marcar los dos goles azulgranas del campeonato.
Alineación de Atlante: Óscar Jiménez; Walter Portales, Walter Clar, Luis Sánchez, Eduardo Tercero y Nicolás Carrera; Eugenio Pizzuto, Martín Fernández y Jhojan Julio; Luis Puente y Luis Calzadilla.
Antecedentes Cruz Azul vs Atlante, marcadores y últimos resultados en la Liga MX
Cruz Azul ganó los cuatro enfrentamientos más recientes contra Atlante en la Primera División, una serie que se remonta a las temporadas 2012-2013 y 2013-2014. En esos cuatro compromisos, el equipo cementero marcó 12 goles y únicamente recibió uno.
Los últimos cinco antecedentes de Liga MX fueron:
Atlante 1-4 Cruz Azul, Clausura 2014
Cruz Azul 1-0 Atlante, Apertura 2013
Atlante 0-3 Cruz Azul, Clausura 2013
Cruz Azul 4-0 Atlante, Apertura 2012
Atlante 2-2 Cruz Azul, Clausura 2012
El último triunfo del Atlante sobre Cruz Azul en fase regular se produjo antes de esa racha, por lo que los Potros intentarán terminar con una secuencia de cuatro derrotas consecutivas ante el conjunto celeste. El choque de este sábado será el primero entre ambos desde el descenso azulgrana ocurrido en 2014.
Pronósticos y momios: ¿Quién es favorito para ganar el partido del Apertura 2026?
Cruz Azul aparece como favorito en el mercado de apuestas previo al partido. Caliente colocó el triunfo cementero en -304, mientras el empate se ofrece en +380 y una victoria del Atlante alcanza un momio de +880 al momento de la consulta.
Cruz Azul: -304
Empate: +380
Atlante: +880
La diferencia entre las cuotas refleja una probabilidad estimada considerablemente mayor para la victoria de la Máquina. El mercado también establece un hándicap de -1 para Cruz Azul con momio de -110, mientras que el Atlante con ventaja de un gol aparece en +210.
El escenario previo se apoya en el inicio de ambos equipos: Cruz Azul ganó sus dos primeros partidos y Atlante todavía no consigue una victoria en el Apertura 2026. A ello se agrega la racha de cuatro triunfos cementeros en sus últimos enfrentamientos de Liga MX.
¡Cruz Azul vs Atlante EN VIVO!
Cruz Azul recibe al Atlante este sábado 1 de agosto en uno de los partidos que cierran la actividad de la jornada 3 del Apertura 2026. La Máquina llega con seis puntos después de vencer 3-2 al Atlético de San Luis y 2-1 al Puebla, resultados que le permiten mantenerse entre los clubes con paso perfecto durante el comienzo del campeonato.
El encuentro también representa el regreso de una rivalidad que no se disputaba en la Liga MX desde el Clausura 2014. Atlante afronta su tercer compromiso desde su retorno a la Primera División: perdió 2-1 contra Necaxa en su debut y empató 1-1 frente al América, con anotaciones de Eugenio Pizzuto en ambos encuentros