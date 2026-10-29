Chivas vs Atlante en vivo la Liga MX: horario, alineaciones y dónde ver el partido del Apertura 2026; jornada 15

El Guadalajara busca tres puntos para mantenerse en la lucha por el liderato del torneo con América y Cruz Azul. Conoce el día y cómo mirar este encuentro del fútbol mexicano

¿Cuándo juegan las Chivas? Horario y dónde ver el Guadalajara-Atlante|Claro Sports

Recta final del campeonato en el fútbol mexicano y las Chivas Rayadas del Guadalajara están en una pelea encarnizada con América y Cruz Azul por el liderato general de la competencia, por lo que buscarán sumar tres puntos este sábado, cuando reciban a los Potros de Hierro del Atlante en el Estadio Akron.

Jornada 15 de la Liga MX. La antepenúltima del Apertura 2026 en el que las Chivas pelean por lo más alto, aunque las sensaciones no tan buenas como antes de la Fecha FIFA. Solo han perdido uno de los últimos cinco partidos, solo tienen dos victorias en ese lapso. La ofensiva ha sido un problema, ya que no marcan dos goles desde la fecha 9.

Su rival, el Atlante, vive una crisis de resultados. Están en el lugar 16 de la tabla, terceros peores, y tuvo que salir la directiva a respaldar a Miguel Herrera como DT en medio de la racha de tres derrotas en los últimos cuatro partidos. Con 14 puntos, tienen opciones matemáticas de meterse a la Liguilla, ya que el octavo lugar, Monterrey, está a seis puntos de distancia, pero un revés podría costarles la eliminación a falta de dos partidos.

Fecha, horario y dónde ver el Chivas vs Atlante del Apertura 2026 de la Liga MX

El partido de la jornada 15 del Apertura 2026 de la Liga MX entre el Guadalajara y Atlante está programado para el sábado 31 de octubre, en punto de las 19:07 horas, tiempo del centro del México. El juego se podrá seguir por Amazon Prime Video en territorio mexicano, además de que en Estados Unidos transmiten Telemundo, Universo y Peacock.

Alineaciones probables del Chivas vs Atlante para la jornada 15 de la Liga MX 2026

La buena noticia para las Chivas es que recuperan a sus lesionados para este partido contra el Atlante. José Castillo vuelve tras tener par de recaídas en su lesión muscular. Luis Romo vuelve tras ser víctima del ‘Virus FIFA’ con la Selección Mexicana. Miguel Gómez regresa a la convocatoria tras ser incluido en la lista de Milito en la jornada 13, aunque no estuvo en el viaje a Monterrey. Bryan Gutiérrez dejó atrás las molestias y todos están de regreso para reaparecer si el técnico lo determina. Romo, uno de los fijos en el esquema de Milito, iría de titular para enfrentar al Atlante, tomando el puesto de Luis Gabriel Rey.

Por el Atlante, la duda está en Eduardo Tercero, quien dejó el partido de la jornada previa por lesión, además de la baja de Hardy Meza por una fractura de rótula.

CHIVAS: Tala Rangel, Diego Campillo, Luis Romo, Daniel Aguirre, Richard Ledezma, Omar Govea, Fernando González, Bryan González, Santiago Sandoval, Ricardo Marín y Roberto Alvarado.

Tala Rangel, Diego Campillo, Luis Romo, Daniel Aguirre, Richard Ledezma, Omar Govea, Fernando González, Bryan González, Santiago Sandoval, Ricardo Marín y Roberto Alvarado. ATLANTE: Oscar Jiménez, Diogo Bagüí, Juan Carrera, Aaron Quiros, Eugenio Pizzuto, Luis Calzadilla, Walter Portales, Martin Sarrafiore, Edgar Jiménez, Jhojan Julio, Luis Puente.

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Antecedentes y últimos resultados del Chivas vs Atlante en la Liga MX

Será el primer partido entre estos dos equipos desde noviembre del 2017. El saldo de los 45 juegos desde 1996 es de 17 triunfos rojiblancos, 16 azulgranas y 12 empates. La última vez que los Potros de Hierro ganaron como visitantes en Guadalajara fue en el Clausura 2013, aunque en el último antecedente avanzaron de ronda en la Copa MX, pero en penaltis. Estos fueron los últimos cinco juegos, tres por la Copa MX:

Cuartos Copa MX Aprtura 2017: Chivas 1-1 Atlante (3-5 penaltis)

Grupos Copa MX Clausura 2017: Atlante 1-3 Chivas

Grupos Copa MX Clausura 2017: Chivas 1-1 Atlante

Jornada 4 Clausura 2014: Atlante 1-1 Chivas

Jornada 4 Apertura 2013: Chivas 1-0 Atlante

Pronóstico y momios: ¿Quién es el favorito para ganar el partido de la jornada 15?

El Rebaño Sagrado es el equipo más favorito para ganar esta jornada en la Liga MX. En los momios de Caliente.mx, consultados la mañana del viernes, el triunfo del Guadalajara paga -213, por +360 a que hay empate y +520 a que el Atlante gana.

Que las Chivas ganen por al menos dos goles de diferencia (hándicap de -1.5) paga +120, por -163 a que el Atlante (+1.5) pierde por la mínima o tiene un mejor resultado visitando la Perla Tapatía.