Locura total por Messi: Argentina despide a su capitán con calles repletas y lluvia de mensajes

Más de 85 mil aficionados abarrotan el Monumental en una noche marcada por homenajes, emoción y el último partido del ‘10’ con la Albiceleste

Las calles repletas para despedir al ’10’ de Argentina | Reuters

La despedida de Lionel Messi con la selección argentina convirtió a Buenos Aires en el centro de una jornada que trasciende lo deportivo. Argentina enfrenta este martes 6 de octubre a Benín en el Estadio Monumental, pero el resultado aparece en segundo plano ante la expectativa por ver por última vez al número 10 con la camiseta albiceleste en un partido de selección.

Desde varias horas antes del encuentro, los alrededores del Monumental comenzaron a llenarse de aficionados, camisetas con el número 10, banderas y mensajes dedicados al capitán. Las entradas se agotaron rápidamente y se espera una asistencia superior a los 85 mil espectadores para acompañar uno de los momentos más esperados por el fútbol argentino.

La expectativa también se trasladó a las redes sociales, donde durante todo el día aparecieron videos, fotografías y mensajes dirigidos a Messi. Aficionados de distintas generaciones acudieron al estadio para agradecerle más de dos décadas con la selección, en una jornada que mezcla celebración, nostalgia y reconocimiento.

El propio entorno de la selección alimentó la dimensión del acontecimiento. La Asociación del Fútbol Argentino preparó diferentes homenajes para el capitán y la indumentaria también forma parte de la despedida, con elementos especiales para una noche que pretende quedar marcada como el cierre de una era.

Argentina se despide de Messi | Reuters

Messi llegará al partido con 39 años y más de 200 apariciones internacionales, después de una trayectoria en la que pasó de las críticas y las finales perdidas a levantar los principales trofeos disponibles con Argentina. El encuentro frente a Benín representa el último capítulo de una historia que comenzó hace más de dos décadas.

Su legado quedó ligado a títulos que modificaron su relación con la selección: la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024, además de sus conquistas juveniles y olímpicas. Cada uno de esos momentos estará presente en una despedida construida alrededor de los recuerdos de una carrera internacional irrepetible.

El Monumental también tiene un significado particular para Messi. Durante años fue escenario de eliminatorias, celebraciones y partidos con la Albiceleste, y ahora será el lugar en el que pueda recibir el reconocimiento directo del público argentino. La imagen del capitán saliendo a calentar ya provocó una respuesta inmediata desde las tribunas, convertidas desde temprano en una fiesta dedicada exclusivamente a él.

Argentina se despide de Messi | Reuters

Argentina llega además con un contexto deportivo favorable después de sus recientes compromisos, aunque Lionel Scaloni sabe que esta vez la atención estará puesta principalmente en Messi. El entrenador contará también con futbolistas cercanos al capitán, como Rodrigo De Paul, Giovani Lo Celso y Nicolás Otamendi, dentro de una convocatoria diseñada para acompañar una noche especial.

Benín, por su parte, será el último rival internacional de Messi con Argentina. El conjunto africano llega después de competir ante Burkina Faso y Mauritania, pero afrontará un escenario completamente distinto: más de 85 mil personas volcadas con el homenaje al futbolista que dominó la historia reciente de la Albiceleste.

Argentina se despide de Messi | Reuters

Cuando ruede la pelota, Argentina buscará una victoria, pero el marcador difícilmente será lo que defina la jornada. La verdadera historia estará en cada ovación, cada imagen y cada gesto hacia Lionel Messi, en una noche preparada para despedir al capitán, al campeón del mundo y al futbolista que marcó una época con la camiseta argentina.

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