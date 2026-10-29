Rodrigo Huescas recupera su mejor versión: juega los 90 minutos y da asistencia para meter al Copenhague en cuartos de la Copa

El lateral mexicano disputa su primer partido completo en más de un año y da pase de gol en la Copa de Dinamarca ante el Aarhus Fremad

Rodrigo Huescas da asistencia en la Copa de Dinamarca | Reuters

El último año y medio ha sido complicado para Rodrigo Huescas, pero el lateral mexicano está recuperando el nivel que le llevó al fútbol europeo. El jueves, tuvo su primer partido completodesde la lesión de ligamentos que le costó su boleto para el Mundial, jugó los 90 minutos y dio asistencia en la victoria 3-0 del Copenhague ante el Aarhus Fremad en la Copa de Dinamarca.

El mexicano fue elegido el jugador del partido en el compromiso de octavos de final de la Copa, en el que visitaron al Aarhus Fremad, de la Segunda división. La victoria la encaminó Huescas apenas al minuto 20, dando el pase que terminó en gol de William Clem. Al minuto 39 llegó el segundo tanto del Copenhague, obra de Mohamed Elyounoussi, y al minuto 71 llegó un autogol que puso el 0-3 definitivo.

Tras el partido, el mexicano dijo estar fundido tras su primer partido completo en más de un año. “Le dije a mi fisio que estoy ‘muerto'”, declaró para la web oficial del Copenhague.

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Además de dar un pase de gol, Huescas estuvo cerca de su primer gol de la temporada, que le hubiera dado su primera anotación desde el 12 de agosto del 2025, cuando marcó ante el Malmoe por las rondas previas de la Champions

“Me siento bien. Necesito seguir trabajando y esto fue una parte importante del proceso. Fue un buen partido de todos, no solo para mí. Me gusta hablar del equipo porque gracias a ellos es que puedo hacer algunas cosas. Nos apoyamos en el campo, aún cuando cometemos errores. Tenemos que seguir juntos como grupo”, agregó Huescas.

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Los números de Rodrigo Huescas tras volver de la lesión

Durante la última Fecha FIFA, Huescas tuvo minutos en un partido amistoso, pero fue hasta el 15 de octubre del 2026, ante el Braga en la Conference League, que volvió a tener minutos en un partido oficial. Estuvo convocado para dos encuentros de la Superliga, aunque no vio acción, y volvió al XI inicial de nuevo en el torneo continental ante el Estrella Roja, jugando 62 minutos.

Huescas disputó los 90 minutos ante el Aarhus Fremad, su primer partido completo desde el 27 de septiembre de 2025 por la jornada 10 de la Liga danesa ante el Sönderjyske. Par de días después llegó la lesión en la Champions ante el Qarabag que le dejó fuera de las canchas más de un año.

PARTIDOS: 3

MINUTOS: 172

GOLES: 0

ASISTENCIAS: 1

El lunes 2 de noviembre será el siguiente compromiso del Copenhague, enfrentando por la liga al Sonderjyske. El jueves 5 se medirán en casa al Georgian Iberia 1999 en Parken en la Conference League.