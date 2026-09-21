¡Está de vuelta! Rodrigo Huescas pone fecha a su regreso con Copenhague

El lateral mexicano habló tras superar la rotura de ligamento cruzado anterior que sufrió en la rodilla derecha

Rodrigo Huescas sufre grave lesión | Foto por GIORGI ARJEVANIDZE / AFP

Rodrigo Huescas está listo para dejar atrás una de las etapas más complicadas de su carrera. El defensa mexicano ya tiene fecha para volver a disputar un partido con el Copenhague después de superar la rotura de ligamento cruzado anterior que sufrió en la rodilla derecha.

El futbolista de 23 años regresó recientemente a los entrenamientos al parejo del plantel y su siguiente paso será recuperar ritmo de competencia. Su reaparición está programada para el próximo domingo 4 de octubre, cuando el conjunto danés enfrente al Hamburgo en un partido amistoso que se disputará en el Volksparkstadion.

“Mi primer partido es el 4 de octubre contra el Hamburgo, jugamos un partido amistoso. Obviamente no puedes jugar 90 minutos directo, pero sí tomar ritmo poco a poco”, explicó Huescas en entrevista con el periodista Gerardo González para Vamos Azul.

La última aparición oficial del mexicano ocurrió el 1 de octubre de 2025, durante la segunda jornada de la Fase de Liga de la UEFA Champions League. En aquel encuentro frente al Qarabag de Azerbaiyán sufrió la lesión que lo obligó a mantenerse alejado de las canchas durante casi un año.

Huescas explicó que existió la posibilidad de acelerar su regreso, aunque el cuerpo médico y el área de preparación física del club optaron por mantener los tiempos de recuperación. “Pude haber jugado algunos partidos que pasaron, pero tomamos la decisión de aguantar, de llegar bien, lo más fuerte posible”, señaló.

El lateral agregó que respetó la determinación tomada por los especialistas que siguieron su rehabilitación. De esta forma, el Copenhague evitó adelantar su regreso a la competencia y priorizó que el mexicano recuperara fuerza antes de volver a sumar minutos.

MÁS INFORMACIÓN: Los rivales de Rodrigo Huescas y el FC Copenhague en la UEFA Conference League

La recuperación también ha retrasado su regreso a la selección mexicana. Huescas, quien suma tres partidos con el representativo nacional desde su debut en 2024, reconoció que tenía la intención de ser considerado durante esta Fecha FIFA en la primera convocatoria de Rafa Márquez con el Tri. “Me hubiera encantado ir a esta fecha FIFA, pero es bueno no desesperarse y tomar los tiempos”, expresó.

Desde su llegada al Copenhague en el verano de 2024, Rodrigo Huescas acumula 55 partidos, tres goles y siete asistencias. Ahora, el duelo ante Hamburgo marcará el inicio de una nueva etapa para el mexicano, quien buscará recuperar minutos y volver a competir de forma regular después de casi un año fuera de actividad.

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