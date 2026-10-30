Rodrigo Huescas celebra sus primeros 90 minutos luego de 397 días: “Me siento muy feliz”

Tras más de un año de recuperación, Huescas completó un partido oficial y agradeció el respaldo de su equipo

Rodrigo Huescas volvió a disputar un partido completo después de 397 días y celebró uno de los momentos más importantes de su recuperación. El futbolista mexicano fue titular, jugó los 90 minutos y aportó una asistencia en la victoria 3-0 del FC Copenhague sobre Aarhus Fremad, correspondiente a los octavos de final de la Copa de Dinamarca. Tras el encuentro del jueves 29 de octubre, el lateral de 23 años concedió una entrevista difundida por los canales oficiales del club, en la que habló sobre su estado físico, el trabajo realizado durante su rehabilitación, el respaldo de sus compañeros y la importancia de recuperar el ritmo de competencia.

El regreso de Huescas a un partido completo se produjo más de un año después de sufrir una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, lesión que ocurrió el 1 de octubre de 2025 durante un enfrentamiento contra Qarabag en la Champions League y que le impidió participar en el Mundial de 2026. Su último encuentro de 90 minutos había sido el 27 de septiembre de 2025 ante Sønderjyske. Desde su reaparición en un amistoso frente al Hamburgo, el mexicano había acumulado minutos de manera progresiva en competencias europeas.

Rodrigo Huescas celebra sus primeros 90 minutos después de superar su lesión

La posibilidad de mantenerse sobre el terreno de juego durante los 90 minutos representó un avance en el proceso de recuperación del exjugador de Cruz Azul, quien reconoció su satisfacción por volver a competir sin tener que abandonar el partido antes del silbatazo final. “Me siento muy feliz, por supuesto, de volver a jugar. Finalmente puedo jugar 90 minutos. Así que es muy importante para mí estar al mismo ritmo que el equipo. Ahora toca mirar hacia los próximos partidos”, declaró Huescas durante la entrevista difundida por el Copenhague.

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El lateral mexicano también tuvo participación directa en la primera anotación del encuentro, después de presionar la salida del Aarhus Fremad y aprovechar una recuperación de Mohamed Elyounoussi. Al minuto 20, Huescas recibió el balón dentro del área y habilitó a William Clem, quien marcó el 1-0. Posteriormente, Elyounoussi amplió la ventaja al minuto 39 y un autogol de Alexander Ludwig, al 71, estableció el 3-0 definitivo. El Copenhague consiguió su clasificación a los cuartos de final de la Copa de Dinamarca, mientras que Huescas fue reconocido como el jugador del partido.

A pesar de su participación en el resultado, Huescas prefirió destacar el funcionamiento colectivo y el respaldo que recibió de sus compañeros durante su recuperación y en el encuentro frente al Aarhus Fremad. “Creo que estuvo bien, no solo el mío sino el del equipo. Me gusta hablar sobre el equipo porque gracias a ellos puedo hacer muchas cosas y trataré de apoyarlos siempre en la cancha; incluso si alguien comete un error, o si yo lo cometo, ellos están para mí. Eso es un grupo, así que necesitamos estar juntos y pensar en los próximos partidos”, señaló el futbolista mexicano.

La rehabilitación física también ocupó un lugar importante en las declaraciones del defensa mexicano, quien explicó que todavía necesita continuar trabajando para recuperar por completo su ritmo competitivo. Huescas reconoció el acompañamiento que recibió durante los meses que permaneció fuera de las canchas, particularmente del personal médico del club. “Bien. Creo que me siento bien y también necesito seguir trabajando por mi cuenta. El fisioterapeuta fue muy importante para este proceso”, expresó, al referirse al trabajo realizado para volver a disputar un partido completo.

El jugador también destacó las sesiones de gimnasio y los entrenamientos que realizó junto al plantel del Copenhague, además del proceso de adaptación para reincorporarse a las actividades colectivas. “Por supuesto, he estado trabajando mucho en el gimnasio y en la cancha con mis compañeros. Estoy intentando dar lo mejor de mí cada día y creo que eso es lo más importante. Mirar hacia adelante en los pasos a seguir. Cada día es importante para los chicos y para mí, y creo que hemos estado trabajando mucho. Podía verlos entrenar en la cancha y, por supuesto, el equipo está en un buen nivel ahora y necesitamos mantenerlo”, agregó el lateral derecho.

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Rodrigo Huescas suma 172 minutos en tres partidos oficiales desde su recuperación, con una asistencia y sin goles. El mexicano reapareció en competencia oficial el 15 de octubre frente al Braga, cuando disputó 20 minutos, y posteriormente jugó 62 ante el Estrella Roja de Belgrado en la Conference League. Tras completar los 90 minutos contra Aarhus Fremad, su siguiente compromiso será el lunes 2 de noviembre ante Sønderjyske, correspondiente a la Superliga de Dinamarca. El jueves 5, el Copenhague recibirá al Iberia 1999 de Georgia en una nueva jornada de la Conference League.

La continuidad de Huescas también adquiere relevancia para la Selección Mexicana, después de que su lesión le impidiera disputar la Copa del Mundo de 2026. El exfutbolista de Cruz Azul no juega con el Tricolor desde septiembre de 2025 y todavía busca recuperar su lugar en las convocatorias nacionales. Con Rafael Márquez al frente del combinado mexicano y los compromisos de la Concacaf Nations League programados para noviembre, el defensa tendrá nuevas oportunidades de demostrar su condición física y su ritmo de juego. Por ahora, su objetivo inmediato es mantener la continuidad con el Copenhague y recuperar minutos en la liga danesa, una competencia en la que todavía no ha reaparecido desde su lesión.