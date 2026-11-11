México vs Jamaica en vivo: fecha, horario y dónde ver la ida de los cuartos de final de la Nations League

El primer compromiso oficial de Rafael Márquez como DT de la Selección Mexicana está a la vuelta de la esquina y aquí te damos todos los detalles

¿Cuándo y dónde ver el Jamaica vs México en vivo? | Claro Sports.

La Selección Mexicana regresa a la actividad oficial este sábado 14 de noviembre para enfrentar a Jamaica, en el partido de ida de los cuartos de final de la Concacaf Nations League 2026-27. El conjunto dirigido por Rafael Márquez buscará conseguir un resultado favorable en Kingston para definir la eliminatoria tres días después, cuando reciba al representativo caribeño en el Gigante de Acero de Monterrey, Nuevo León.

El encuentro representará el primer encuentro oficial de Rafael Márquez como director técnico de la Selección Mexicana, después de cuatro partidos amistosos en los que acumuló dos empates y dos derrotas. El estratega intentará conseguir su primera victoria al frente del Tricolor y dar el primer paso hacia el Final Four, instancia en la que México buscará defender el título conseguido en 2025.

De acuerdo con la última información recabada por nuestro compañero Joel Morales, la Selección Mexicana trabajó con variantes ofensivas durante los entrenamientos realizados en Mayakoba. Con estos ejercicios como base, el atacante del Al Qadisiya, Julián Quiñones se perfila como uno de los titulares en el ataque mexicano, acompañado por Santiago Gimenez y Roberto ‘Piojo’ Alvarado.

Por último, México también intentará extender su racha sin derrotas frente a los Reggae Boyz. La última victoria de Jamaica sobre el Tricolor ocurrió el 23 de julio de 2017, cuando se impuso 1-0 en las semifinales de la Copa Oro gracias a un gol de Kemar Lawrence.

México vs Jamaica: fecha y horario de la ida de los cuartos de final de la Nations League

El partido de ida entre Jamaica y México se disputará el próximo sábado 14 de noviembre de 2026, a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, en el National Stadium de Kingston, Jamaica.

La Selección Mexicana buscará tomar ventaja como visitante para llegar en una posición favorable al encuentro de vuelta, programado para el martes 17 de noviembre a las 20:30 horas, en el Gigante de Acero de Monterrey, también conocido como el Gigante de Acero.

Este segundo compromiso marcará, además, la primera presentación de la Selección Mexicana en el inmueble de los Rayados, inaugurado en 2015. También será el primer encuentro de Rafael Márquez como seleccionador nacional en territorio mexicano.

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El ganador de la eliminatoria conseguirá su clasificación al Final Four de la Concacaf Nations League, programado para marzo de 2027, además de asegurar un boleto a la Copa Oro del próximo año.

¿Dónde ver en vivo el México vs Jamaica? TV y online

El partido de ida entre México y Jamaica se podrá seguir completamente en vivo y sin anuncios a través de Claro Sports Premium en YouTube, plataforma que ofrecerá la transmisión del encuentro correspondiente a los cuartos de final de la Concacaf Nations League.

La cobertura comenzará el sábado 14 de noviembre en punto de las 19:00 horas. En Claro Sports Premium contaremos con el mejor previo, la mejor transmisión, así como el mejor post del encuentro decisivo para el equipo de Rafa Márquez.

Los aficionados también podrán seguir el compromiso de vuelta del martes 17 de noviembre a través de Claro Sports Premium, con una transmisión que iniciará a las 20:20 horas, previo al comienzo del encuentro en Monterrey.

¿Qué es Claro Sports Premium en YouTube y cómo activarlo?

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