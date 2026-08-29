Mateo Chávez brilla con gol y asistencia en la goleada del AZ Alkmaar

Los rojiblancos mantienen paso perfecto tras cuatro jornadas y presumen la mejor ofensiva y la segunda mejor defensiva de la Eredivisie

Mateo Chávez llegó a cinco colaboraciones de gol en la campaña | AFP

Nadie puede detener al AZ Alkmaar. El conjunto rojiblanco consiguió su quinta victoria de la temporada y la cuarta en la Eredivisie después de golear 5-2 al Go Ahead Eagles en el AFAS Stadion, en una noche en la que el mexicano Mateo Chávez volvió a ser protagonista con una asistencia y un auténtico golazo.

El AZ comenzó la campaña levantando la Supercopa de Países Bajos con un contundente triunfo de 4-0 sobre el PSV y desde entonces no ha bajado el ritmo. Después de cuatro jornadas de liga es el único equipo que ha ganado todos sus partidos y lidera la clasificación con 12 puntos, además de presumir la mejor ofensiva del torneo, con 13 goles, y la mejor defensiva, con apenas tres recibidos.

El dominio comenzó desde muy temprano ante el Go Ahead Eagles. Apenas al minuto 7, Dave Kwakman abrió el marcador con un espectacular disparo desde fuera del área que terminó en el fondo de la portería de Kjetil Haug. Sin embargo, la visita respondió al 22’, cuando Victor Edvardsen aprovechó un rebote dentro del área para colocar el empate.

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La igualdad duró poco. Al minuto 35, un disparo de Ro-Zangelo Daal encontró una desviación de Evert Linthorst que cambió por completo la trayectoria del balón y terminó superando al guardameta visitante para devolverle la ventaja al AZ antes del descanso.

En la segunda mitad apareció Mateo Chávez. Al 49’, el lateral mexicano avanzó por la banda y mandó un centro preciso al primer poste, donde Lewis Schouten apareció perfectamente colocado para desviar el balón y convertir el 3-1. Fue la cuarta asistencia de Chávez en lo que va de la temporada.

Pero el mexicano todavía tenía preparada la mejor jugada de su noche. Al minuto 67 recuperó el balón ante un rival en el borde del área, avanzó un par de metros y sacó un zurdazo espectacular que se estrelló en el travesaño antes de entrar de campanita. Un auténtico golazo para colocar el 4-1 y firmar su primera anotación de la campaña.

¡QUÉ GOLAZO DE MATEO CHÁVEZ! 🚀⚽️🇲🇽



El mexicano metió un cañonazo para marcar su priemer gol de la temporada con el AZ Alkmaar



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La actuación confirmó el extraordinario inicio de temporada del exjugador de Chivas. El seleccionado azteca llegó al encuentro con tres asistencias y terminó con dos participaciones directas de gol, consolidándose como una de las piezas más importantes del AZ durante las primeras semanas de competencia.

El quinto tanto llegó cerca del final, cuando Daal completó su doblete para poner el 5-1, mientras que Mathis Suray descontó para la visita con el séptimo y último gol de la noche.

Con el liderato asegurado una jornada más, el AZ buscará extender su racha el próximo domingo 6 de septiembre, cuando visite al Heerenveen. Al mismo tiempo, el equipo comienza a prepararse para su participación europea, donde tendrá un exigente calendario en la fase de liga de la UEFA Europa League.

Los rojiblancos visitarán al Benfica, Sparta Praga, Sunderland y Ararat-Armenia, mientras que recibirán en el AFAS Stadion a Juventus, Dinamo Zagreb, Sturm Graz y Hapoel Beer Sheva. Un recorrido que pondrá a prueba el gran momento de un AZ que domina en Países Bajos y que tiene en Mateo Chávez a uno de sus futbolistas más determinantes.

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