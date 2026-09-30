¿Cristiano Ronaldo se retira de la Selección? En Portugal dan por hecho su adiós

El diario portugués ‘O Jogo’ informa que el delantero del Al Nassr tomó una decisión definitiva tras abandonar la concentración del equipo nacional

Cristiano Ronaldo habría disputado su último partido con Portugal | Reuters

El futuro de Cristiano Ronaldo con la Selección de Portugal apunta a un cierre definitivo, de acuerdo con información publicada por el diario portugués ‘O Jogo’. Según el medio lusitano, el delantero habría decidido no volver a vestir la camiseta del cuadro nacional y el partido ante Gales en el Estadio José Alvalade habría sido su última aparición internacional.

“Una decisión irreversible, según ha podido saber O JOGO: no volverá a la selección, por lo que el partido contra Gales, en Alvalade, pasará a la historia como el último que disputó representando a Portugal”, escribió el medio portugués en su sitio web.

La decisión llega después de una serie de acontecimientos durante la concentración portuguesa en la UEFA Nations League. Cristiano abandonó la concentración en Copenhague después de conversar con Pedro Proença, presidente de la Federación Portuguesa de Futbol (FPF), tras la conferencia de prensa del seleccionador Jorge Jesus.

El propio futbolista confirmó su salida de la concentración mediante un mensaje publicado en sus redes sociales. “Después de la rueda de prensa del seleccionador nacional y tras una conversación con el presidente de la FPF, he tomado la decisión de abandonar la concentración de la selección nacional”, escribió ‘CR7’.

En ese mismo comunicado, el delantero explicó que posteriormente dará a conocer las razones que motivaron su decisión. “A su debido tiempo, diré la verdad a todos los portugueses sobre las razones que han motivado mi salida del equipo nacional, al que siempre me he dedicado”, señaló el atacante del Al Nassr.

De acuerdo con ‘O Jogo’, la determinación del futbolista sería irreversible y el encuentro contra Gales quedaría registrado como el último de Cristiano Ronaldo con Portugal. El delantero también cerró su mensaje deseando éxito al combinado nacional y a sus compañeros: “Ahora es momento de desear buena suerte a Portugal y a todos mis compañeros de equipo, sin excepción”.

La salida marcaría el final de una etapa histórica para la selección portuguesa. Cristiano Ronaldo es el futbolista con más partidos disputados con Portugal, con 234 apariciones, y también el máximo goleador en la historia del combinado nacional con 146 anotaciones.

Durante su trayectoria internacional, Cristiano consiguió títulos como la Eurocopa 2016 y la UEFA Nations League 2019, además de convertirse en el principal referente ofensivo de Portugal durante más de dos décadas. Su primer partido con la selección absoluta ocurrió en 2003 y desde entonces participó en seis Copas del Mundo y seis Eurocopas.

El delantero ya había hablado en ocasiones anteriores sobre la posibilidad de poner fin a su carrera internacional, aunque había continuado representando a Portugal. Ahora, según la información de ‘O Jogo’, el partido ante Gales sería el cierre de una carrera internacional que convirtió a Cristiano Ronaldo en el jugador con más partidos y goles en la historia de la selección portuguesa.

Frente al cuadro galés, Cristiano arrancó como titular y disputó 67 minutos, antes de dejar su puesto a Joao Palhinha. Según datos de Sofascore, durante el tiempo en cancha ‘CR7’ registró siete disparos, dos de ellos con dirección a portería, y se perdió una oportunidad clara de gol. El sitio especializado en estadísticas lo colocó como el futbolista con la calificación más baja de todo el partido con un puntaje de 6.1, quedando debajo de los otros 30 jugadores que tuvieron participación.