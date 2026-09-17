Lionel Messi queda a un título del medio centenar: la cuenta que parece no tener final

A los 39 años, el astro argentino continúa ampliando su palmarés y está a un campeonato de llegar a los 50 campeonatos

Messi sigue acumulando trofeos en su carrera | AFP y Reuters

Lionel Messi está a un paso de entrar en un club todavía más exclusivo. La conquista de la Campeones Cup 2026 con Inter Miami no solo significó otro trofeo en la carrera del argentino, también lo dejó a una sola celebración de alcanzar los 50 títulos como futbolista profesional, una cifra que dimensiona la magnitud de su trayectoria.

A los 39 años, cuando muchas carreras ya escriben sus últimos capítulos, Messi continúa sumando campeonatos a una colección que comenzó hace más de dos décadas con Barcelona y que hoy sigue creciendo en Estados Unidos. Frente a Cruz Azul, el delantero volvió a aparecer en una final, marcó un gol y levantó una copa que lo colocó con 49 títulos oficiales bajo el criterio que contempla la Supercopa de España de 2005.

El argentino llegó a la Campeones Cup con 48 trofeos y necesitaba una nueva conquista para acercarse a una barrera que pocos futbolistas han podido imaginar. Su gol ante La Máquina tuvo además un significado especial: fue su anotación número 100 con Inter Miami, el mismo club con el que comenzó su aventura en Estados Unidos y ante el rival frente al que marcó su primer tanto con las Garzas en la Leagues Cup 2023.

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La nueva corona confirmó que la etapa de Messi en Miami también forma parte de una carrera llena de éxitos. Desde su llegada al club de la MLS, el argentino ya acumula cuatro títulos: Leagues Cup 2023, Supporters’ Shield 2024, MLS Cup 2025 y Campeones Cup 2026.

El capítulo más extenso de su palmarés ocurrió en Barcelona. Con la camiseta azulgrana, Messi construyó una era que terminó con 35 campeonatos, incluidos 10 títulos de LaLiga, siete Copas del Rey, ocho Supercopas de España, cuatro Champions League, tres Mundiales de Clubes y tres Supercopas de Europa.

En España también nació la primera gran colección de trofeos del argentino. Su primera conquista llegó en la temporada 2004-05 con LaLiga, mientras que la Supercopa de España de 2005 forma parte del conteo utilizado para alcanzar los 35 campeonatos con el Barcelona.

La historia con la Selección Argentina agregó otros seis títulos que cambiaron la narrativa alrededor de Messi. El Mundial sub 20 de 2005, los Juegos Olímpicos de Pekín 2008, las Copas América de 2021 y 2024, la Finalissima 2022 y la Copa del Mundo de Qatar 2022 forman parte de una etapa que terminó por completar su colección internacional.

Después de Barcelona, Messi también dejó huella en Francia. Su paso por el Paris Saint-Germain fue más corto, pero suficiente para sumar tres trofeos: las Ligue 1 de 2021-22 y 2022-23, además del Trophée des Champions de 2022.

La llegada a la MLS abrió una nueva etapa en la carrera del argentino. Inter Miami se convirtió en el cuarto equipo donde consigue levantar un campeonato y, con contrato vigente, todavía tiene la oportunidad de seguir aumentando una cifra que parecía imposible cuando comenzó su carrera profesional.

El medio centenar está cada vez más cerca. Messi necesita solamente un título más para alcanzar los 50 campeonatos, una marca que podría llegar mientras continúa compitiendo en Estados Unidos y persiguiendo nuevos objetivos con Inter Miami.

La cuenta que inició con un joven talento del Barcelona está a punto de llegar a una cifra histórica. Entre España, Argentina, Francia y Estados Unidos, Lionel Messi sigue ampliando una colección que todavía no encuentra el último capítulo.

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