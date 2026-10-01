¡No es la primera vez! Cristiano y sus polémicas con entrenadores: los capítulos más tensos de su carrera

El Comandante acumula un nuevo enfrentamiento que derivó en su ‘escape’ de la concentración de Portugal

La relación entre Cristiano Ronaldo y sus entrenadores ha tenido varios episodios de tensión a lo largo de su carrera. La reciente salida del portugués de la concentración de su selección volvió a colocar bajo la lupa una historia que ya tuvo capítulos en Manchester United, Real Madrid y el propio combinado de Portugal.

El delantero ha dejado claro en distintas etapas que espera competir por un lugar dentro del campo. Esa postura provocó diferencias cuando algunos técnicos redujeron sus minutos, modificaron su función o cuestionaron aspectos de su juego. José Mourinho, Rafa Benítez, Erik ten Hag y Fernando Santos aparecen entre los entrenadores con los que Cristiano protagonizó desencuentros públicos o reportados.

José Mourinho y una discusión que necesitó la intervención del vestuario

Cristiano discutió con Mou. | JAVIER SORIANO / AFP

La relación entre José Mourinho y Cristiano Ronaldo tuvo momentos de éxito y también enfrentamientos. Los dos portugueses compartieron vestidor en el Real Madrid entre 2010 y 2013, periodo en el que conquistaron una Liga, una Copa del Rey y una Supercopa de España.

Uno de sus enfrentamientos quedó documentado años después por Luka Modric. El croata relató que Mourinho reprochó a Cristiano que no siguiera defensivamente a un rival durante un partido de Copa del Rey. La discusión continuó en el vestidor y algunos compañeros tuvieron que intervenir ante el aumento de la tensión.

Las diferencias entre ambos no comenzaron dentro del Real Madrid. En 2007, cuando Mourinho dirigía al Chelsea y Cristiano pertenecía al Manchester United, intercambiaron declaraciones públicas. Ya como entrenador y futbolista del conjunto blanco, también chocaron por planteamientos tácticos y responsabilidades defensivas. Sky Sports documentó que la relación se deterioró durante la temporada 2012-13, la última de Mourinho en Madrid.

Rafa Benítez y las tensiones durante su etapa en Real Madrid

CR7 se peleó con Benítez. | PAUL CROCK / AFP

Rafa Benítez permaneció apenas siete meses como entrenador del Real Madrid durante la temporada 2015-16. Desde la pretemporada surgieron reportes sobre diferencias con Cristiano. Durante una práctica en Australia, el portugués mostró su molestia después de que el técnico anulara uno de sus goles y también criticó un ejercicio que consistía en golpear el travesaño.

Los reportes sobre una relación complicada continuaron durante el semestre. Incluso se publicó que Benítez propuso un análisis sobre la técnica de Cristiano en los tiros libres, algo que habría generado otra diferencia entre ambos. Años después, el entrenador negó que hubiera intentado enseñarle a Ronaldo a ejecutar faltas.

Benítez, sin embargo, rechazó públicamente que existiera un conflicto. En julio de 2015 aseguró que su relación con Cristiano era “muy buena” y restó importancia a los enfados ocurridos durante los entrenamientos. También terminó por reconocerlo públicamente como “el mejor del mundo”.

Erik ten Hag y una amarga segunda etapa en Manchester United

CR7 nunca se llevó bien con Ten Hag. | GEOFF CADDICK / AFP

Cristiano regresó al Manchester United en 2021, 12 años después de su salida rumbo al Real Madrid, pero su segunda etapa en Old Trafford terminó lejos del escenario que acompañó su regreso. La llegada de Erik ten Hag al banquillo en 2022 cambió su papel dentro del equipo y el portugués perdió continuidad como titular.

El episodio de mayor tensión ocurrió en octubre de 2022 ante Tottenham. Ten Hag confirmó que Cristiano se negó a ingresar como sustituto y el delantero abandonó Old Trafford antes del final del partido. El entrenador respondió con su exclusión de la convocatoria frente al Chelsea y lo hizo trabajar apartado del primer equipo.

La relación no logró recomponerse de forma definitiva. Semanas después, Ronaldo concedió una entrevista en la que cuestionó al club y aseguró que no respetaba a Ten Hag porque, según sus palabras, tampoco se sentía respetado por el neerlandés. Su contrato con Manchester United terminó por mutuo acuerdo en noviembre de 2022, poco más de un año después de su regreso.

Fernando Santos lo mandó a la banca en Qatar 2022

Fernando Santos sentó a CR7 en Qatar 2022. | JUAN MABROMATA / AFP

El siguiente conflicto llegó durante el Mundial de Qatar 2022. Fernando Santos, quien dirigió durante años a Cristiano con Portugal, decidió sacarlo del once titular para los octavos de final frente a Suiza. Gonçalo Ramos tomó su lugar y respondió con tres goles en la victoria portuguesa por 6-1.

Cristiano volvió a iniciar como suplente en los cuartos de final contra Marruecos y entró durante la segunda mitad. Portugal perdió 1-0 y quedó eliminado. Santos reconoció posteriormente el distanciamiento entre ambos y explicó que su decisión estuvo relacionada con aspectos deportivos. La relación personal que mantenían quedó afectada después del torneo.

El técnico reveló tiempo después que dejó de tener comunicación con Cristiano tras el Mundial. Santos había trabajado con el atacante desde etapas anteriores de su carrera y lo dirigió en la Eurocopa de 2016, cuando Portugal consiguió el primer título continental de su historia.

Al Nassr tampoco quedó fuera de los episodios de tensión de Cristiano Ronaldo

CR7 también se ha enojado en Arabia. | FADEL SENNA / AFP

La etapa de Cristiano Ronaldo en Arabia Saudita también dejó momentos de fricción con las decisiones del cuerpo técnico. Uno de los primeros ocurrió en abril de 2023, durante la semifinal de la Copa del Rey de Arabia Saudita frente al Al Wehda. Al Nassr se fue al descanso con desventaja de 1-0 y el portugués reclamó de forma visible al entrenador Dinko Jelicic cuando ambos se dirigían hacia el vestidor. El equipo no logró reaccionar en la segunda mitad y terminó eliminado por el mismo marcador.

Otro episodio llegó en agosto de 2026, ahora frente al Al Ettifaq. Al Nassr se quedó con diez hombres desde los primeros minutos por la expulsión de Bento y llegó al descanso con una desventaja de 2-0. El cuerpo técnico decidió sustituir a Cristiano al medio tiempo y el delantero mostró su molestia antes de abandonar el terreno de juego, en una escena que volvió a colocar bajo la lupa su reacción ante una decisión táctica.

Lo particular de aquel partido fue que Al Nassr consiguió remontar sin Cristiano sobre el campo. El conjunto saudita convirtió el 0-2 en un triunfo por 3-2, mientras el portugués ya había dejado el encuentro. Ambos episodios tuvieron contextos distintos, pero reforzaron una constante en su carrera: Cristiano no suele ocultar su inconformidad cuando una decisión del banquillo afecta su protagonismo dentro del partido.

Los suplencias, punto en común en varios conflictos de Cristiano

Aunque cada episodio tuvo circunstancias diferentes, la reducción de protagonismo aparece en algunos de los principales desencuentros de Cristiano Ronaldo. Ten Hag le dio un papel secundario en Manchester United y Fernando Santos decidió retirarlo del once de Portugal durante un Mundial. Con Mourinho y Benítez, las diferencias estuvieron más vinculadas con cuestiones tácticas, entrenamientos y correcciones dentro del campo.

Ahora, con una nueva situación alrededor de la selección portuguesa, aquellos antecedentes vuelven a aparecer. Cristiano ha sostenido que no pretende continuar únicamente por su trayectoria, y hace unos días dejó una frase que resumió su postura: si un entrenador deja de contar con él, está dispuesto a marcharse. Su carrera demuestra que la relación entre su papel deportivo y las decisiones del banquillo ha provocado algunos de los capítulos de mayor tensión de sus más de dos décadas en la élite.