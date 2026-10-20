PSG vs Barcelona en vivo, Champions League 2026: minuto a minuto, goles y resultado de la fase de liga, hoy 20 de octubre

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¿A qué hora juegan PSG vs Barcelona hoy 20 de octubre en la Champions League 2026?

El Parque de los Príncipes será el escenario de una auténtica final anticipada este martes 20 de octubre, cuando el Paris Saint Germain y el Barcelona midan fuerzas en la jornada 3 de la Champions League. Ambos gigantes europeos llegan con paso perfecto en el torneo y la ambición de conquistar la cima de la fase de liga. El conjunto de Luis Enrique presume una victoria de autoridad por 2-4 ante el Manchester City en el Etihad Stadium, mientras que los dirigidos por Hansi Flick atraviesan un inicio de temporada espectacular, con 11 triunfos en 11 partidos oficiales y 48 goles a favor. Su reciente goleada por 2-5 ante el Real Betis confirma el poder ofensivo de los azulgranas, que afrontan una prueba de máxima exigencia ante el vigente campeón de Europa.

Sin embargo, las bajas de última hora podrían alterar los planes de ambos estrategas en un enfrentamiento que promete un intenso duelo táctico. Los antecedentes respaldan las expectativas de un partido abierto, pues los últimos 11 enfrentamientos oficiales entre ambos clubes suman 46 goles. Con seis puntos por bando, la victoria representa mucho más que el liderato europeo: para el Barça también supone un impulso anímico antes de El Clásico ante el Real Madrid del domingo 25 de octubre, mientras que el PSG busca reafirmar su dominio continental y frenar el extraordinario momento de su rival.

México: 13:00 horas.

Centroamérica: 13:00 horas.

Estados Unidos: 15:00 horas ET, 12:00 horas PT.

Colombia: 14:00 horas.

Argentina: 16:00 horas.