PSG vs Barcelona en vivo, Champions League 2026: minuto a minuto, goles y resultado de la fase de liga, hoy 20 de octubre
El PSG recibe al Barcelona en el Parque De Los Príncipes en la jornada 3, un partido que podría dejar un nuevo líder en la fase de liga de la Champions League
Alineaciones probables del PSG vs Barcelona, al momento
PSG: Matvey Safonov, Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho, Lucas Hernández, João Neves, Vitinha, Fabián Ruiz, Désiré Doué, Ousmane Dembélé y Khvicha Kvaratskhelia.
Barcelona: Joan García, João Cancelo, Pau Cubarsí, Marc Bernal, Xavi Espart, Pedri, Fermín López, Gavi, Lamine Yamal, Raphinha y Anthony Gordon.
¿A qué hora juegan PSG vs Barcelona hoy 20 de octubre en la Champions League 2026?
El Parque de los Príncipes será el escenario de una auténtica final anticipada este martes 20 de octubre, cuando el Paris Saint Germain y el Barcelona midan fuerzas en la jornada 3 de la Champions League. Ambos gigantes europeos llegan con paso perfecto en el torneo y la ambición de conquistar la cima de la fase de liga. El conjunto de Luis Enrique presume una victoria de autoridad por 2-4 ante el Manchester City en el Etihad Stadium, mientras que los dirigidos por Hansi Flick atraviesan un inicio de temporada espectacular, con 11 triunfos en 11 partidos oficiales y 48 goles a favor. Su reciente goleada por 2-5 ante el Real Betis confirma el poder ofensivo de los azulgranas, que afrontan una prueba de máxima exigencia ante el vigente campeón de Europa.
Sin embargo, las bajas de última hora podrían alterar los planes de ambos estrategas en un enfrentamiento que promete un intenso duelo táctico. Los antecedentes respaldan las expectativas de un partido abierto, pues los últimos 11 enfrentamientos oficiales entre ambos clubes suman 46 goles. Con seis puntos por bando, la victoria representa mucho más que el liderato europeo: para el Barça también supone un impulso anímico antes de El Clásico ante el Real Madrid del domingo 25 de octubre, mientras que el PSG busca reafirmar su dominio continental y frenar el extraordinario momento de su rival.
México: 13:00 horas.
Centroamérica: 13:00 horas.
Estados Unidos: 15:00 horas ET, 12:00 horas PT.
Colombia: 14:00 horas.
Argentina: 16:00 horas.
¿Quién transmite en vivo y dónde ver la jornada 3 de la Champions League 2026?
El PSG y el Barcelona se enfrentan este martes 20 de octubre en el Parque de los Príncipes, en un partido clave para sus aspiraciones en la fase de liga de la Champions League. Sigue todos los detalles de las noches mágicas de la competencia de clubes más importante de Europa a través del minuto a minuto de Claro Sports, con las jugadas más importantes, las ocasiones de gol, las estadísticas y el análisis de las acciones más relevantes de un partido que promete grandes emociones. Consulta nuestra cobertura en vivo online y no pierdas detalle de lo que ocurra en una de las citas más atractivas del fútbol europeo. ¡Vive toda la pasión de la Champions League con Claro Sports!
México:TNT Sports MAX.
Centroamérica: ESPN y Disney+.
Estados Unidos: Paramount+, TUDN, Univision y ViX.
Argentina y Colombia: ESPN y Disney+.